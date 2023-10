Fonte: ANSA Bagnaia, Martìn e Marc Marquez

Un solo weekend di pausa per i piloti della MotoGP che restano in estremo Oriente per un rush finale di stagione che può dire ancora molto per la lotta al titolo Mondiale. Protagonisti assoluti sono Francesco Bagnaia, del team ufficiale Ducati Lenovo, e lo spagnolo Jorge Martìn, del team satellite Ducati Prima Pramac, che si contendono il titolo e che a Mandalika, per il GP d’Indonesia, lotteranno fino all’ultima curva per avere la meglio l’uno sull’altro, perché la classifica generale li vede vicinissimi.

In Indonesia per la lotta al titolo MotoGP

Dopo la sosta di un weekend, con il paddock che si è trasferito da Motegi, Giappone, a Mandalika, la lotta per il titolo prosegue in Asia. India e Giappone hanno fatto da antipasto, ora tocca all’Indonesia per poi volare in Australia e far poi tappa in Thailandia, Malesia e Qatar prima del grande ritorno in Europa a Valencia per l’ultima puntata del Motomondiale 2023.

Sei gare al termine, compresa Mandalika, per centrare l’obiettivo che al momento, salvo grandi ribaltoni, sembra essere una corsa a due tra Francesco Bagnaia e Jorge Martìn. Lo spagnolo, grande protagonista di questa seconda parte di stagione, ha sfruttato l’incidente di Bagnaia a Barcellona per recuperare punti passando da un netto -60 all’attuale -3 che fa sognare Pramac.

Dal canto suo, però Bagnaia non si lascia intimorire e anzi è pronto a dare battaglia: “Abbiamo tre gare consecutive davanti a noi che possono essere buone. Possiamo fare qualcosa di importante, già in Giappone abbiamo ritrovato feeling e useremo delle gomme che mi piacciono: sarà una lotta intensa”.

Jorge Martìn invece è carico in vista di quello che definisce un mini Mondiale da qui alla fine: “Siamo vicinissimi, sarà un campionato di sei gare. Il mio obiettivo non cambia: voglio vincerle. Ad inizio stagione volevo essere tra i primi tre. Questo traguardo è già raggiunto, tutto quello che arriverà sarà un qualcosa in più. L’anno scorso ero competitivo, quest’anno mi sento forte: è totalmente diverso”.

Ma i riflettori sono anche su Marc Marquez, che ha lasciato Honda proprio per sposare Ducati, lato team Gresini: “Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e Michele per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato”.

MotoGP Indonesia, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 13 ottobre

Ore 2.55: prove libere 1 Moto3

Ore 3.45: prove libere 1 Moto2

Ore 4.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 7.10: prove libere 2 Moto3

Ore 8: prove libere 2 Moto2

Ore 8.55: pre-qualifiche MotoGP

Sabato 14 ottobre

Ore 2.35: prove libere 3 Moto3

Ore 3.20: prove libere 3 Moto2

Ore 4.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 4.45: qualifiche MotoGP

Ore 6.40: qualifiche Moto3

Ore 7.40: qualifiche Moto2

Ore 8.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 15 ottobre

Ore 4.40: warm up MotoGP

Ore 6: gara Moto3

Ore 7.15: gara Moto2

Ore 9: gara MotoGP