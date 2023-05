Vittoria Inter, Roma e Fiorentina: come cambia la classifica di serie A

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Inzaghi, Mourinho e Italiano: gli allenatori di Inter, Roma e Fiorentina, in lotta per l'Europa

L’Italia ha la chance di portare a termine un vero e proprio miracolo sportivo. Inter, Roma e Fiorentina hanno infatti raggiunto le finali di Champions League, Europa League e Conference League. Mentre in altri Paesi si festeggerebbe già da adesso, applaudendo all’impresa, al di là del risultato, in Italia si tende a parlare di fortuna.

Amarezza per questo solito autolesionismo a parte, però, la speranza è quella di veder sollevati quanti più trofei possibile da squadre della serie A. Un campionato negli anni Duemila ha sofferto enormemente, perdendo appeal e godendo di sporadiche stagioni di rinascita poi rapidamente spenta.

Che sia giunto il momento di smetterla di lottare per accedere ai tornei europei, rimpinguando le casse, per poi tralasciarli in nome della lotta qualificazione per la prossima stagione? La Roma di Mourinho ha dimostrato che è possibile fare la storia, con due finali europee in due stagioni consecutive (pur sacrificando il percorso in campionato a causa di una rosa in parte monca, ndr). Quest’anno è in ottima compagnia ed è lecito sognare, ma cosa accadrà alla classifica di serie A in caso di uno o più trionfi? Le posizioni di alcune squadre potrebbero non garantire gli accessi previsti, il che genera non pochi dubbi per la prossima stagione.

Vittoria in Europa: come cambia la classifica delle qualificazioni

Per quanto rappresenterebbe l’obiettivo primario per il nostro calcio, la possibile vittoria dell’Inter in Champions League non comporterebbe modifiche. I nerazzurri sono infatti certi di finire la stagione nelle prime quattro posizioni, che valgono l’accesso alla prossima Champions. Nel caso in cui la squadra di Inzaghi avesse terminato il proprio cammino dal quinto posto in giù, invece, il trionfo contro il Manchester City l’avrebbe spedita nuovamente in Europa, dalla porta principale. Una prospettiva che avrebbe spinto le partecipanti italiane a cinque (numero massimo, ndr), con accesso all’Europa League per sesto e settimo posto, con l’ottavo valido per la Conference.

Tutto questo però non accadrà, quindi il trionfo eventuale è ininfluente. Scartando altre ipotesi irrealizzabili, come Roma e Inter vincenti (prospettiva che regalerebbe una Supercoppa Europea tutta italiana, ndr) ma fuori, entrambe, dai primi quattro posti, passiamo a una delle prospettive più ghiotte.

La squadra di Mourinho è certa d’essere fuori dalle posizioni Champions. La sua eventuale qualificazione, oltre alla gloria del trionfo in sé, ovviamente, passa da un possibile successo in finale di Europa League contro il Siviglia. Alzare la coppa vorrebbe dire, quindi, accesso diretto alla prossima Champions League, ritrovandosi ai gironi e lasciando il Milan, attuale quarto in classifica, a dover sopportare la lotteria dei preliminari di coppa.

Diventa quindi cruciale l’ultima giornata di campionato, con i rossoneri che tenteranno il sorpasso ai danni dei cugini nerazzurri. In caso di terzo posto raggiunto, infatti, la squadra di Pioli andrebbe ai gironi in caso di sconfitta dei ragazzi di Inzaghi in finale contro il City di Guardiola. Coppa persa e preliminari, decisamente un brutto risveglio.

Guardiamo infine alla Fiorentina, il cui possibile trionfo in Conference League le aprirebbe le porte della prossima Europa League. Il progetto viola vedrebbe così confermata la propria bontà, tentando di proseguire la rinascita degli ultimi anni con Commisso.

In caso di vittoria di tutte le italiane

Quote alla mano, ad avere maggiori chance di successo europeo sono Roma e Fiorentina, rispettivamente contro Siviglia e West Ham. Sia chiaro, avere migliori statistiche dell’Inter non vuol di certo dire ritrovarsi la strada spianata verso il successo, tutt’altro. Detto questo, cosa accadrebbe in caso di vittoria combinata di giallorossi e viola? Al di là del trionfo del calcio italiano, si avrebbero ben otto squadre nostrane qualificate alle coppe nella prossima stagione.

Il gruppo di Italiano andrebbe in Europa League a prescindere dalla propria posizione, mentre Mourinho e i suoi porterebbero a cinque il numero di partecipanti alla Champions League. Non tutto è però così certo come si potrebbe pensare, essendoci ancora da chiarire l’incognita Juventus. Pare che i bianconeri siano sulla via del patteggiamento e che il processo sia stato anticipato al 30 maggio.

Ciò che vuol dire? Si attende la sentenza per capire se sarà penalizzazione ulteriore, maxi multa o magari retrocessione forzata in serie B. Ogni prospettiva è possibile, ad oggi, in attesa che l’UEFA si esprima con un eventuale divieto d’accesso alle coppe. Tutto ciò si potrebbe tradurre in un mancato conteggio del settimo posto bianconero per l’Europa. Ed ecco che, in caso di otto squadre qualificate, a sognare la Conference League sarebbe anche una tra Torino, Monza e Bologna.

trionfo totale di Inter, Roma e Fiorentina. Ciò comporterebbe la seguente classifica, con otto squadre nelle coppe (massimo previsto, ndr) ma nessuna in Conference League: Napoli: qualificato in Champions League

Lazio: qualificata in Champions League

Inter: qualificata in Champions League

Milan: qualificata ai preliminari di Champions League

Atalanta: qualificata in Europa League

Roma: qualificata in Champions League

Juventus: qualificata in Europa League (salvo squalifiche)

Torino: qualificata in Europa League (previa squalifica della Juventus)

Abbiamo analizzato in breve come il caso Juventus, ancora in certo e particolarmente spinoso, possa avere un peso sulle qualificazioni alle prossime coppe europee. Eventuali sanzioni, in Italia e da parte dell'UEFA, potrebbero trasformare la classifica di serie A. Pare che le parti abbiano raggiunto un accordo per il patteggiamento, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Richiesto inoltre l'anticipo del processo legato alla manovra stipendi, alle collaborazioni con altre società e ai rapporti con gli agenti sportivi. L'inizio è così previsto per il 30 maggio e non più per il 15 giugno. Da tempo si prospetta l'ipotesi della Juventus in serie B e ora sono tutti alla finestra, tifosi, calciatori e dirigenti, per capire quali saranno le conseguenze del processo, che potrebbe essere epocale come Calciopoli. Una delle ipotesi paventate dalla rosea ha già scatenato molte polemiche online. Si parla infatti di una penalizzazione minima, di soli due punti, in relazione a questo campionato. Ciò per tenere i bianconeri fuori anche dalla Conference League. A ciò potrebbe però già pensare la UEFA, come sottolineato. Si aggiungerebbe inoltre una multa, potenzialmente maxi, concludendo di fatto la vicenda e trasformandola da clamorosa a quasi insignificante. Dopo quanto detto, scritto e provato, tutto potrebbe davvero risolversi con un buffetto sulla mano e il dramma, quello ben pesante ma deciso dall'UEFA, di non potersi avvantaggiare degli introiti delle coppe?