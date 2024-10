L’Inter riduce il debito del bond e annuncia ricavi in aumento dagli sponsor per il 24/25

Fonte: ANSA L'esultanza dei giocatori dell'Inter

Due buone notizie per le finanze dell’Inter. Da una parte la società nerazzurra ha comunicato ricavi in crescita dalle sponsorizzazione per la stagione 2024/25, stimando un incasso di 96 milioni dagli accordi commerciali. Dall’altra la proprietà Oaktree ha riacquistato una quota del bond da 415 milioni che dal febbraio 2022 grava sul club, con l’ipotesi di estinguere il debito sul prestito obbligazionario anche entro la scadenza del 2027.

Il debito

In occasione l’approvazione del bilancio dall’assemblea degli azionisti, l’Inter ha comunicato la procedura di riacquisto di 15 milioni di euro di obbligazioni sociali avvenuta “in data 25 giugno 2024, in condizioni di mercato favorevoli ed avvalendosi delle prestazioni di un qualificato intermediario finanziario”.

Il bond è stato emesso nel febbraio del 2022 da Inter Media Communication, la società del Gruppo nerazzurro in cui confluiscono i ricavi da diritti Tv e da sponsorizzazioni del club, completando l’operazione alla Borsa di Lussemburgo, con scadenza nel 2027 e interessi annui del 6,75%.

Il finanziamento da 230 milioni di euro ottenuto dall’ex proprietario Erick Thohir nel maggio 2015 era stato ripagato con un primo bond da 300 milioni scaduto nel 2022, rifinanziato con il bond attualmente in carico alla società ed ereditato da Oaktree con il passaggio della proprietà dalla famiglia Zhang al fondo statunitense.

Come comunicato in assemblea, nel corso della stagione 2023/24 interessi passivi sono stati pari a oltre 29,481 milioni di euro, in aumento rispetto ai 29,380 milioni di euro registrati nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2023.

I ricavi commerciali in crescita

Con la comunicazione del bilancio annuale di Inter Media Communication, il club nerazzurro ha potuto anticipare anche i 96 milioni di euro di ricavi ottenuti dagli accordi commerciali per l’annata 2024/25.

Si tratterebbe di un aumento certo di 18 milioni di euro rispetto al bilancio chiuso al 30 giugno 2024, con ulteriori sponsor “attualmente in fase di negoziazione”, come spiegato dal club nerazzurro.

L’ammontare degli incassi calcolato dall’Inter, come comunicato dallo stessa club nerazzurro, è il risultato dei contratti sottoscritti dalla società con diversi partner.

Innanzitutto dall’accordo da 30 milioni a stagione fino all’annata 2027/2028 firmato con il nuovo Global Main Jersey Partner, la società di scommesse Betsson Services Limited.

Poi il rinnovo a inizio luglio 2023 dello sponsor tecnico Nike, con il prolungamento dell’intesa in scadenza al 30 giugno 2024 fino alla stagione 2030/2031 e una quota aumentata del 70%.

Tra i nuovi contratti che incidono nei ricavi commerciali nerazzurri rientra anche quello firmato con Gate Information Pte. Ltd., come Global Sleeve Partner, per le stagioni sportive dal 2024/2025 al 2025/2026.

A comporre la voce sponsorizzazioni anche l’accordo raggiunto a metà settembre 2023 con U-Power come Official Back Jersey Partner fino al 2026/2027, il contratto sottoscritto nel 2022 con Konami come Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner con scadenza al 2027/2028 e la partnership globale di novembre 2023 con Qatar Airways che, a partire dall’attuale stagione sportiva e fino al 2026/2027, è diventato Official Training Kit front partner, al posto LeoVegas News, sostituito da Betsson in quanto nella stessa categoria commerciale.

Infine, la partnership globale siglata dal 2023/2024 con Bper che, a partire da quest’anno e fino al 2025/2026, è diventata Official Training Centre Naming Rights Partner e Official Training Kit Sleeve Partner, oltre a un’altra trentina di accordi di sponsorizzazione con altri partner globali e regionali.