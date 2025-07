iStock Massimo Merlini Le Ferrari più costose

Anche se le Ferrari non sono le supercar più costose in assoluto, le auto con impresso il Cavallino Rampante sono comunque universalmente riconosciute come l’archetipo del lusso a quattro ruote, la pietra di paragone con la quale tutti gli altri bolidi devono misurarsi.

Immaginando quale possa essere la Ferrari più costosa al mondo, il primo pensiero può andare ai modelli da Formula 1 guidati negli anni da campioni come Michael Schumacher, Jean Alesi o Rubens Barrichello, per citarne alcuni. Oppure la leggendaria Ferrari nera di Maradona, regalatagli da Corrado Ferlaino per la vittoria del Mondiale del 1986. Nulla di tutto questo: le Ferrari più costose al mondo sono cinque bolidi tanto datati quanto esclusivi. Scopriamoli uno per uno, a partire dalla quinta posizione.

#5 – Ferrari 250 GTO del 1962 (32,5 milioni di euro)

La Ferrari 250 Gto del 1962 ha battuto il record dell’auto più costosa venduta all’asta del Goodwood Festival of Speed a Bonham. Sono state costruite meno di 40 Ferrari 250 GTO, tra cui una Ferrari blu acciaio e rossa. A voler essere precisi, ne sono state prodotte solo 36: 33 della Serie I e 3 della Serie II. Come si può immaginare, una Ferrari a produzione limitata degli Anni ’60 non può che attirare l’attenzione. L’auto è stata venduta nel 2014 per 38,1 milioni di dollari (circa 32,5 milioni di euro).

Peso – 880 chili.

Velocità massima – 283 km/h.

Da 0 a 100 – circa 6 secondi.

#4 – Ferrari 335 S del 1957 (30,6 milioni di euro)

Al quarto posto troviamo una Ferrari 335 S del 1957. Il pilota londinese Stirling Moss con questa Ferrari vinse il Gran Premio di Cuba del 1958. È un simbolo dell’epoca d’oro della Scuderia Ferrari nelle corse su strada. Di questo bolide senza capote ne furono prodotti solo 4. L’auto è stata per oltre 40 anni nelle mani di un collezionista francese, poi è stata venduta nel 2014 all’asta Artcurial del salone parigino delle auto d’epoca Retromobile. Il prezzo di vendita: 35,8 milioni di dollari (circa 30,6 milioni di euro).

Peso – 880 chili.

Velocità massima – 300 km/h.

Da 0 a 100 – circa 4 secondi.

#3 – Ferrari 250 GTO del 1962 (41,4 milioni di euro)

Riecco anche in terza posizione una Ferrari 250 GTO del 1962. Negli anni ’60 i facoltosi automobilisti che intendevano acquistare una di queste auto dovevano ottenere l’approvazione personale di Enzo Ferrari. La produzione limitata si è naturalmente tradotta in un prezzo di listino esorbitante. Questa Ferrari 250 GTO è stata battuta all’asta RM di Sotheby’s per 48,4 milioni di dollari nel 2018 (circa 41,4 milioni di euro). Per molti appassionati si tratta della migliore auto sportiva di tutti i tempi. Tra le sue vittorie più importanti: Tour de France Automobile (1963 e 1964), 12 Ore di Sebring, Le Mans (classe GT).

Peso – 880 chili.

Velocità massima – 283 km/h.

Da 0 a 100 – circa 6 secondi.

#2 – Ferrari 330 LM / 250 GTO del 1962 (42,2 milioni di euro)



Ecco una variazione sul tema rispetto a quello che è stato mostrato fino ad ora. La Ferrari 330 LM / 250 GTO è una delle Ferrari più rare e il doppio nome riflette la sua natura ibrida e unica nella storia del Cavallino Rampante. A differenza delle altre 250 GTO, La 330 LM (Le Mans) era una versione sperimentale con un motore più grande: 4.0 litri V12 (3967 cc). È l’unico esemplare costruito dalla Ferrari con carrozzeria 250 GTO e motore 4.0 litri. È stata offerta al pubblico per la prima volta dopo essere appartenuta a un privato per 38 anni. RM Sotheby’s ha promosso l’auto in un’asta a sé stante durante le sue aste di oggetti d’arte. Due offerenti hanno fatto salire il prezzo dandosi battaglia. Alla fine è stata battuta per un prezzo di 51,7 milioni di dollari (circa 42,2 milioni di euro).

Peso – 950 chili.

Velocità massima – 285 km/h.

Da 0 a 100 – 4 secondi.

#1 – Ferrari 250 GTO del 1963 (60 milioni di euro)

Il design, come per tutti gli altri esemplari di Ferrari 250 GTO, è del leggendario Sergio Scaglietti, che ha trovato la quadra fra arte e tecnologia. Questa Ferrari 250 GTO del 1963 se l’è aggiudicata David MacNeil, fondatore di WeatherTech, per 70 milioni di dollari (circa 60 milioni di euro). L’auto è la vincitrice del Tour de France automobile.