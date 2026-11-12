L’Italia resta indietro sugli stipendi: nel 2025 lo stipendio medio lordo annuo equivalente a tempo pieno dei lavoratori italiani si è fermato a 34.213 euro, contro i 41.464 euro della media Ue. La differenza è di 7.251 euro, quasi il doppio rispetto ai 3.822 euro che separavano l’Italia dalla media europea nel 2022.
È quanto emerge dai dati Eurostat sulle retribuzioni annue lorde equivalenti full time nei 27 Paesi dell’Unione europea. A superarci, fra gli altri, anche Spagna, Slovenia e Malta.
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Lo stipendio medio in Italia
In Italia gli stipendi lordi annui medi sono passati da 31.849 euro nel 2022 a 34.213 euro nel 2025. L’incremento complessivo è stato quindi di 2.364 euro. Nello stesso periodo, la media europea è salita da 35.671 a 41.464 euro, con un aumento di 5.793 euro. Nel 2022 l’Italia occupava il 10° posto nella classifica degli stipendi. Oggi il 13°.
La classifica degli stipendi in Europa
Nel 2025 la retribuzione media lorda annua equivalente full time in Spagna ha raggiunto 35.125 euro, superando i 34.213 euro italiani. Anche Malta, con 35.003 euro, si è collocata davanti al nostro Paese. Ancora più distante la Slovenia, dove la media delle retribuzioni è arrivata a 37.586 euro.
In cima alla graduatoria si trova il Lussemburgo, con 85.609 euro. Seguono la Danimarca, con 73.500 euro, e l’Irlanda, con 64.387 euro.
Qui sotto la classifica completa degli stipendi nell’Unione europea:
- Lussemburgo 85.609
- Danimarca 73.500
- Irlanda 64.387
- Belgio 61.984
- Austria 60.727
- Germania 56.360
- Finlandia 50.960
- Svezia 49.622
- Francia 44.734
- Slovenia 37.586
- Spagna 35.125
- Malta 35.003
- ITALIA 34.213
- Lituania 32.170
- Cipro 29.547
- Estonia 27.821
- Croazia 26.933
- Portogallo 26.202
- Repubblica Ceca 25.755
- Polonia 23.853
- Lettonia 22.688
- Slovacchia 21.661
- Romania 20.818
- Ungheria 20.138
- Grecia 18.772
- Bulgaria 16.201
La media Ue si assesta a quota 41.464 euro.
Perché gli stipendi italiani crescono meno
Una delle principali cause dietro la perdita di posizioni dell’Italia riguarda i tempi dei rinnovi dei contratti collettivi e la capacità di recuperare l’inflazione attraverso gli aumenti salariali.
Nei Paesi in cui le trattative si sono concluse con maggiore puntualità, oppure sono state individuate soluzioni per proteggere il potere d’acquisto, i salari hanno recuperato più rapidamente. Ma su questo fronte l’Italia sembra essersi finalmente mossa. E non tramite un intervento governativo o statale, ma per un accordo fra i sindacati dei lavoratori e le associazioni datoriali: nella mattina del 12 novembre, un accordo fra le parti ha introdotto la tutela obbligatoria per i lavoratori in caso di ritardo nei rinnovi contrattuali. Al tavolo erano presenti, tra gli altri, Maurizio Landini (Cgil), Daniela Fumarola (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e il vicepresidente per le relazioni industriali di Confindustria Maurizio Marchesini.
In Italia, infatti, molti contratti sono rimasti a lungo scaduti e i successivi rinnovi hanno previsto aumenti inferiori all’inflazione, con alcune eccezioni, tra cui i comparti metalmeccanico e bancario.
Ma per quanto riguarda l’Italia c’è poi il nodo della composizione dell’occupazione, che è sì cresciuta ma spesso in servizi a basso valore aggiunto e con salari più bassi. E questo ha trascinato al ribasso la media.
La fuga dei giovani
I salari più bassi, insieme al precariato, si riflettono direttamente sull’attrattività dell’Italia per i lavoratori più giovani.
Secondo i dati diffusi da Bankitalia e Istat, tra il 2020 e il 2024 oltre 100.000 laureati italiani hanno scelto di trasferirsi all’estero. Solo nel 2024 si sono contati 25.000 espatri nella fascia d’età 25-34 anni contro appena 4.000 rientri: una perdita netta di quasi 21.000 giovani altamente qualificati.