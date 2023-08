All’asta la Maserati che fu di Berlusconi: quanto vale

Fonte: ANSA Silvio Berlusconi

L’eredità di Silvio Berlusconi non è soltanto quella che i cinque figli del Cavaliere hanno ricevuto dai testamenti del compianto ex presidente del Consiglio e che hanno “diviso” con Paolo Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Marta Fascina, ma va ben oltre. Sì, perché a quasi tre mesi dalla morte del leader di Forza Italia c’è ancora qualcosa del patrimonio di Berlusconi che è ancora “senza proprietario” e che presto potrebbe trovare una nuova casa.

Parliamo della Maserati V8 blindata che fu del Cavaliere e che dal prossimo 2 settembre verrà messa all’asta su Giusti Aste. Il ricavato della vendita dell’auto, così come quelle di tanti altri cimeli presenti all’asta, verrà in parte devoluto alla ricerca scientifica per le malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari del ‘Centro Dino Ferrari’.

La Maserati del Cavaliere

Una Maserati Quattroporte V8 blindata da 400 CV, un vero e proprio gioiello che fu di Silvio Berlusconi e che presto passerà di mano a scopo benefico. La vettura, che nel 2004 fu donata all’allora presidente del Consiglio da Luca Cordero di Montezemolo, allora presidente di Confindustria nonché presidente del gruppo Fiat e amministratore delegato di Maserati, non era più in possesso del Cavaliere da anni e dopo la sua morte il suo attuale proprietario ha deciso di metterla in vendita all’asta. Non tanto per un tornaconto personale, perché la somma che verrà incassata, come detto, sarà devoluta in beneficenza.

Il lotto dell’auto è il 405, numero che gli appassionati e i più abbienti di sicuro ricorderanno il 2 settembre quando verranno aperte le forte per il gioiellino a quattro ruote. La base? Ben 100.000 euro di partenza per una vettura che, secondo quanto riferito dalla casa d’aste Giusti Aste, ha un valore tra i 120.000 e i 150.000 euro. Nulla a che vedere, ovviamente, con la Maserati MC20 Cielo che risulta essere la più costosa di tutte le auto del Tridente (oltre 270.000 euro di veicolo).

Non solo Berlusconi

Ma non solo la Maserati del Cavaliere sarà messa all’asta. In occasione dell’asta ‘Modena Meets Misano’, infatti, diversi saranno i cimeli che potranno finire nelle mani degli appassionati più facoltosi. Sul versante delle due ruote, infatti, all’asta ci sarà uno scooter Honda X8R donato e autografato da Valentino Rossi e una moto di Luca Marini, oltre a tute, caschi e guanti di altri celebri piloti come Marco Melandri, Loris Capirossi e Andrea Dovizioso.

All’asta anche pezzi originali, come la tuta autografata di Antonio Giovinazzi che di recente è stato tra i vincitori della 24 Ore di Le Mans a bordo della Hypercar Ferrari 499P con Alessandro Pier Guidi e James Calado . Inoltre, sempre a totale supporto dell’Associazione, saranno battuti lotti provenienti dalla collezione privata di Jonathan Giacobazzi.

In lista ci sono poi coppe storiche dei piloti come Aldo Pigorini, Giordano Aldighetti e Terzo Bandini, che correvano con la Rudge 500cc per Enzo Ferrari, così come la coppa Ascari e Mario Tadini, una rarissima coppa vinta da Tazio Nuvolari nel 1925 al circuito di Padova con la Bianchi Freccia Celeste 250 cc.

Come detto, l’asta sarà battuta da Giusti Aste il 2 settembre a Formigine, in provincia di Modena, e prevede diverse modalità di partecipazione: in presenza, con offerta telefonica o via e-mail oppure online attraverso i portali Giusti Aste.