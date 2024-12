Mondiale per club, il sorteggio di Juve e Inter: partite in chiaro nell’accordo Dazn-Fifa

Estratte le avversarie di Inter e Juventus nei gruppi del Mondiale per club: accordo sui diritti Tv con Dazn trovato dalla Fifa in tempo per il sorteggio di Miami

Fonte: ANSA Gianni Infantino e Ronaldo sul palco per presentare il trofeo del Mondiale per club nella serata dei sorteggi

Si apre ufficialmente il sipario sul nuovo Mondiale per club, il torneo allargato a 32 squadre in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 che vedrà in campo anche Juventus e Inter. Nella serata di giovedì 5 dicembre sono stati sorteggiati gli otto gironi sotto lo sguardo del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che dopo mesi di difficoltà per un progetto nato in affanno, ha potuto presentare la coppa con l’animo un po’ più leggero, per aver ufficializzato alla vigilia l’accordo con Dazn sui diritti Tv del format.

Il sorteggio

La serata di gala dedicata alla prima edizione del nuovo Mondiale per club è andata in scena a Miami, una delle 12 città degli Stati Uniti dove si giocheranno le 63 partite (senza finale per il terzo posto) della competizione.

Tanti le leggende del calcio internazionale tra platea e palco, dove si sono avvicendati anche Alessandro Del Piero e Ronaldo. A benedire l’evento con un video messaggio anche il presidente eletto Donald Trump, con la figlia Ivanka tra le personalità presenti in sala.

In rappresentanza l’Italia, tra le 12 società provenienti dall’Europa, Inter e Juventus, entrambe posizionate in seconda fascia sulla base del punteggio nel ranking.

Ecco le avversarie sorteggiate nei gironi delle italiane e le squadre che formano gli altri sei gruppi:

Girone A: Palmeiras; Porto; Al Ahly; Inter Miami.

​Girone B: Psg; Atletico Madrid; Botafogo; Seattle.

​Girone C: Bayern Monaco; Benfica; Boca Juniors; Auckland City.

​Girone D: Flamengo; Chelsea; Leòn; Esperance Tunisi.

Girone E: River Plate; Inter; Monterrey; Urawa Red Diamonds;

​Girone F: Fluminense; Borussia Dortmund; Ulsan; Mamelodi Sundowns.

​Girone G: Manchester City; Juventus; Wydad; Al Ain.

​Girone H: Real Madrid; Salisburgo; Al Hilal; Pachuca.

I diritti Tv

Con la composizione degli otto gironi, in attesa dei dettagli su date e stadi delle partite, il nuovo format del Mondiale per club può dunque vedere la luce e potrà essere visto in chiaro in tutto il mondo grazie all’accordo stretto tra la Fifa e Dazn.

Il torneo fortemente voluto da Gianni Infantino, tanto quanto osteggiato dai calciatori per il carico ulteriore su un calendario già intasato, aveva suscitato perplessità tra partner commerciali e le stesse partecipanti per le incertezze sul volume d’affari.

Soltanto nelle ultime settimane la Fifa è riuscita a stringere contratti di sponsorizzazione, l’ultimo con Bank of America, e soprattutto ad assegnare i diritti Tv della competizione alla vigilia del sorteggio.

L’intesa sottoscritto con Dazn è stimato su una base di un miliardo di euro, una somma fondamentale per le casse del torneo, che potrà essere così “autosufficiente, senza l’utilizzo di riserve Fifa”, come aveva promesso Infantino, e soprattutto per coprire premi e ricavi del Mondiale per club assicurati ai club.

Come spiegato dal colosso dello sport in streaming, la messa in onda in chiaro e in tutto il mondo della competizione rientra tra gli investimento della strategia del segmento free, sperimentata anche in Italia trasmettendo gratuitamente alcuni big match della stagione 2024/25, a partire da Milan-Napoli.

L’accordo non riguarda soltanto l’acquisizione dei diritti esclusivi del Mondiale per Club 2025, ma rappresenta il primo passo di una partnership più ampia con la Fifa che passerà attraverso alcune novità come l’introduzione nell’app Dazn di Fifa+, il canale streaming dell’organo di governo del calcio mondiale.