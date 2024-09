Marta Fascina compra casa dai figli di Berlusconi per il fratello: le cifre

Fonte: ANSA L'ex compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina

Affari di famiglia in casa Berlusconi. L’ultima compagna del fondatore di Forza Italia, Marta Fascina, ha acquistato dai figli dell’ex premier un’abitazione con garage, destinata al fratello Claudio. Si tratterebbe di un appartamento da 250 mq dello storico complesso di Milano 2, nel comune di Segrate, realizzato dal Cavaliere negli anni ’70.

La compravendita

A riportare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui la deputata di Forza Italia avrebbe comprato l’immobile per 1,2 milioni di euro, con un affare chiuso a fine luglio davanti ad Arrivo Roveda, il notaio di fiducia della famiglia che aveva curato anche l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi.

L’offerta della 34enne risalirebbe a inizio 2024 e a febbraio ci sarebbe stato il passaggio formale dal consiglio di amministrazione dell’Immobiliare Idra, rappresentata all’atto della compravendita dal suo amministratore delegato Augusto Barbieri, che dopo aver affidato all’analisi di professionisti esterni “la congruità del corrispettivo offerto” ha dato il via libera per la vendita.

A marzo la stessa Fascina affermò di stare valutando un acquisto “per un membro della mia famiglia”, che secondo quanto risulterebbe dalle indiscrezioni sarebbe il fratello Claudio, da poco assunto in Publitalia, compagnia del gruppo Mediaset.

L’appartamento

L’immobile sarebbe uno degli appartamenti di un condominio di dieci piani in via Cervi, la strada principale che attraversa Milano 2, e sarebbe composto da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, quattro camere, uno studio, quattro bagni, terrazzo, due balconi più box di 45 mq e cantina.

La cifra di 1,2 milioni di euro sborsata da Fascina è coerente con valori di mercato della zona: un’abitazione di simile superficie sulla stessa si venderebbe, infatti, a 1,15 milioni di euro.

Immobiliare Idra, che ha realizzato la vendita, è confluita a marzo in Fininvest Real Estate & Services, per un’operazione del valore di 400 milioni di euro.

La società immobiliare, finora controllata al 100% dalla Dolcedrago, di proprietà per il 99,5% di Silvio Berlusconi e poi passata ai figli, possiede decine di altri appartamenti nella Milano 2, ma soprattutto le ville storiche del Cavaliere, Villa San Martino ad Arcore (attuale residenza ufficiale di Marta Fascina), Villa Certosa a Porto Rotondo in Sardegna, Villa Macherio sempre in Brianza e Villa Grande (ex Zeffirelli) a Roma.

Secondo quanto deciso negli accordi tra gli eredi del fondatore di Forza Italia, Villa San Martino rimarrà gestita insieme per poter diventare il punto di riunioni comuni e forse anche la sede di una futura fondazione intitolata al padre, mentre villa di Macherio è in fase di acquisto da parte di Barbara Berlusconi e Villa Certosa è in vendita, come emerso dai primi momenti di apertura del testamento, per un prezzo che potrebbe arrivare anche a 500 milioni. Infine, Villa Grande a Roma potrebbe invece venire acquistata da Pier Silvio Berlusconi.

Fuori dal patrimonio di Idra c’è Villa Campari sul Lago Maggiore, già acquistata da Marina Berlusconi, che nelle ultime ore è tornata a commentare la recente bocciatura da parte della Corte Ue sulla decisione della Bce sulla partecipazione di Berlusconi in Mediolanum.

“Oggi è il giorno della vittoria: una vittoria senza se e senza ma. Una vittoria davvero totale, che fa piazza pulita di 10 anni di iniziative ingiuste e prive di fondamento”, ha affermato la presidente del Gruppo Fininvest, aggiungendo “finalmente possiamo dire che giustizia è fatta, in onore di Silvio Berlusconi, uno dei più grandi geni imprenditoriali della storia italiana ed europea”.