Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Michael Schumacher dopo la prova della 248 F1 nel 2006

Un’occasione irripetibile per i collezionisti, anche se per pochi: la Ferrari 248 F1 del 2006, guidata da Michael Schumacher, sarà battuta all’asta per una cifra che potrebbe superare i 14 milioni di euro. Si tratta di un pezzo di storia del motorsport, proprio perché guidata dall’indimenticato pilota nel suo ultimo anno con la scuderia di Maranello.

Un pezzo di storia all’asta

La Ferrari 248 F1, telaio 254, non è solo una vettura di Formula 1, ma un simbolo della leggendaria carriera di Michael Schumacher. Con questa macchina, il pilota tedesco ha conquistato cinque vittorie nel 2006, tra cui i trionfi nei Gran Premi di San Marino, degli Stati Uniti e di Francia.

Non sarà riuscito a vincere il titolo mondiale, chiudendo “solo” al secondo posto dietro Fernando Alonso per 13 punti, ma la sua stagione rimane memorabile.

La vettura, che sarà messa all’asta il prossimo novembre durante la vendita di Modern and Contemporary Art organizzata da Sotheby’s, è parte della fama di Schumacher. Si tratta quindi di pezzo unico e rappresenta un’occasione speciale per possedere una vettura che ha fatto la storia delle corse, testimoniando l’ultima stagione completa di Schumacher con la Ferrari.

Cosa rende la Ferrari 248 F1 unica: le vittorie

Oltre alle vittorie iconiche, la Ferrari 248 F1 si distingue per un altro primato significativo: è la vettura con cui Schumacher ha battuto il record di pole position detenuto da Ayrton Senna. L’auto gli ha anche regalato la sua ultima pole position e l’ultima vittoria su suolo tedesco.

Questa macchina, acquistata direttamente dalla Ferrari dal suo attuale proprietario nel 2007 e successivamente certificata “Ferrari Classiche”, è una delle vetture da corsa più importanti mai messe all’asta.

“Il telaio 254 è al vertice della piramide delle vetture storiche di Schumacher”, ha dichiarato Shelby Myers, responsabile delle vendite private di RM Sotheby’s. “Mai prima d’ora una vettura con il nome di Schumacher è stata venduta al pubblico con un numero così alto di vittorie o podi”.

Fonte: ANSA

Qual è il valore dell’auto da corsa?

Il valore stimato della Ferrari 248 F1 si aggira intorno ai 14 milioni di euro, una cifra che riflette le caratteristiche tecniche e sportive della vettura, ma anche il suo valore simbolico e storico.

Per i collezionisti e gli appassionati della Formula 1, possedere un’auto come questa significa avere un pezzo tangibile della leggenda di Schumacher e della storia delle corse.

Le offerte si chiuderanno il 19 novembre, e già si prevede una gara agguerrita tra acquirenti pronti a tutto pur di accaparrarsi questo pezzo di storia del motorsport.

L’asta non serve per la cura del pilota: le altre iniziative

La vendita della vettura non è legata alla raccolta fondi per le cure di Michael Schumacher. L’ex campione di Formula 1, che dal 2013 necessita di cure mediche estremamente costose a seguito di un grave incidente sugli sci, è assistito dalla sua famiglia, e in particolare dalla moglie Corinna. Per far fronte alle ingenti spese, stimate intorno ai 70 milioni di euro negli ultimi dieci anni, la famiglia Schumacher ha intrapreso diverse iniziative, tra cui la vendita di parte del proprio patrimonio.

Tra le altre vendite degne di nota vi è stata:

la collezione di orologi di Schumacher, che ha fruttato circa 4,4 milioni di euro . Il pezzo forte della collezione, un Patek Philippe modello 1948, è stato venduto per 2,5 milioni di euro;

di Schumacher, che ha fruttato circa . Il pezzo forte della collezione, un Patek Philippe modello 1948, è stato venduto per 2,5 milioni di euro; jet privato di famiglia;

di famiglia; diverse proprietà, tra cui alcune ville.

Nel frattempo, la famiglia continua a difendere la privacy di Schumacher, acquistando anche una villa a Maiorca per garantirgli maggiore protezione dagli occhi indiscreti.