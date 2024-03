I funerali di Joe Barone si terranno negli Usa, a New York, dopo che la Fiorentina e la Serie A gli hanno reso omaggio al Viola Park

Il funerale del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, morto dopo aver avuto un malore poco prima della partita dei viola contro l’Atalanta il 17 marzo, si terranno a New York la prossima settimana. Il dirigente lascia alla squadra il progetto di uno nuovo centro sportivo, il Viola Park.

Il nuovo campo di allenamento della Fiorentina, dove il 20 marzo si è tenuta anche la camera ardente di Barone, ospita anche una villa che sarà intitolata proprio al direttore generale. Tra i più all’avanguardia in Italia, il Viola Park era stato completato soltanto lo scorso anno ed era uno dei progetti in cui Barone si era impegnato di più per rilanciare la società.

I funerali di Joe Barone

La Fiorentina e la Serie A hanno dato l’ultimo saluto al direttore generale della squadra di Firenze Joe Barone, morto poco dopo aver sofferto un infarto nei minuti precedenti alla partita contro l’Atalanta, parte della 22esima giornata del campionato italiano. La camera ardente si è tenuta al Viola Park, il nuovo centro di allenamento della viola dove sono giunti dirigenti e allenatori di molti club italiani.

Per i funerali, la salma del direttore generale della Fiorentina attraverserà l’Atlantico per tornare negli Stati Uniti, a New York, dove si terrà la cerimonia. Barone avrebbe compiuto 58 anni proprio il 20 marzo, il giorno del ricordo presso il centro di allenamento viola.

Prima di viaggiare verso l’America il corpo di Barone sarà portato nel suo Paese di nascita, a Pozzallo, in Sicilia, da dove era emigrato con la sua famiglia negli anni ’70. I funerali si terranno alla Sacred Hearts – St. Stephen Church di Brooklyn, nella città di New York, il 26 marzo. Dovrebbe parteciparvi anche il presidente della FIGC Gravina, negli Usa per seguire le amichevoli della Nazionale di calcio italiana.

Il Viola Park

Durante la camera ardente il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha annunciato una decisione importante riguardo il Viola Park e Joe Barone: “Speriamo che Joe sarà ricordato per quello che ha fatto. Stasera abbiamo preso una grande decisione. La villa che c’è qui sarà dedicata a Joe Barone. Quando possibile voglio fare un torneo e dedicarlo a lui”.

Il Viola Park è una delle principali eredità che la gestione di Joe Barone, sotto la presidenza di Rocco Commisso, lascia alla Fiorentina. Il nuovo centro di allenamento della squadra è stato inaugurato soltanto lo scorso anno, l’11 ottobre 2023 dopo tre anni lavori. Il costo totale dell’opera è stato di 112 milioni di euro e rappresenta un salto di qualità per le strutture della società.

Il centro ospiterà tutti gli uffici amministrativi della Fiorentina, vi lavoreranno 900 persone divise tra gli otto campi da calcio regolamentari dove si allena la squadra maschile e la parte societaria. Ampi spazi dedicati a eventi sportivi e non permetteranno di rendere il centro autosufficiente dal punto di vista dei costi entro iil 2028. Si calcola che, tra manutenzione e costi legati all’energia, il Viola Park costerà alla Fiorentina 10 milioni all’anno.

Le strutture del centro sono tra le più avanzate d’Italia. Oltre alle palestre e ai centri dedicati agli allenamenti, si trovano all’interno della struttura anche due aree verdi e due piccoli stadi, il “Curva Fiesole” e il “Davide Astori“, dove gioca la squadra femminile.