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ANSA Calcio in Italia e in Europa, quanto costa vederlo in tv

Con l’inizio della nuova stagione di Serie A 2026/27 torna anche il conto degli abbonamenti necessari per seguire tutte le partite in tv. La frammentazione dei diritti obbliga infatti i tifosi a combinare più piattaforme se vogliono vedere sia il campionato sia le coppe europee. Secondo i calcoli per seguire Serie A e Champions League si può arrivare a spendere fino a 984 euro in dodici mesi scegliendo le formule mensili. Con gli abbonamenti annuali, invece, la spesa può scendere a 669 euro. Il costo cambia in base alla squadra seguita e alle competizioni europee in cui è impegnata.

Quanto costa vedere Serie A e Champions League

Per vedere tutte le partite di Inter, Napoli, Roma e Como, impegnate in Champions League, servono tre abbonamenti: DAZN, Sky o Now e Prime Video. DAZN trasmette tutte le dieci partite di ogni giornata di Serie A, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky.

Per la Champions League, invece, Sky e Now trasmettono 185 delle 203 partite, mentre le 18 migliori sfide del mercoledì sono in esclusiva su Prime Video. Scegliendo le formule mensili, il costo complessivo può arrivare a 984 euro l’anno. Con le formule annuali più convenienti la spesa scende invece a circa 669 euro, con un risparmio superiore a 300 euro.

Milan, Juventus e Atalanta costano meno da seguire

La spesa è leggermente più bassa per chi segue squadre impegnate in Europa League e Conference League. Per Milan e Juventus, impegnate in Europa League, e per l’Atalanta in Conference League bastano infatti due piattaforme principali. In questo caso la spesa può arrivare a 924 euro l’anno con le formule mensili, mentre scegliendo gli abbonamenti annuali si scende a circa 619 euro. Anche qui la differenza tra formule flessibili e annuali è significativa, con un risparmio potenziale superiore a 300 euro.

Quanto costa vedere solo la Serie A

Chi vuole seguire esclusivamente il campionato italiano può limitarsi all’abbonamento DAZN. Il piano DAZN Full costa 46,99 euro al mese, pari a 563,88 euro su dodici mesi. L’abbonamento annuale pagato in un’unica soluzione costa invece 379 euro. In questo caso il risparmio rispetto alla formula mensile è di circa 185 euro l’anno. Esiste inoltre MyClubPass, il piano dedicato a una sola squadra di Serie A, con un costo di 329 euro all’anno.

Inoltre DAZN ha annunciato un nuovo piano tariffario solo ed esclusivamente per i dispositivi mobile. DAZN Full Mobile costa 19,99 euro al mese: fino a 324 euro di risparmio l’anno rispetto al piano Full.

Il conto degli abbonamenti

Considerando le formule annuali più convenienti, il costo minimo per vedere tutto il calcio principale in Italia è composto da:

DAZN Full: 379 euro l’anno;

Now Pass Sport: 19,99 euro al mese per 12 mesi, pari a circa 239,90 euro;

Amazon Prime: 49,90 euro l’anno.

Il totale arriva così a circa 668,80 euro.

Con questa combinazione è possibile vedere tutta la Serie A, tutta la Champions League, l’Europa League e la Conference League.

I prezzi aumentano rispetto allo scorso anno

Per la stagione 2026/27 un aumento del 9,5% delle tariffe mensili, mentre le formule annuali risultano in calo del 6%. Nella stagione precedente, il costo massimo per seguire Serie A e Champions con una formula annuale era stato stimato in circa 710 euro. DAZN ha aumentato il prezzo mensile del piano Full da 44,99 a 46,99 euro, mentre l’annuale con pagamento anticipato è passato da 359 a 379 euro.

Quanto costa vedere il calcio nel resto d’Europa

Il confronto europeo mostra differenze rilevanti. In Spagna il costo annuale per seguire Liga e coppe europee arriva a circa 972 euro, anche se alcune stime basate su formule differenti indicano una spesa vicina ai 1.400 euro includendo servizi aggiuntivi.

Nel Regno Unito il costo è di circa 867 euro l’anno, mentre in Germania si arriva a circa 810 euro. La Francia è il Paese meno caro tra i principali campionati europei, con una spesa di circa 439 euro l’anno. L’Italia, con circa 669 euro, resta quindi tra i mercati meno costosi in termini assoluti, anche se il peso degli abbonamenti sullo stipendio medio risulta più elevato rispetto ad altri Paesi.