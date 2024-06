Jasmine Paolini e Sara Errani in finale al Roland Garros 2024 nel doppio: quanto possono vincere

Fonte: ANSA La coppia del doppio femminile italiano in finale del Roland Garros 2024, Jasmine Paolini e Sara Errani

Una finale dopo l’altra per il tennis italiano al Roland Garros 2024. Dopo l’impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che si giocheranno lo Slam nel doppio, anche la coppia femminile formata da Jasmine Paolini e Sara Errani si è guadagnata la finale di Parigi, con la 28enne lucchese che aveva già raggiunto l’ultimo atto del torneo nel singolare. Un Open di Francia da sogno per il movimento azzurro nonostante la sconfitta contro Alcaraz in semifinale di Sinner, che può comunque ampiamente consolarsi con il primo storico posto nel ranking Atp appena conquistato.

Roland Garros, Jasmine Paolini e Sara Errani in finale nel doppio

A distanza di poche settimane dal trionfo nel doppio femminile al Master 1000 degli Internazionali BNL d’Italia, la coppia azzurra dimostra così di essere sempre più affiatata.

Proprio su cosa cambierà con la finale vinta a Roma, Jasmine Paolini ha detto così nella conferenza stampa post-partita: “Uguale non lo so, cioè non so cosa dire. È pazzesco essere qua in finale. Abbiamo giocato un buon torneo e stiamo cercando di migliorare partita dopo partita, però è bellissimo essere finalmente qui”.

Le due campionesse azzurre sono arrivate all’ultimo atto dell’Open di Francia vincendo in rimonta (1-6 6-4 6-1) la semifinale contro la coppia composta dall’ucraina Marta Kostyuk e la romena specialista Elena-Gabriela Ruse.

Una partita “difficilissima” come ha raccontato Sara Errani: “Nel primo set ci hanno preso a pallate tirando veramente forte, non mi aspettavo tirassero così forte. Poi dal secondo ci siamo messe lì, abbiamo preso un pochino le misure, siamo riuscite ad incastrarci un po’ nei loro punti deboli ed a tirarla su, stando lì”.

“Ogni tanto pensavo ‘Sto facendo stancare Jasmine, che domani deve giocare’, però siamo riuscite a ribaltarla giocando davvero bene, quindi è speciale” ha detto ancora la specialista 37enne, riferendosi all’occasione per la compagna di alzare il trofeo nel singolare.

L’Italia torna in finale del Roland Garros nel doppio a 12 anni dall’ultima volta, vinta nel 2012 proprio con Errani in campo insieme a Roberta Vinci, con la quale nella sua carriera ha messo in bacheca cinque titoli Slam. Per la tennista bolognese è la decima finale di un Major Wta in carriera (9 in doppio e una in singolare), la prima da luglio 2014 quando in coppia con Roberta Vinci vinse Wimbledon, mentre per Paolini si tratta della prima occasione.

Ma per arrivare al titolo la coppia azzurra dovrà battere la statunitense Coco Gauff, futura n.2 del ranking femminile, e la ceca Katerina Siniakova.

“La cosa che mi viene da dire è cercare di non voler strafare con quelle giocatrici – ha spiegato Sara Errani a chi le chiedeva come si vince uno Slam – Uno sente che deve fare il triplo per vincere, invece credo sia comunque importante mantenere il proprio stile di gioco, cercare di aggrapparsi al proprio gioco, sapendo che è difficile, ma in quel modo lì, non volendo strafare, cercando di fare il proprio gioco. Trovarsi lì, crederci, non è semplice, ma con queste giocatrici comunque bisogna pensare che si può fare ogni punto”.

Roland Garros, Paolini ed Errani in finale nel doppio: quanto possono vincere

Con la qualificazione alla finale del singolare del Roland Garros 2024, Jasmine Paolini ha già incassato 1.2 milioni di euro, che in caso di vittoria dello Slam raddoppierebbe a 2.4milioni di euro.

Si tratterebbe di uno degli incassi più alti del circuito, dato l’incremento del montepremi complessivo a quota 53.478.000 di euro che fa dell’Open di Francia il secondo Major più ricco alle spalle dell’US Open.

La finale nel doppio femminile, inoltre, porterà nelle tasche della 28enne azzurra e di Sara Errani 295mila euro, che potrebbero diventare 590mila in caso di conquista del Roland Garros.