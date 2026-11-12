Stipendi, Italia al 13° posto in Ue: siamo sotto la media di oltre 7.000 euro

I dati Eurostat fotografano la situazione degli stipendi in Europa. L'Italia è tredicesima, battuta da Spagna, Slovenia e Malta

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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Stipendi, Italia al 13° posto in Ue: siamo sotto la media di oltre 7.000 euro
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Stipendi, Italia sempre più indietro in Europa.
Qual è la media degli stipendi nell'Ue? Come calcola Eurostat gli stipendi medi? Quali paesi superano l'Italia?

L’Italia resta indietro sugli stipendi: nel 2025 lo stipendio medio lordo annuo equivalente a tempo pieno dei lavoratori italiani si è fermato a 34.213 euro, contro i 41.464 euro della media Ue. La differenza è di 7.251 euro, quasi il doppio rispetto ai 3.822 euro che separavano l’Italia dalla media europea nel 2022.

È quanto emerge dai dati Eurostat sulle retribuzioni annue lorde equivalenti full time nei 27 Paesi dell’Unione europea. A superarci, fra gli altri,  anche Spagna, Slovenia e Malta.

Lo stipendio medio in Italia

In Italia gli stipendi lordi annui medi sono passati da 31.849 euro nel 2022 a 34.213 euro nel 2025. L’incremento complessivo è stato quindi di 2.364 euro. Nello stesso periodo, la media europea è salita da 35.671 a 41.464 euro, con un aumento di 5.793 euro. Nel 2022 l’Italia occupava il 10° posto nella classifica degli stipendi. Oggi il 13°.

La classifica degli stipendi in Europa

Nel 2025 la retribuzione media lorda annua equivalente full time in Spagna ha raggiunto 35.125 euro, superando i 34.213 euro italiani. Anche Malta, con 35.003 euro, si è collocata davanti al nostro Paese. Ancora più distante la Slovenia, dove la media delle retribuzioni è arrivata a 37.586 euro.

In cima alla graduatoria si trova il Lussemburgo, con 85.609 euro. Seguono la Danimarca, con 73.500 euro, e l’Irlanda, con 64.387 euro.

Qui sotto la classifica completa degli stipendi nell’Unione europea:

  1. Lussemburgo 85.609
  2. Danimarca 73.500
  3. Irlanda 64.387
  4. Belgio 61.984
  5. Austria 60.727
  6. Germania 56.360
  7. Finlandia 50.960
  8. Svezia 49.622
  9. Francia 44.734
  10. Slovenia 37.586
  11. Spagna 35.125
  12. Malta 35.003
  13. ITALIA 34.213
  14. Lituania 32.170
  15. Cipro 29.547
  16. Estonia 27.821
  17. Croazia 26.933
  18. Portogallo 26.202
  19. Repubblica Ceca 25.755
  20. Polonia 23.853
  21. Lettonia 22.688
  22. Slovacchia 21.661
  23. Romania 20.818
  24. Ungheria 20.138
  25. Grecia 18.772
  26. Bulgaria 16.201

La media Ue si assesta a quota 41.464 euro.

Perché gli stipendi italiani crescono meno

Una delle principali cause dietro la perdita di posizioni dell’Italia riguarda i tempi dei rinnovi dei contratti collettivi e la capacità di recuperare l’inflazione attraverso gli aumenti salariali.

Nei Paesi in cui le trattative si sono concluse con maggiore puntualità, oppure sono state individuate soluzioni per proteggere il potere d’acquisto, i salari hanno recuperato più rapidamente. Ma su questo fronte l’Italia sembra essersi finalmente mossa. E non tramite un intervento governativo o statale, ma per un accordo fra i sindacati dei lavoratori e le associazioni datoriali: nella mattina del 12 novembre, un accordo fra le parti ha introdotto la tutela obbligatoria per i lavoratori in caso di ritardo nei rinnovi contrattuali. Al tavolo erano presenti, tra gli altri, Maurizio Landini (Cgil), Daniela Fumarola (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e il vicepresidente per le relazioni industriali di Confindustria Maurizio Marchesini.

In Italia, infatti, molti contratti sono rimasti a lungo scaduti e i successivi rinnovi hanno previsto aumenti inferiori all’inflazione, con alcune eccezioni, tra cui i comparti metalmeccanico e bancario.

Ma per quanto riguarda l’Italia c’è poi il nodo della composizione dell’occupazione, che è sì cresciuta ma spesso in servizi a basso valore aggiunto e con salari più bassi. E questo ha trascinato al ribasso la media.

La fuga dei giovani

I salari più bassi, insieme al precariato, si riflettono direttamente sull’attrattività dell’Italia per i lavoratori più giovani.

Secondo i dati diffusi da Bankitalia e Istat, tra il 2020 e il 2024 oltre 100.000 laureati italiani hanno scelto di trasferirsi all’estero. Solo nel 2024 si sono contati 25.000 espatri nella fascia d’età 25-34 anni contro appena 4.000 rientri: una perdita netta di quasi 21.000 giovani altamente qualificati.

Retribuzioni Unione europea