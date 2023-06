Come vedere la finale del Roland Garros in TV e streaming

Fonte: ANSA La finale del Roland Garros in TV e streaming

L’incontro è di quelli che cambiano un’annata, una stagione, un’intera carriera. Il risultato farà inevitabilmente la differenza, decretando chi avrà accesso all’albo degli eroi indimenticabili e chi, invece, porterà dentro di sé rimorsi e rimpianti per tutta la vita. Come nel capolavoro cinematografico “Match Point” del maestro Woody Allen, la sottile linea che separa la gloria eterna dall’oblio si sviluppa lungo la rete di un campo da tennis: in particolare, l’arena prescelta sarà ancora una volta quella del Philippe Chatrier, fiore all’occhiello degli impianti sportivi di Parigi. L’evento, per chi non lo avesse capito, è la finale del Roland Garros 2023.

L’appuntamento con la storia è fissato alle ore 16 nel pomeriggio di domenica 11 giugno. Ci sarà il tutto esaurito sugli spalti e le tribune, come annunciato già ad inizio torneo dalle madrine di casa, le ex tenniste transalpine Amelie Mauresmo e Marion Bartoli, che proprio in quel campo hanno battagliato per oltre un decennio, portando in alto i colori della bandiera dell’Eliseo. Giornalisti, cameramen e operatori accreditati saranno presenti da oltre 150 Paesi di tutti i continenti. E poi, un montepremi cresciuto del 12,3% rispetto allo scorso anno.

Quanto vale la finale del Roland Garros 2023

La finale del Roland Garros 2023 metterà in palio 2 milioni e 300 mila euro. Se li porterà a casa colui che uscirà vincitore dall’atto finale, che si preannuncia lunghissimo, molto probabilmente al meglio dei 5 set (questa, almeno, è la speranza di tutti gli appassionati). Ma, oltre all’aspetto economico, c’è anche la questione sportiva: per il trionfatore, entreranno in cascina 2mila punti per il ranking ATP, un gruzzoletto davvero dorato, che soltanto i 4 tornei del Grande Slam (oltre a questo, Wimbledon, US Open e Australian Open) possono garantire agli atleti partecipanti.

Gli ingredienti, dunque, ci sono tutti: la tensione cresce ora dopo ora, soprattutto in virtù di quanto visto durante le due semifinali del venerdì. Da una parte ci sarà Novak Djokovic, assoluto dominatore dell’ultimo decennio, che proverà a mettere in bacheca il Major numero 23 (sarebbe un nuovo record, visto che al momento si trova appaiato a quota 22 con il suo storico rivale Rafael Nadal, assente dal torneo per infortunio). Il match precedente contro l’attuale numero 1 al mondo – lo spagnolo Carlos Alcaraz – non si è rivelato un testo probante per il serbo, vista la bandiera bianca alzata dall’avversario dopo due set, per colpa dei crampi.

Dove guardare la finale del Roland Garros 2023 in TV e streaming

Il suo avversario sarà Casper Ruud, che ha sconfitto Alexader Zverev con un perentorio 3 set a 0 (63 64 60 il punteggio finale). Per entrambi i contendenti la finale avrebbe comunque rappresentato la possibilità di aggiudicarsi il primo Major della carriera, visto che nessuno dei due si è mai spinto tanto oltre prima d’ora (per il norvegese il risultato migliore è stata la finale proprio qui, lo scorso anno, mentre per il tedesco la finale era giunta agli US Open del 2020). Un divario apparentemente incolmabile per entrambi, dunque, nei confronti del campione di Belgrado. Ma come sappiamo, ogni partita ha una storia a sé e c’è da scommettere che Zverev/Ruud venderà cara la pelle in questa occasione irripetibile

La finale del Roland Garros 2023 tra Nole Djokovic e Casper Ruud sarà visibile in chiaro per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN , grazie alla partnership stipulata ormai da diversi anni tra l’azienda americana ed Eurosport, da sempre unica detentrice dei diritti di trasmissione per quanto riguarda tutti i match del torneo (sia per il tabellone maschile, sia per quello femminile). Si accettano pronostici.