I dati Eurostat fotografano la situazione degli stipendi in Europa. L'Italia è tredicesima, battuta da Spagna, Slovenia e Malta

123RF Stipendi, Italia sempre più indietro in Europa.

L’Italia resta indietro sugli stipendi: nel 2025 lo stipendio medio lordo annuo equivalente a tempo pieno dei lavoratori italiani si è fermato a 34.213 euro, contro i 41.464 euro della media Ue. La differenza è di 7.251 euro, quasi il doppio rispetto ai 3.822 euro che separavano l’Italia dalla media europea nel 2022.

È quanto emerge dai dati Eurostat sulle retribuzioni annue lorde equivalenti full time nei 27 Paesi dell’Unione europea. A superarci, fra gli altri, anche Spagna, Slovenia e Malta.

Lo stipendio medio in Italia

In Italia gli stipendi lordi annui medi sono passati da 31.849 euro nel 2022 a 34.213 euro nel 2025. L’incremento complessivo è stato quindi di 2.364 euro. Nello stesso periodo, la media europea è salita da 35.671 a 41.464 euro, con un aumento di 5.793 euro. Nel 2022 l’Italia occupava il 10° posto nella classifica degli stipendi. Oggi il 13°.

La classifica degli stipendi in Europa

Nel 2025 la retribuzione media lorda annua equivalente full time in Spagna ha raggiunto 35.125 euro, superando i 34.213 euro italiani. Anche Malta, con 35.003 euro, si è collocata davanti al nostro Paese. Ancora più distante la Slovenia, dove la media delle retribuzioni è arrivata a 37.586 euro.

In cima alla graduatoria si trova il Lussemburgo, con 85.609 euro. Seguono la Danimarca, con 73.500 euro, e l’Irlanda, con 64.387 euro.

Qui sotto la classifica completa degli stipendi nell’Unione europea:

Lussemburgo 85.609 Danimarca 73.500 Irlanda 64.387 Belgio 61.984 Austria 60.727 Germania 56.360 Finlandia 50.960 Svezia 49.622 Francia 44.734 Slovenia 37.586 Spagna 35.125 Malta 35.003 ITALIA 34.213 Lituania 32.170 Cipro 29.547 Estonia 27.821 Croazia 26.933 Portogallo 26.202 Repubblica Ceca 25.755 Polonia 23.853 Lettonia 22.688 Slovacchia 21.661 Romania 20.818 Ungheria 20.138 Grecia 18.772 Bulgaria 16.201

La media Ue si assesta a quota 41.464 euro.

Perché gli stipendi italiani crescono meno

Una delle principali cause dietro la perdita di posizioni dell’Italia riguarda i tempi dei rinnovi dei contratti collettivi e la capacità di recuperare l’inflazione attraverso gli aumenti salariali.

Nei Paesi in cui le trattative si sono concluse con maggiore puntualità, oppure sono state individuate soluzioni per proteggere il potere d’acquisto, i salari hanno recuperato più rapidamente. Ma su questo fronte l’Italia sembra essersi finalmente mossa. E non tramite un intervento governativo o statale, ma per un accordo fra i sindacati dei lavoratori e le associazioni datoriali: nella mattina del 12 novembre, un accordo fra le parti ha introdotto la tutela obbligatoria per i lavoratori in caso di ritardo nei rinnovi contrattuali. Al tavolo erano presenti, tra gli altri, Maurizio Landini (Cgil), Daniela Fumarola (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e il vicepresidente per le relazioni industriali di Confindustria Maurizio Marchesini.

In Italia, infatti, molti contratti sono rimasti a lungo scaduti e i successivi rinnovi hanno previsto aumenti inferiori all’inflazione, con alcune eccezioni, tra cui i comparti metalmeccanico e bancario.

Ma per quanto riguarda l’Italia c’è poi il nodo della composizione dell’occupazione, che è sì cresciuta ma spesso in servizi a basso valore aggiunto e con salari più bassi. E questo ha trascinato al ribasso la media.

La fuga dei giovani

I salari più bassi, insieme al precariato, si riflettono direttamente sull’attrattività dell’Italia per i lavoratori più giovani.

Secondo i dati diffusi da Bankitalia e Istat, tra il 2020 e il 2024 oltre 100.000 laureati italiani hanno scelto di trasferirsi all’estero. Solo nel 2024 si sono contati 25.000 espatri nella fascia d’età 25-34 anni contro appena 4.000 rientri: una perdita netta di quasi 21.000 giovani altamente qualificati.