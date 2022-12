Mondiali in Qatar, prezzo record per i biglietti della finale

Dopo un mese di aspre polemiche e svariati tentativi di sabotaggio (ma anche di grande spettacolo sia in campo che sugli spalti), i Mondiali di calcio in Qatar si apprestano a vivere il proprio atto conclusivo con la finale tra Francia e Argentina, in programma domenica pomeriggio alle ore 16 ( qui tutte le info su come vedere la partita ).

Nella modernissima cornice dell’Iconic Stadium di Lusail, i blues del commissario tecnico Didier Deschamps proveranno a replicare il successo di quattro anni fa in Russia, guidati dalla loro stella Kylian Mbappe; dall’altra parte i ragazzi della Seleccion, guidati dal capitano e leader maximo Leo Messi, proveranno a rovinargli i piani e a riportate la Coppa del mondo in Sudamerica dopo 20 anni (l’ultimo successo è targato Brasile, nella rassegna intercontinentale di Corea e Giappone, anno 2002).

Mondiali in Qatar, è l’ora della finale: tutto quello che c’è da sapere su Francia e Argentina

Entrambe le squadre sono alla caccia del terzo successo mondiale della propria storia: i transalpini hanno già trionfato nelle precedenti edizioni del 1998 e – per l’appunto – del 2018, mentre l’Albiceleste si era già imposta nel lontano 1978 e poi nell’indimenticabile torneo del 1986, quello che permise al mondo intero di ammirare le gesta calcistiche di tale Diego Armando Maradona.

Giusto per i fan dei numeri: nella classifica dei vincitori all time, nessuna delle due riuscirà a raggiungere il trio di testa, formato dal Brasile (primo posto solitario con 5 mondiali in bacheca dal 1930 ad oggi) e dall’accoppiata composta da Italia e Germania (4 trionfi ciascuna).

Nonostante i molti punti di domanda assai preoccupanti rimasti ancora oggi inevasi su diversi aspetti che riguardano l’organizzazione dell’evento (dal numero di vittime accertate tra gli operai dei cantieri, allo scandalo della presunta corruzione dei vertici Fifa per l’assegnazione), l’ultima partita che assegnerà il titolo verrà seguita da oltre due miliardi di persone in tutto il mondo, con più di 150 Paesi sintonizzati da tutti i continenti.

Mondiali in Qatar, spese folli per la finale: quanto costa un biglietto

Visti i moltissimi personaggi storici – quasi tutti ex calciatori o dirigenti – invitati dalle due squadre per presenziare alla finale direttamente allo stadio, i posti lasciati liberi per essere acquistati sono davvero pochi. Il comitato organizzativo del Qatar non ha diffuso dati ufficiali, ma all’interno di un impianto che può contenere quasi 89mila spettatori, saranno poche migliaia quelli messi a disposizione dei liberi acquirenti.

Per questo, coloro che sono riusciti ad ottenere un biglietto per vedere la partita dal vivo hanno dovuto sostenere una spesa davvero imponente, un prezzo che poche altre volte era stato raggiunto nella storia del calcio. Come riportato nell’edizione di oggi dei principali quotidiani sportivi italiani, benché l’entusiasmo in Argentina abbia raggiunto un livello senza precedenti, per i tifosi che decolleranno dall’aeroporto di Buenos Aires erano stati messi in vendita appena 280 biglietti. Per ogni tagliando, il costo di partenza era di ben 6.500 euro, ma gli ultimi che sono riusciti ad acquistare un ticket lo hanno pagato oltre 10mila euro.

Aldilà di tutto, c’è da scommettere che lo show non deluderà gli appassionati: per questo, in attesa che arrivi gennaio e riprendano i campionati nazionali (con tutte le partite di Serie A visibili in esclusiva solo su DAZN ), domenica pomeriggio varrà la pena mettersi comodi, accendere la tv e assistere al match che incoronerà i nuovi campioni del mondo.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.