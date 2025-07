Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA Nuova iniziativa del Como in serie A, biglietti gratis in curva

Il Como ha annunciato un progetto ambizioso che punta ad ottenere biglietti gratis per i settori popolari dello stadio Sinigaglia. L’obiettivo dichiarato dalla società è di garantire entro tre anni l’accesso gratuito alla curva per i tifosi. A parlarne è stato il presidente Mirwan Suwarso in un’intervista al quotidiano locale La Provincia di Como, spiegando che questa iniziativa si ispira direttamente al modello già attuato dal Fortuna Düsseldorf in Germania.

L’esempio del Fortuna Düsseldorf

Il progetto tedesco “Fortuna für alle”, lanciato nel 2023, prevede la distribuzione gratuita dei biglietti per alcune partite attraverso sorteggi tra i tifosi, con l’obiettivo a lungo termine di estendere il sistema a tutte le gare casalinghe. Il Como mira a seguire un percorso simile, sostenendo il piano attraverso l’espansione delle attività rivolte al pubblico corporate e alle aziende. “Tramite l’arricchimento del pacchetto dedicato alle aziende e alle sale vip, presto potremo cominciare a far calare il prezzo dei biglietti più popolari”, ha dichiarato Suwarso.

Il ruolo delle sale vip e del settore corporate

Uno degli strumenti principali per finanziare l’accesso gratuito allo stadio sarà l’offerta di nuove esperienze e servizi per le aziende, attraverso sale hospitality rinnovate e pacchetti dedicati. L’idea è quella di generare entrate sufficienti da queste attività per coprire i costi dei biglietti popolari. Le nuove sale meeting all’interno dello stadio, aperte a clienti selezionati, fanno parte di questa strategia più ampia di autosostentamento.

La Como Cup come progetto pilota

La Como Cup rappresenta una delle prime iniziative orientate alla sostenibilità economica del progetto. Il torneo pre-stagionale, che coinvolge squadre di alto profilo come Celtic, Ajax e Al-Ahly, è stato pensato per attrarre turisti e investitori durante i mesi estivi, quando solitamente il campionato è fermo. “Concentrare attenzione su di noi, cercare eventuali investitori, generare profitto. Questo è un progetto pilota”, ha spiegato Suwarso. Le partite del Como e delle altre squadre partecipanti sono trasmesse anche all’estero grazie alla vendita dei diritti a 25 televisioni internazionali, tra cui la CBS.

Oltre all’aspetto sportivo, il progetto prevede una forte sinergia con la città di Como. Durante la Como Cup, sono stati organizzati eventi collaterali, come concerti, aree gioco per bambini e iniziative enogastronomiche con la partecipazione di chef rinomati. L’obiettivo è trasformare l’esperienza stadio in un evento culturale e turistico di rilievo, in grado di attirare un pubblico più ampio.

Abbonamenti più costosi in attesa dei biglietti gratis

Nonostante il piano verso la gratuità, al momento il club ha registrato un aumento nei prezzi degli abbonamenti per assistere alle partite. Suwarso ha giustificato la scelta spiegando che “non abbiamo uno stadio da 80mila spettatori, un sacrificio è necessario”. Secondo il presidente, i prezzi sono proporzionati alla qualità dell’offerta proposta e rappresentano un passaggio obbligato in vista dell’obiettivo a lungo termine.

Il club sta sviluppando anche un vivaio competitivo con l’ingaggio di giovani talenti provenienti da settori giovanili di squadre come Milan e Atalanta. La visione di Suwarso include un futuro in cui la prima squadra sia composta prevalentemente da giocatori italiani formati internamente. Tutto ciò fa parte di un piano più ampio per trasformare il Como 1907 in un modello sostenibile e innovativo nel panorama calcistico italiano.