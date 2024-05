Weekend italiano per la MotoGP col GP del Mugello che sarà importante per tante scuderie e piloti, tra il Motomondiale del presente e del futuro. E non mancano novità

Fonte: ANSA GP Italia di MotoGP in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

Finalmente ci siamo, finalmente la MotoGP sbarca in Italia nell’attesissimo appuntamento del GP del Mugello. Il settimo appuntamento della stagione del Motomondiale, infatti, si correrà in Toscana per una delle gare più emozionanti della stagione, sul tracciato di Scarperia e San Piero che regala sempre corse mozzafiato. E sarà anche il weekend delle decisioni, con Sprint e GP che diranno tanto in ottica mondiale e futuro, col via al mercato piloti con tanti annunci attesi all’interno del paddock.

Mugello, dove le moto si mescolano all’arte

Definirlo un GP come gli altri sarebbe riduttivo, perché il Mugello è magia. Magia in pista, per le prodezze dei piloti, sugli spalti per l’apporto dei tifosi. Ma anche e soprattutto magia artistica, perché in occasione dell’appuntamento italiano tutti si sbizzarriscono per rendere omaggio alla gara italiana.

Ogni anno, infatti, la MotoGP sbarca nel Bel Paese con novità su livree, tute e caschi, per una gara che è tutto fuorché “normale”. Negli anni passati abbiamo assistito alla Honda contornata d’azzurro di Valentino Rossi o la Ducati tricolore, la Gresini 2022 a tema pace o la Prima Pramac a tema “Divina Commedia” del 2023. E non mancano anche caschi speciali dei piloti, italiani e non.

Quest’anno a prendersi la scena sarà di certo il team Ducati factory, che con Bagnaia e Bastianini scenderà in pista d’azzurro vestita. Le Desmosedici GP 24 della squadra ufficiale, infatti, scenderanno in pista sin dal warm up con una livrea speciale caratterizzata dal colore Azzurro della Nazionale, con dettagli in blu, bianco e oro.

L’appuntamento con la MotoGP al Mugello, infatti, dà il via a un periodo molto atteso da tutti gli appassionati sportivi, che nel giro di pochi mesi si ritroveranno a sostenere, tra gli altri, la Nazionale Italiana di calcio ai Campionati Europei in Germania (dal 14 giugno al 14 luglio) e la Delegazione Azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (dal 26 luglio all’11 agosto).

MotoGP Italia, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote del Mugello.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Venerdì 31 maggio

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 1 giugno

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.10: Gara 1 Moto E

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race

Domenica 2 giugno

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara