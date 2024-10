Milan, Juventus e Bologna sono attese in Champions, tra chi vuole sbloccarsi, come rossoneri e felsinei. e chi, come i bianconeri, cerca la conferma in classifica

Fonte: ANSA -IPA I fuoriclasse di Milan, Juventus e Bologna, Pulisic, Vlahovic e Orsolini

Ritorna la Champions League con tre italiane impegnate nel martedì del terzo turno del girone unico. A scendere in campo per primo sarà il Milan, che a San Siro accoglierà un avversario abbordabile, i belgi del Club Brugge, seguito dalla Juventus, anche lei in casa contro una squadra tedesca ampiamente alla sua portata, lo Stoccarda. Partita più impegnativa per il Bologna, atteso nuovamente in Inghilterra dopo la sfida da sogno contro il Liverpool, che si troverà ad affrontare un’altra nobile del calcio inglese come l’Aston Villa.

I numeri

Dopo aver aggiustato il tiro in campionato il Milan è chiamato a sbloccarsi in Europa, dove nelle prime due partite non è riuscito a racimolare nemmeno un punto, nonostante le due sconfitte siano arrivate contro rivali difficili come Liverpool e Bayer Leverkusen.

La squadra di Paulo Fonseca non può lasciarsi scappare l’occasione di affrontare in casa un’avversaria di portata inferiore come il Club Brugge: se dovesse registrare un altro insuccesso, per la prima volta nella sua storia il Milan registrerebbe per tre sconfitte interne di fila in Champions.

Gli ultimi due precedenti tra le due squadre parlano di una vittoria a testa in trasferta nella fase a girone della Champions League 2002/2004.

Primo incontro in assoluto, invece, tra Juventus e Stoccarda in tutte le competizioni: le due squadre non si sono mai affrontate nella loro storia, ma se i tedeschi hanno vinto soltanto una delle 11 partite contro formazioni italiane in Europa (1-0 contro il Torino in Coppa Uefa nel 1979) i bianconeri hanno fatto registrare cinque vittorie nelle ultime cinque (dalla stagione 2019/20) contro club provenienti dalla Germania, incluso la clamorosa rimonta per 3-2 con un uomo in meno contro il Lipsia nello scorso turno di questa edizione della Champions.

La Vecchia Signora, inoltre, potrebbe vincere tutte le sue prime tre gare stagionali di Champions League per la prima volta dal 2021-22. In più, solo una volta ha vinto le sue prime tre partite stagionali nel torneo segnando almeno tre gol in ognuna (nel 1995-96).

Sfida inedita anche tra Aston Villa e Bologna, considerando che per i felsinei è la prima storica partecipazione nella massima competizione europea.

Contro le squadre italiane la formazione di Birmingham ha perso quattro delle sei partite giocate nelle coppe europei, segnando due vittorie sono in casa ed entrambe in Coppa Uefa contro l’Inter nell’ottobre 1990 e nel settembre 1994.

In caso di successo contro i felsinei, dopo le due vittorie contro Young Boys e Bayern in questa edizione, i Villans eguaglierebbero la loro serie più lunga di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League, fatto registrare tra settembre-ottobre 1981.

Dove vedere le partite in streaming e in Tv

Milan-Club Brugge sarà trasmessa su Sky a partire dalle 18.45 di martedì 22 ottobre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213), oltre che in streaming su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Juventus-Stoccarda sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di martedì 22 ottobre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW.

Aston Villa-Bologna si potrà vedere sempre su Sky a partire dalle 21 di martedì 22 ottobre, sui canali di Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253), oltre che in streaming su NOW.

