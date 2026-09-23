Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA

Quando gli sportivi raggiungono un certo livello, la curiosità nei loro confronti raggiunge livelli incredibili. Ciò riguarda anche l’aspetto economico, eccome. Parliamo allora di Kimi Antonelli, il giovane pilota bolognese della Mercedes.

È tra i protagonisti della Formula 1 in questo 2026 e ha un contratto costruito come quello dei grandi campioni. Ciò vuol dire che ha uno stipendio fisso relativamente basso (per certi standard), ma bonus molto ricchi legati ai risultati in pista.

Ciò vuol dire che più va veloce e vince, più il suo compenso cresce. Un meccanismo che può spingere i suoi guadagni complessivi a superare i 15 milioni di dollari, nel miglior scenario possibile. Occorre dire, però, che i contratti in Formula 1 non sono pubblici, quindi le cifre sono stime di settore.

Quanto guadagna Kimi Antonelli: posto fisso, tanti bonus

La chiave per capire i guadagni di Antonelli è la struttura tipica dei contratti in Formula 1. Parte fissa e parte mobile, con la pista che alla fine fa tutta la differenza del caso. Per il 2026, dopo il rinnovo con la Mercedes, lo stipendio base del pilota è stimato in una cifra non incredibile, per la media: tra 2 e 3 milioni di dollari.

A questa somma però si aggiunge una componente caratterizzata da bonus, che possono valere fino a 7,5 milioni di dollari. Il tutto connesso a vittorie nei singoli Gran Premio e ai piazzamenti nel Mondiale piloti e costruttori. È qui che si concentra tutto il potenziale di guadagno.

Sommando le varie voci, le stime disponibili indicano che tra stipendio, premi e sponsorizzazioni, il totale nel 2026 potrebbe superare per Kimi Antonelli ben 15 milioni di dollari. Un salto notevole per un pilota così giovane, che nel 2025 però pare abbia già incassato circa 12,5 milioni di dollari complessivi.

Il valore commerciale di Kimi

Ogni vittoria e ogni singolo podio si traducono in premi che fanno lievitare il compenso finale. E il rendimento in pista di Kimi Antonelli è stato notevole. Vanta infatti 38 Gran Premio disputati, 8 vittorie, 15 podi, 6 pole position e 7 giri veloci, con una serie di primati di precocità.

Oltre allo stipendio, pesa il valore commerciale. Essendo uno dei volti più giovani e promettenti della Formula 1, Antonelli ha un potenziale di sponsorizzazioni enorme, destinato a crescere con i risultati. In parole povere, le cifre odierne sono soltanto il punto di partenza, considerando la traiettoria della sua carriera.