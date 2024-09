Cos’è Fifa+, il nuovo canale streaming per il calcio gratis in Tv

Fonte: ANSA

Il canale della Fifa irrompe nel panorama televisivo del calcio. La massima organizzazione del Football mondiale sbarca sulla piattaforma gratuita in streaming di Paramount, Pluto TV, con la sua offerta Fifa+ da oltre 40mila partite in diretta all’anno di calcio femminile e maschile, oltre a centinaia di altri contenuti on demand.

Il canale Fifa+

Nato nel 2022, già dal 2023 il canale Fifa+ aveva allargato il suo raggio d’azione su Samsung TV Plus, la piattaforma di streaming gratuito con pubblicità disponibile su tutti i televisori del marchio sudcoreano, ma anche sugli apparecchi smart di VIDAA, Amazon Fire e Android TV), oltre che su cinque nuove piattaforme di canali Fast (LG Channels, VIDAA Channels, The Roku Channel e Rakuten TV), cioè i servizi streaming senza abbonamento ma con pubblicità.

In seguito all’accordo con Pluto TV, quest’anno Fifa+ potrà essere installata su tutti i principali dispositivi e sistemi operativi compatibili, molti dei quali non supportavano l’app:

Android

Android TV

Amazon Fire TV

LG WebOS

Xbox

Philips Saphi

Samsung Tizen OS

PlayStation 4 e 5

iOS

tvOS

L’offerta Fifa+

Gli appassionati di calcio internazionale potranno vedere sull’app Fifa+ i principali eventi su cui la Federazione detiene i diritti TV: dai Mondiali U20 femminili in corso in Colombia alle principali competizioni mondiali di futsal, dalle decine di campionati delle Confederazioni AFC, CAF, Concacaf, Conmebol e OFC, fino alle sintesi e le dirette delle partite di qualificazione della Coppa del Mondo 2026 dei paesi asiatici, africani, sudamericani e oceaniani.

Ma il canale Fifa non trasmette soltanto contenuti in diretta streaming: il database on-demand propone contenuti originali, come ad esempio il documentario “After Diego”, dedicato a Maradona, e mette a disposizione il suo sconfinato archivio video che permette di rivedere le azioni che hanno fatto la storia del calcio, soprattutto attraverso i momenti salienti e le repliche integrali delle partite di tutte le passate edizioni dei Mondiali, con anche monografie dedicate ai campioni del passato e del presente, da Ronaldo a Lionel Messi, da Miroslav Klose a Kylian Mbappé.

Non mancheranno poi le curiosità dietro le quinte, come le interviste dell’ex attaccante dell’Inghilterra Gary Lineker ai vincitori della Scarpa d’Oro o le storie raccontate dal barbiere dei calciatori HD Cutz.

Tra i prossimi appuntamenti in programma su Fifa+, ad esempio, in occasione del Giorno dell’Indipendenza del Messico del 16 settembre saranno trasmessi i momenti più alti della storia della Nazionale messicana, mentre il 21 settembre arriva la retrospettiva sulla Coppa del Mondo di Sudafrica 2010. E ancora, nel fine settimana tra il 28 e 29 settembre, il documentario “Campioni del Mondo” ripercorrerà il titolo vinto della rappresentativa maschile della Spagna nel Mondiale africano e il trionfo della squadra femminile nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

Come accedere

Per accedere al canale gratuito della Fifa è sufficiente scaricare l’app del servizio streaming Pluto TV sul dispositivo dal quale si vogliono vedere le partite e, una volta entrati, digitare Fifa+ nella barra di ricerca o tra le icone dei contenuti sportivi.

A quel punto è necessario registrare il proprio profilo, cliccando sull’icona dell’account in alto a destra e indicando semplicemente il proprio indirizzo e-mail, la data di nascita, il Paese di residenza, per poi infine creare nome utente e password.