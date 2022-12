Lavoro in banca: i grandi big assumono, anche senza esperienza

Intesa Sanpaolo e Unicredit aprono le selezioni: le grandi banche italiane assumono in tutta Italia, con annunci di lavoro rivolti anche ai giovani, neolaureati, senza esperienza. Di seguito l’elenco delle posizioni aperte e come fare per candidarsi.

Intesa Sanpaolo: le posizioni aperte

Intesa Sanpaolo vanta un’ampia offerta di posizioni aperte dedicate sia a chi è all’inizio del proprio percorso professionale sia a chi ha alle spalle un’esperienza consolidata e desidera intraprendere una nuova sfida lavorativa nel settore.

Gli annunci di lavoro si rivolgono a coloro che:

stanno cercando un’esperienza di stage o un’opportunità per consolidare un percorso appena iniziato;

vogliono fare carriera e sono alla ricerca di una nuova esperienza in una grande azienda internazionale.

Per chi ha concluso o ha appena terminato gli studi, Intesa Sanpaolo offre la possibilità di intraprendere un percorso di stage (qui le regole aggiornare su contratti e retribuzione garantita). Per i neolaureati e per i profili più esperti, inoltre, al momento la banca è alla ricerca di nuove figure da impiegare nei seguenti settori:

Digital, Tech & Data Management;

Business;

Audit, Risk, Compliance & Legal;

Lending, Finance, Accounting & Controlling;

HR, Organization & Facility Management;

Il processo di recruiting prevede l’invio della candidatura tramite il sito web, una videointervista e un colloquio in presenza se la prima chiamata ha dato esito positivo. Superati tutti gli step, è prevista l’assunzione.

Per candidarsi è sufficiente collegarsi al portale Intesa Sanpaolo, alla sezione “Lavora con noi” e cliccare sul settore di interesse (qui il link diretto): il collegamento poi riporterà agli annunci di lavoro attualmente aperti, con i relativi requisiti necessari per inviare la propria candidatura, le modalità di selezione e la sede di lavoro.

Per ogni ricerca all’attivo, inoltre, sono specificati i tempi di recruiting, le fasi di selezione, le attività da svolgere e il trattamento riservato.

Unicredit assume giovani alla prima esperienza

Sono aperte le selezioni anche per lavorare in Unicredit. I piani di recruiting dell’Istituto di credito, nello specifico, prevedono l’inserimento di nuovi talenti in filiale ma anche sul territorio, come consulenti.

Le posizioni aperte, in particolare, si rivolgono a giovani professionisti e ma anche neolaureati senza esperienza. Quello che offre la banca, in questi casi, è:

un percorso formativo ad hoc;

contratto finalizzato all’inserimento e alla conferma a tempo indeterminato;

pacchetto retributivo competitivo;

assicurazione sanitaria;

orari flessibili;

ambiente internazionale, collaborativo e diritto a congedi straordinari.

Quello che è richiesto ai candidati è:

passione, energia e positività;

abilità nella relazione con i clienti;

ottime doti comunicative;

atteggiamento orientato al raggiungimento del risultato;

predisposizione alla risoluzione dei problemi;

disponibilità alla mobilità;

una laurea di I o II livello, con ottima votazione;

buona conoscenza della lingua inglese e italiano madrelingua.

Per candidarsi basta collegarsi al sito Unicredit, alla sezione lavora con noi – Network Italy (qui il link diretto), scegliendo tra gli annunci che riguardano il lavoro in filiale, in UniCredit Direct o in Wealth Management&Private Banking. Sempre sul portale dedicato all’invio delle candidature è possibile registrarsi al programma Corporate Graduate Next Generation (qui i consigli su come scrivere un curriculum efficace).

Corporate Graduate Program – Next Generation è un percorso di sviluppo di 12 mesi dedicato ai neo laureati con eccellenti risultati accademici, con un profilo internazionale, una forte attitudine alla gestione del rischio, spirito innovativo e motivazione a raggiungere risultati sostenibili.