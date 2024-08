Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: IPA Maratona di Parigi

Si avvicina il giorno della Maratona di Parigi, che porta con sé un elemento storico. Per la prima volta, infatti, gli amatori che vi prenderanno parte si ritroveranno sul tracciato delle Olimpiadi. Di fatto sarà lo stesso dove viene assegnata la medaglia d’oro. Si tratta di una chance incredibile, quella di lasciare il proprio divano di casa e ritrovarsi lì dove l’élite mondiale dello sport ha modo di sfidarsi.

Maratona di Parigi, cosa sapere

La Marathon pour tous è il primo evento sportivo aperto al pubblico nella storia delle Olimpiadi. Ben cinque anni fa il presidente di Parigi 2024, Tony Estanguet, aveva lanciato una provocazione, che ha di certo avuto effetto. In estrema sintesi: qualsiasi maratoneta al mondo ha le carte in regola per poter correre i 42,195 km necessari per ottenere la medaglia d’oro nella capitale francese.

La data cerchiata in rosso sul calendario per sfruttare questa incredibile opportunità è quella del 10 agosto 2024. Di sera ci saranno ben 35.000 podisti provenienti da tutto il mondo, che si cimenteranno in questa sfida, prima di tutto contro se stessi, nel cuore di Parigi.

Sarà un evento per tutti, come spiega il nome. Lo testimonia anche il fatto che siano previste due distanze. Gli organizzatori hanno infatti svelato il percorso della maratona e della 10 km. La prima avrà inizio alle ore 21.00, mentre la seconda alle 23.30.

Il via verrà dato sulla piazza di fronte all’Hotel de Ville de Paris. Il percorso prevede il passaggio attraverso alcuni degli elementi più rappresentativi della capitale francese: la Piramide del Louvre, il Grand Palais, la Torre Eiffel, ovviamente, e il Palazzo di Versailles. Il traguardo, invece, è stato posto sull’Esplanade des Invalides.

Cosa si vince e come partecipare

L’evento promette di porsi come esempio per il futuro. Si tratta di una splendida iniziativa che ha portato alla selezione di 35.000 partecipanti attraverso delle corse. Al fine di riuscire a ottenere il ticket d’accesso, infatti, era necessario partecipare a diverse sfide organizzate dal Club Parigi 2024.

E tutto attraverso l’app Mass Event Running o attraverso quella del Team Orange Running. Le sfide hanno coinvolto appassionati da tutto il mondo. Basti pensare che le nazioni rappresentate saranno alla maratona di Parigi ben 110.

È però possibile partecipare anche da casa, per quanto sorprendente possa sembrare. Il Comitato Organizzatore di Parigi ha infatti lanciato la Connected Marathon pour Tous, al via alle ore 8.00 di sabato 10 agosto.

Per essere in qualche modo lì, insieme ai protagonisti della corsa, si dovrà scaricare l’app, The Marathon Pour Tous, pensata per chi correrà all’aperto. Invece The Kinomap dovrà essere scaricata da chi lo farà sul tapis roulant. Ci si cimenterà in una Parigi virtuale, fissando il proprio tempo e percorrenza. Si richiede però un minimo di 30 minuti di corsa per rendere valido il punteggio.

Per quanto riguarda i vincitori, sono previste delle medaglie, che quest’anno avranno il logo dei Giochi di Parigi 2024 sul fronte, un modello storico che diventerà ovviamente da collezione. Basterà tagliare il traguardo per ottenerla ma, è necessario sottolinearlo, la medaglia della 10 km per tutti sarà diversa da quella per la maratona per tutti.