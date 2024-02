Champions, ottavi di finale: dove vedere Lazio-Bayern Monaco e Psg-Real Sociedad in Tv

Biancocelesti chiamati a una prova impegnativa contro la corazzata tedesca, in lizza per la vittoria finale così come il Psg, che affronterà la Real Sociedad

Fonte: ANSA Il centravanti e capitano della Lazio, Ciro Immobile

Scatta l’ora per le italiane di tracciare il proprio destino europeo attraverso il percorso ad ostacoli della fase ad eliminazione della Champions. La prima a scendere in campo agli ottavi di finale è la Lazio che si troverà contro un cliente scomodo come i tedeschi del Bayern Monaco, tra le candidate alla vittoria finale della massima competizione europea. Il turno di Mercoledì 14 febbraio vedrà in campo un’altra squadra in lizza per alzare la coppa dalle grandi orecchie, il Paris Saint Germain, che affronterà una delle sorprese del torneo, la Real Sociedad.

Champions, Psg-Real Sociedad e Lazio-Bayern Monaco: le partite

I Biancocelesti dovranno affrontare una prova impegnativa contro una delle squadre favorite per la vittoria, il Bayern Monaco di Thomas Tuchel, che sta però attraversando un momento di profonda crisi ambientale. Costretto a inseguire il Bayer Leverkusen in testa alla Bundesliga, il tecnico dei bavaresi è stato messo sulla graticola da tifosi e società dopo la netta sconfitta 3-0 proprio contro i contendenti al titolo.

Una maretta della quale potrebbe trarre vantaggio la Lazio: “Se partiamo dal presupposto che sia impossibile diventa impossibile perché nella nostra testa siamo già sconfitti” ha detto l’allenatore Maurizio Sarri nella conferenza pre-gara.

“È una partita difficilissima, loro sicuramente sono favoriti ma noi la dobbiamo affrontare con entusiasmo – ha aggiunto il tecnico biancoceleste per caricare i giocatori – perché è una partita bella da vivere. Ci dobbiamo andare con fiducia perché saranno più forti di noi, però bisogna avere la fiducia di provarci a tutti i costi, una bella faccia tosta, senza avere secondi pensieri”.

Lazio e Bayern Monaco si son affrontati soltanto una volta nella loro storia, agli ottavi di finale della Champions League 2020-21, vinti dalla corazzata tedesca sia in casa (2-1) sia in trasferta (4-1).

Per i Biancocelesti si tratta della terza partecipazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, dove si sono però sempre fermati a questo punto della competizione.

L’altra partita della serata riguarderà Paris Saint Germain e Real Sociedad, anche questa una sfida sulla carta sbilanciata in favore dei francesi, con i baschi che hanno però dimostrato di poter esprimere un gioco di alto livello.

La squadra di Imanol Alguacil è una delle sorprese di questa Champions dopo la qualificazione come prima nel girone, riuscendo a tenere dietro Inter, Benfica e Salisburgo.

Potrebbe rivelarsi dunque una spina nel fianco per il Psg, che in questa edizione non vince da tre partite e che è stato eliminato nelle ultime due stagioni proprio agli ottavi di finale.

Anche se le due squadre giocheranno contro per la prima volta, i francesi sono stati eliminati in cinque delle ultime sei sfide contro una squadra spagnola agli ottavi, con l’unica eccezione del successo contro il Barcellona nell’edizione 2020/21.

Champions, Psg-Real Sociedad e Lazio-Bayern Monaco: dove vederle

Psg-Real Sociedad si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 14 febbraio, sui canali di Sky Sport uno (201), Sky Sport 4k e Sky Sport (251), oltre che in streaming su Infinity+ e su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

La gara tra Lazio e Bayern Monaco sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 14 febbraio con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

