La Supercoppa UEFA 2025 si giocherà mercoledì 13 agosto alla Bluenergy Arena (Stadio Friuli) di Udine. In campo scenderanno il Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League 2025, e il Tottenham Hotspur, trionfatore nella UEFA Europa League 2025. L’incontro rappresenta il primo trofeo internazionale della nuova stagione calcistica e una vetrina di prestigio per entrambe le squadre. La vendita dei biglietti è stata avviata in esclusiva su UEFA.com, e segue criteri di assegnazione basati sull’ordine di arrivo. Ogni acquirente può acquistare al massimo due tagliandi. Dei 22.500 posti disponibili per l’evento, 17.200 sono riservati alla vendita diretta a tifosi e pubblico.

I prezzi dei biglietti per la Supercoppa UEFA 2025

Le tariffe per assistere al match variano in base alla categoria del posto:

categoria 3 €30;

categoria 2 €80;

categoria 1 €130;

prime Seats (posti centrali in categoria 1) €350;

biglietti per disabili €30 (categoria 3), con possibilità di biglietto gratuito per un accompagnatore;

I biglietti per i tifosi delle squadre partecipanti sono stati gestiti direttamente dai rispettivi club. Il Paris Saint-Germain ha venduto 5.800 tagliandi, mentre il Tottenham ne ha distribuiti 4.700.

La UEFA ha specificato che i biglietti saranno consegnati tramite l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iPhone. L’app consente di scaricare, trasferire, conservare o assegnare il biglietto a un altro utente in modo sicuro.

Quando guadagnano le squadre partecipanti

Il montepremi complessivo messo a disposizione dalla UEFA per la Supercoppa 2025 è di 9 milioni di euro, distribuiti come segue:

4 milioni di euro garantiti a ciascuna delle due squadre partecipanti

1 milione di euro aggiuntivo assegnato alla squadra vincitrice

Il club che solleverà il trofeo incasserà quindi un totale di 5 milioni di euro, mentre l’altra finalista riceverà comunque 4 milioni. Sebbene si tratti di cifre inferiori rispetto ai premi previsti nelle fasi avanzate delle competizioni UEFA, la Supercoppa rappresenta un evento economicamente rilevante.

Oltre al premio diretto, le squadre beneficiano anche di ulteriori introiti legati a diritti televisivi, sponsorizzazioni e bonus contrattuali legati alle prestazioni europee. Per club come PSG e Tottenham, ogni voce di entrata può incidere in modo significativo sul bilancio stagionale, anche in ottica Fair Play Finanziario.

Le iniziative in vista della finale

Sia Udine che altre città del Friuli Venezia Giulia ospiteranno numerose iniziative prima della finale di Supercoppa Europea. Dal 29 luglio al 13 agosto, le coppe della Champions League, Europa League e della UEFA Super Cup saranno esposte in una Trophy Experience itinerante che toccherà le città di Gorizia, Trieste, Grado, Lignano Sabbiadoro e infie Udine nei giorni 12 e 13 agosto. Gorizia, Grado, Lignano, Trieste e Udine saranno addobbate per celebrare l’arrivo della finale della competizione.

In Piazza Libertà ad Udine andrà in scena il UEFA Fan Festival in programma martedì 12 e mercoledì 13 agosto, con attività sportive, giochi, gadget e l’esposizione delle tre coppe. Sono stati organizzati due Fan Meeting Point per i tifosi delle due squadre: piazza Primo Maggio per i tifosi del Tottenham e parco Moretti per quelli del Paris Saint-Germain. I volontari coinvoli sono circa 300 da 27 nazionalità diverse e all’evento ci sarà anche Jonathan Milan local ambassador e recente maglia verde al Tour de France.