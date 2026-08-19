DAZN Full Mobile costa 19,99 euro al mese: fino a 324 euro di risparmio l’anno rispetto al piano Full. Cosa include e quali sono i limiti

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ANSA Il costo di DAZN Full Mobile, nuovo abbonamento lanciato dalla piattaforma

DAZN cambia la propria offerta in Italia con il lancio di Full Mobile, un nuovo abbonamento che permette di vedere tutta la Serie A e il resto del catalogo sportivo della piattaforma a 19,99 euro al mese. Il prezzo è sensibilmente inferiore rispetto ai tradizionali piani Full, ma c’è una condizione importante: i contenuti possono essere guardati esclusivamente tramite smartphone.

DAZN Full Mobile, quanto costa e quanto si risparmia

Il nuovo DAZN Full Mobile costa 19,99 euro al mese e può essere sottoscritto esclusivamente con pagamento mensile. Non è previsto un vincolo annuale, mentre per la disdetta resta necessario rispettare il preavviso di 30 giorni previsto dalla piattaforma. Il confronto più immediato è con DAZN Full nella versione mensile flessibile:

Full Mobile: 19,99 euro al mese;

Full mensile: 46,99 euro al mese.

La differenza è quindi di 27 euro ogni mese, pari a una riduzione di circa il 57% rispetto al piano Full senza permanenza. Mantenendo Full Mobile per un anno intero, la spesa sarebbe di 239,88 euro, contro i 563,88 euro richiesti da dodici mesi di Full con pagamento mensile. Il risparmio raggiungerebbe così 324 euro all’anno.

Quanto si risparmia rispetto agli altri piani DAZN Full

Il confronto resta favorevole anche considerando le formule annuali del piano standard. DAZN Full con pagamento dilazionato costa 36,99 euro al mese. Rispetto ai 19,99 euro di Full Mobile, la differenza è di 17 euro mensili, cioè 204 euro nell’arco di dodici mesi. Il Full annuale con pagamento anticipato costa invece 379 euro, equivalenti a circa 31,60 euro al mese.

Chi mantenesse Full Mobile per dodici mesi spenderebbe 239,88 euro, con un risparmio di circa 139 euro rispetto ai 379 euro del piano annuale anticipato. Full Mobile diventa quindi l’opzione meno costosa per accedere all’intero catalogo Full, a fronte però di limitazioni significative sulla modalità di visione.

Cosa si può vedere con DAZN Full Mobile

La riduzione del prezzo non riguarda i contenuti disponibili. Il catalogo è infatti lo stesso previsto dal piano DAZN Full. Sono comprese tutte le partite della Serie A Enilive, per la quale DAZN detiene i diritti fino alla stagione 2028/29, oltre alla Serie BKT. L’offerta comprende anche LaLiga, Copa del Rey, FA Cup e una selezione di partite del campionato portoghese e belga.

Non manca il resto dello sport, con volley, basket, tennis, NFL, golf, boxe e discipline da combattimento. Sono inclusi anche Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Il limite

La principale differenza rispetto a Full riguarda i dispositivi. Con Full Mobile i contenuti possono essere riprodotti esclusivamente attraverso l’app DAZN installata su uno smartphone. Non sono quindi supportati smart TV, computer, tablet, console e dispositivi di streaming. Non è possibile nemmeno utilizzare casting o mirroring per trasferire la partita dal telefono a uno schermo più grande. Il piano permette la visione contemporanea su due dispositivi, purché siano collegati alla stessa rete internet domestica. Un singolo smartphone può invece essere utilizzato anche fuori casa.