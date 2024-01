Australian Open, Sinner batte Djokovic e vola in finale contro Medvedev: dove vederla

Il 22enne altoatesino ha battuto il numero 1 al mondo, dominatore dell'Australian Open: è il primo italiano in finale a Melbourne, la sua prima in uno Slam

Sinner sconfigge Re Nole e arriva per la prima volta in una finale di uno Slam, punto di svolta di un destino che sembra già scritto. Il talento azzurro è riuscito per la seconda volta di fila nell’impresa di battere il numero uno al mondo Novak Djokovic, spodestandolo dal suo trono d’Australia. È il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere la finale dell’Australian Open, dove incontrerà il terzo in classifica Atp, il russo Daniil Medvedev.

Sinner batte Djokovic e va in finale dell’Australian Open

“Buongiorno Italia” ha scritto Sinner autografando la telecamera con un pennarello azzurro dopo la vittoria storica: un dolce risveglio per tutti i tifosi che lo guardavano da casa, mentre dall’altra parte del mondo erano le 18.15.

“È stata una partita durissima – ha raccontato nell’intervista post-partita – Ho iniziato benissimo nei primi due set, Nole ha sbagliato tanto. Ho sbagliato un match point nel 3°, ma volevo essere pronto per il set successivo. Ho iniziato alla grande e non vedevo l’ora di giocare questa partita” (qui avevamo presentato la semifinale dell’Australian Open 2024 Sinner-Djokovic).

“Avevo perso con Nole a Wimbledon, ho imparato da quella partita. Fa parte del mio processo di crescita – ha spiegato il numero 4 del mondo -. Giochiamo in modo simile, la risposta è il nostro punto forte. Cercavo di far partire lo scambio, non dico le tattiche perché ho la sensazione che faremo qualche altra partita contro” (qui per sapere quanto hanno vinto Sinner e gli altri azzurri con il trionfo in Coppa Davis dopo 47 anni).

Sinner è il quinto giocatore italiano a raggiungere una finale Slam nel singolare maschile, il nono complessivo tra uomini e donne, ma il primo azzurro ad arrivare in fondo all’Australian Open e, all’età di 22 anni e 165 giorni, è anche il più giovane finalista in singolare maschile del torneo.

Dall’altra parte Djokovic deve cedere la corona di Melbourne dopo 33 vittorie consecutive, con l’ultima sconfitta risalente al 2018, e dove non aveva mai perso in semifinale, giocando dieci finali e portandole tutte a casa.

“Voglio congratularmi con Sinner per la sua eccellente partita, merita un posto in finale. Mi ha totalmente dominato oggi – ha ammesso il numero 1 in conferenza stampa – Sono rimasto scioccato dal mio livello. Non ho fatto molto bene nei primi due set, penso sia stata una delle peggiori partite della mia carriera in uno Slam”.

“Ha fatto tutto meglio di me, ci ho provato e ho lottato ma il mio livello di tennis non è stato eccezionale – ha detto Djokovic – Nel corso dell’intero torneo non ho dato il meglio di me”. “Ho ancora grandi speranze per gli altri Slam, le Olimpiadi e qualsiasi altro torneo che giocherò. È solo l’inizio della stagione” ha detto il serbo a chi gli chiedeva se questa sconfitta abbia segnato la fine di un’era.

L’impresa di Sinner contro “re Djokovic” è stata celebrata dalla stampa estera di tutto il mondo, a partire dai media australiani: “Un Sinner scintillante lascia il mondo incredulo”, ha commentato il sito ‘News.com.au’.

“Il re è caduto“, ha titolato L’Equipe che parla di “terremoto a Melbourne”. “Finisce il regno di Djokovic, Sinner in finale all’Australian Open” ha scritto la Bbc, sottolineando che “Sinner ha mostrato la via. Il modo in cui ha battuto Nole dà la misura della sua crescita, Jannik è un impasto di potenza e precisione, la sua capacità di resettare è impressionante”.

“Sinner silura e fulmina un Djokovic senz’anima”, il titolo del quotidiano spagnolo El Pais, mentre in Germania il Der Spiegel sintetizza: “L’allievo batte il maestro”.

Il 22enne altotesino affronterà domenica il russo Daniil Medvedev, che ha battuto il tedesco Alexander Zverev dopo una semifinale nervosa e sfiancante. I due finalisti si ritrovano dopo nove incontri a contendersi per la prima volta uno Slam. Il russo è in vantaggio per 6 incontri a 3, ma l’azzurro ha vinto le ultime tre sfide: due finali degli Atp 500 di Pechino e Vienna e la semifinale nelle ultime Atp Finals di Torino.

Australian Open, dove vedere la finale Sinner-Medvedev

La finale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è in programma domenica 28 gennaio, al Rod Laver Arena di Melbourne, e si potrà vedere in Italia dalle 9.30 del mattino. La partita sarà in onda su Sky sui canali 210 e 211.

In streaming, il match sarà trasmesso su Dazn, tramite tutte le smart tv compatibili, con l’apposita app e su NOW (selezionando il pacchetto sport) che oltre al tennis propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League. (qui per sapere dove vedere in Tv il tennis fino al 2028).

Sarà possibile vedere la finale anche su Amazon prime grazie al pacchetto dedicato con Discovery +.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.