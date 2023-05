La CIA cerca spie russe: l’annuncio “di lavoro” è sul social

Fonte: ANSA Il presidente americano Joe Biden

Nell’era dei social anche una delle agenzie di spionaggio più famose al mondo utilizza i canali web per arruolare spie e agenti segreti. È il caso della CIA, l’agenzia governativa americana che ha deciso di lanciare sulle piattaforme social un video curioso con l’obiettivo di reclutare quante più spie russe possibili per cercare di ottenere i segreti del Cremlino.

Nessun tentativo di insurrezione o cambio di regime a Mosca da parte di Washington che però sta incrementando i propri sforzi per convincere i cittadini russi a rivelare i segreti del loro Paese.

Un video per reclutare spie russe

Per cercare di arruolare quante più spie russe possibili, la CIA ha messo un video online su Telegram e nel giro di poche ore il filmato è stato poi ricondiviso anche in altre piattaforme come YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Nel tentativo di coinvolgere quanti più scontenti possibili del regime di Putin, l’agenzia governativa a messo in piedi un filmato volto a smuovere le coscienze dei russi.

Il video inizia con una scena di ordinaria quotidianità, con una donna che si alza dal letto mentre il marito si prepara a uscire di casa. Di sottofondo, una voce fuori campo in russo parla della vita sempre immaginata, serena e tranquilla, che si interrompe con una domanda: “Perché la vita di alcune persone ha più valore rispetto alla vita di altre?“.

Per molti potrebbe essere una chiara allusione alla guerra in Ucraina e a quanto sta accadendo al di là del confine russo. Ed ecco quindi che la scena poi vira su un uomo seduto sul letto, inquadrato di spalle e in penombra, che sembra dubbioso e indeciso se prendere o no una decisione. La voce fuori campo, sempre in russo, parla della necessità di prendere delle scelte: “Sopravvivere non vuol dire sopportare invano”. E qui l’invito a prendere una posizione risulta esplicito.

Nel video spunta quindi anche una donna in preda al dubbio, che come l’uomo precedentemente inquadrato lavora nella sicurezza, almeno stando ad alcuni ambienti in cui vengono girate le immagini. Ma il filo conduttore è la voce fuori campo che ancora una volta arriva pesante: “La vera rivoluzione è dove cambiamenti impercettibili si fanno strada nelle anime delle persone”. Chi parla vuole suggerire di prendere posizione e di attuare qualcosa per cambiare la realtà: “Questa è la mia Russia, questa sarà sempre la mia Russia. Io sono sopravvissuto, la mia famiglia è sopravvissuta e potremo vivere con dignità grazie alle mie azioni”.

Il messaggio della CIA

Un video chiaro, anche se non si fa mai riferimento a Putin e al regime. Insomma, un vero e proprio filmato stile “I want you” dello zio Sam, un video che mira a reclutare persone affidabili per conoscere i segreti della Russia.

Il video suggerisce ai cittadini di utilizzare il browser Tor per accedere al “dark web” e agli strumenti di crittografia delle comunicazioni per permettere quindi un passaggio più sicuro delle informazioni. “La CIA vuole sapere la verità sulla Russia e stiamo cercando persone affidabili che possano dirci questa verità”, ha spiegato l’agenzia nel suo video.

“Le vostre informazioni potrebbero essere più preziose di quanto pensate” ha proseguito l’agenzia americana che ha affermato di sperare di entrare in contatto con persone che lavorano nei settori dell’intelligence, della diplomazia, della scienza e della tecnologia e simili.