Fonte: ANSA Belloni lascia Dis: i motivi e il futuro

Elisabetta Belloni ha consegnato le proprie dimissioni dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Secondo quanto si apprende, non si tratta di una scelta improvvisata. Le dimissioni arrivano in anticipo rispetto alla scadenza del mandato, previsto per maggio 2025. Alla notizia, c’è chi ha parlato di un incarico al fianco del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma da Belloni arriva la smentita su nuovi incarichi. “Al momento non c’è nulla, lascio e basta“, ha dichiarato alla stampa. Si tratta di un momento delicato per il Dis, in particolar modo per le trattative per il rilascio di Cecilia Sala. Dall’annuncio delle dimissioni al nome del successore potrebbe quindi non passare molto tempo.

Servizi segreti senza una guida: ufficiale dal 15 gennaio

Alla fine del 2024, Elisabetta Belloni ha consegnato la lettera di dimissioni alla premier Giorgia Meloni. In una riunione riservata, alla quale ha presenziato anche il sottosegretario alla presidenza con la delega ai servizi Alfredo Mantovano, Belloni ha spiegato le motivazioni della sua scelta.

Questa non arriva quindi improvvisamente, anche se anticipa la scadenza del proprio mandato. Non si conoscono al momento le motivazioni e Belloni stessa ha dichiarato di voler lasciare e basta, quindi di non aver ricevuto proposte di cariche più elevate. Almeno non ora. Il nome di Elisabetta Belloni, in realtà, spunta fuori ogni qualvolta ci sono nomine importanti da assegnare.

È quindi, ufficiale: dal 15 gennaio, dopo un periodo di transizione chiesto dal governo e confermato da Belloni per il passaggio di nomina, non sarà più la guida del Dis.

Dopo di lei, il ruolo potrebbe passare a Bruno Valensise, già vice del Dis e direttore dell’Aisi. La sua nomina, però, porterebbe a un ulteriore problema sul successore al vertice dei Servizi interni. Il nome, comunque, potrebbe arrivare nei prossimi giorni e sicuramente prima del 15 gennaio 2025.

Chi è Elisabetta Belloni: carriera e futuro

Elisabetta Belloni è un nome piuttosto noto nello scenario italiano. È stata a capo dell’Unità di crisi della Farnesina, direttrice generale per la cooperazione allo sviluppo e segretaria generale del ministro degli Esteri con Paolo Gentiloni.

Nominata da Mario Draghi a capo del Dis, era stata nominata da Giorgia Meloni sherpa del G7 italiano. Poi ancora, come successore di Raffaele Fitto, era comparso il suo nome per il ministero degli Affari europei con delega al Pnrr.

Il suo nome inoltre era stato presentato anche per la successione di Sergio Mattarella al Quirinale, stoppata da Matteo Renzi e dal Partito Democratico, ma fortemente voluto da Giuseppe Conte e Matteo Salvini.

Per il futuro di Belloni, però, non sembrano esserci cariche né in Italia né in Europa, smentite dalla stessa, che ha dichiarato come sia solo arrivato il momento di lasciare. Forse il rapporto con Alfredo Mantovano ha anticipato la fine del mandato di alcuni mesi, come è stato raccontato nella giornata da alcuni giornali.