Clamoroso Psg: Mbappé non rinnova, offerta faraonica dal Real

Il Paris Saint-Germain sta perdendo le sue stelle più brillanti. Dopo Lionel Messi, andato via a parametro zero dopo appena due stagioni con la maglia dei francesi, il club parigino sarebbe pronto a salutare clamorosamente il più talentuoso dei suoi, quel Kylian Mbappé arrivato nel 2017 a caccia del sogno Champions League mai realizzato.

Giocatore tra i più pagati al mondo, il francese avrebbe infatti avvertito il club di non volere rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024. E quindi, come già successo in passato, il Real Madrid è alla finestra.

Quanto guadagna Mbappé

Da anni tra i migliori giocatori al mondo, Kylian Mbappé è di recente diventato il secondo calciatore più pagato in assoluto. L’ho fatto grazie al rinnovo di contratto di un anno fa, proprio quando il Real lo tentava e poi il Psg lo ha blindato a suon di milioni.

Sì, perché dopo anni di dominio assoluto della coppia Cristiano Ronaldo-Messi, il biennale firmato dal francese lo aveva portato a essere il giocatore più pagato in assoluto, poi superato nuovamente da Ronaldo con lo sbarco all’Al Nassr in Arabia. Per Mbappé, che è legato al Paris Saint-Germain almeno fino al giugno 2024, uno stipendio costante di 72 milioni di euro lordi all’anno ai quali vanno aggiunti un bonus extra alla firma di 180 milioni lordi in tre rate e un premio fedeltà che porta l’accordo totale a 630 milioni in tre anni.

Ma nel contratto c’era anche una possibile opzione per il rinnovo per un terzo anno che però come svelato dallo stesso Mbappé al Psg, non verrà esercitata.

L’offerta del Real tenta Mbappé

La notizia, anticipata dal quotidiano sportivo L’Equipe e da altri media francesi, è stata confermata dallo stesso giocatore con una dichiarazione all’agenzia AFP diffusa all’indomani dell’invio di una mail in cui l’ex Monaco annunciava ai suoi attuali dirigenti l’intenzione di non far scattare l’opzione per un ulteriore anno al Psg.

“I dirigenti sono stati informati il 15 luglio 2022 della decisione e la mail aveva solo l’obiettivo di confermare quanto era già stato chiarito in anticipo a livello verbale” ha spiegato l’attaccante francese.

E allora quale futuro attende il talento francese? In molti ipotizzano il passaggio al Real Madrid già in questa sessione di mercato, ma lo stesso Mbappé sui social ha smentito: “Bugia, ha già detto che la prossima stagione continuerà con il Psg dove sono felice”.

Ma dall’altra parte ci sono proprio i parigini che di perderlo a parametro zero la prossima estate non ne vogliono sapere. Sarà quindi un tira e molla con l’attaccante per trovare la via del rinnovo oppure si rischierà la beffa?

Il Real Madrid è alla finestra e potrebbe tentare il colpaccio, memore però del “no” ricevuto negli scorsi mesi. Il francese, infatti, aveva rifiutato una cifra attorno ai 180-200 milioni per giocare al Bernabeu e di certo la prossima offerta dei Galacticos non si discosterà tanto da questa. Ma il passato è maestro per gli spagnoli, che al primo capriccio dell’attaccante 24enne potrebbe addirittura giocare al ribasso nel caso in cui fosse prelevato a parametro zero.

