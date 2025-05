Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Como

La scelta di George Clooney di acquistare una villa in località Laglio ha attirato sempre più l’attenzione attorno alla città di Como. Inoltre con il ritorno in serie A della squadra di calcio tantissimi personaggi famosi del mondo del cinema e dello spettacolo hanno conosciuto quelle zone grazie agli inviti di Mirwan Suwarso, presidente del club per conto dei fratelli Hartono e produttore cinematografico. Insomma negli ultimi tempi la città respira l’aria di Hollywood e per questo è alquanto curioso scoprire quali sono i quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Como.

Per farlo Idealista ha pubblicato uno studio basato sul primo trimestre del 2025 calcolando i prezzi medi al mq per ogni quartiere delle città d’Italia e utilizzando l’indice di domanda relativa. Si tratta di un parametro che racchiude la pressione della domanda sull’offerta tenendo conto di tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Considerando questo dato, il quartiere più richiesto di Como è Albate Muggiò con 4,0.

I quartieri più richiesti di Como

Al secondo posto di un soffio c’è Garzola-Civiglio che si ferma a 3,9 mentre Camerlata-Breccia-Prestino è terzo con 3,7. L’indice di domanda relativa del Centro-Lago Orientale è 2,9, così come Como Borghi e Lora, mentre il Centro Storico e Centro-Lago Occidentale invece hanno un parametro di 2,5. L’ultimo quartiere più richiesto di Como per comprare casa è Camnago Volga con 1,9.

Quartiere Indice di domanda relativa Albate-Muggiò 4,0 Garzola-Civiglio 3,9 Camerlata-Breccia-Prestino 3,7 Sagnino-Tavernola-Monte Olimpino 3,2 Centro-Lago Orientale 2,9 Como Borghi 2,9 Lora 2,9 Centro-Lago Occidentale 2,5 Centro Storico 2,5 Camnago Volga 1,9

I quartieri più costosi di Como

Come era immaginabile le tre zone con i prezzi medi più alti per mq sono Centro Storico, Centro-Lago Occidentale e Centro-Lago Orientale. Però a guidare la classifica dei quartieri più costosi di Como è solo il Centro Storico con un prezzo medio di 5.245 euro al mq. Molto più basse le zone del Lago rispettivamente 4.095 la parte Occidentale e 3.629 la parte Orientale. Albate-Muggiò, il quartiere più richiesto, è penultimo con un prezzo medio al mq di 1.878 euro. Di poco più basso è Camerlata-Breccia-Prestino la zona di Como che chiude questa particolare graduatoria.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico 5.245 Centro-Lago Occidentale 4.095 Centro-Lago Orientale 3.629 Como Borghi 3.250 Garzola-Civiglio 2.318 Lora 2.126 Sagnino-Tavernola-Monte Olimpino 2.053 Camnago Volta 2.033 Albate-Muggiò 1.878 Camerlata-Breccia-Prestino 1.820

L’evoluzione dei prezzi

Sempre secondo Idealista rispetto allo scorso anno il prezzo medio al mq della zona Centro Storico è aumentato del 4,5%. Il prezzo attuale di 5.245 euro è vicino a raggiungere il massimo storico di questa zona che si è avuto a marzo 2023 quando per comprare casa a Como in questo quartiere il prezzo medio al mq era di 5.270 euro. In linea di massima il mercato immobiliare della città vede gli appartamenti come la tipologia più cara, mentre le case e le ville quelle più economiche. Il prezzo medio degli immobili in vendita considerando tutta la città è di 2.698 euro al mq.

Se si considera la classifica dei quartieri più costosi d’Italia, il Centro Storico di Como è al ventiduesimo posto mettendosi alle spalle zone conosciute come Nomentano-Tiburtino di Roma, Forlanini a Milano, Venezia e la Giudecca della città lagunare e Posillipo-Chiaia-San-Ferdinando a Napoli.