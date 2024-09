Calciomercato 2024, record trasferimenti ma spesa in calo: i numeri della Fifa

Fonte: ANSA I giocatori di Juventus e Roma, tra le squadre che hanno speso di più durante la sessione di calciomercato appena chiusa

Oltre 12mila trasferimenti a livello internazionale nel calcio professionistico maschile e femminile, con una spesa totale di quasi 6 miliardi e mezzo di dollari. Sono i numeri della sessione estiva del calciomercato 2024 appena concluso in buona parte del mondo, diffusi dalla Fifa nel report ‘International Transfer Snapshot’, dal quale emerge il record di sempre di movimenti tra club di calciatori di tutto il globo.

Il report Fifa

Il rapporto del massimo organo internazionale del calcio ha tenuto conto dei trasferimenti registrati tra l’1 giugno e il 2 settembre 2024, un totale di 11mila cambi di maglia nel mondo professionistico maschile, 10.232 affari già conclusi e 768 in via di definizione, e 1.125 tra le calciatrici professioniste, dei quali 94 ancora pendenti.

Ammontare che nel complesso rappresenta un primato sia per gli uomini sia per le donne nella storia del calciomercato, superando quota 10.490 movimenti fatto segnare nello stesso periodo dello scorso anno tra i calciatori, per un incremento del 4,9%, e il traguardo di 853 movimenti tra le giocatrici, con un aumento del 30%.

“Abbiamo appena concluso una finestra molto intensa che, tra l’altro, ha confermato il costante sviluppo dei trasferimenti nel calcio femminile” ha dichiarato Emilio García Silvero, Chief Legal & Compliance Officer della Fifa, spiegando che “le tendenze attuali evidenziano anche l’importanza di migliorare continuamente il quadro normativo del sistema dei trasferimenti”.

A fronte del primato del numero di trasferimenti, anche il giro d’affari ha fatto segnare una cifra da livelli record, pari a 6,46 miliardi di dollari (circa 5,85 miliardi di euro), seconda soltanto ai 7,43 miliardi di dollari realizzati nel mercato estivo del 2023, quando però le offerte faraoniche arrivate dai club dell’Arabia Saudita hanno fatto saltare il banco.

Dal report della Fifa, però, emerge più che mai il divario ancora abissale tra il calcio professionistico maschile e quello femminile, movimento che nonostante abbia fatto segnare il record di spesa da 6,8 milioni di dollari, più del doppio in confronto ai 3 milioni dell’anno scorso, registra ordini di grandezza molto differenti rispetto al giro d’affari che riguarda i colleghi uomini.

I campionati che hanno speso di più

A farla da padrona anche quest’anno è stata la Premier League, che si conferma tra gli uomini il campionato più ricco del mondo con 1,53 miliardi di euro spesi dai club per ingaggiare calciatori in Inghilterra e dal mondo, nello specifico 526 provenienti dall’estero.

Molto più ridimensionato, invece, il raggio d’azione della Saudi Pro League che, a differenza dell’impennata di trasferimenti dello scorso anno, ha più che dimezzato gli investimenti rispetto al miliardo sborsato nel 2023.

La Serie A si piazza seconda in termini di spesa, mentre risulta sesta in quanto a numero di trasferimenti dall’estero, nell’ordine dietro alle federazioni calcistiche di Inghilterra, Brasile, Portogallo, Spagna e Germania.

Posizionamento confermato anche dalle stime del Cies Football Observatory, calcolate dall’1 giugno al 26 agosto 2024, secondo cui la Serie A ha speso 917 milioni di euro, con una crescita del 17% rispetto alla finestra dello scorso anno

Di seguito i 10 campionati che hanno investito di più per i trasferimenti del calciomercato estivo 2024 secondo il report Fifa, con tra parentesi il numero di calciatori arrivati da altri Paesi: