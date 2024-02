Fonte: ANSA Il fuoriclasse e capitano dell'Inter, Lautaro Martinez

È il momento per l’Inter di mostrare anche in Europa il predominio esercitato in Serie A. Messo praticamente in ghiaccio il campionato, la squadra di Simone Inzaghi può dedicare testa e gambe agli ottavi di Champions, tornando a inseguire quel sogno sfumato per un soffio nella finale dello scorso anno contro il Manchester City. Nella prima partita della fase a eliminazione diretta, i nerazzurri affronteranno al Meazza un avversario difficile e fastidioso come l’Atletico Madrid di Diego Simeone. L’altra sfida della serata vedrà contro gli olandesi del Psv contro i tedeschi del Borussia Dortmund.

Champions, Inter-Atletico Madrid e Psv-Borussia Dortmund: le partite

Con un distacco di 9 e 11 rispettivamente da Juventus e Milan (e una partita da recuperate) l’Inter si trova nelle condizioni migliori per concentrare tutte le energie fisiche e mentali sulla Champions.

Il primo ostacolo sulla strada verso la finale, però, non è dei più semplici. Contro le squadre italiane, l’Atletico Madrid di Diego Simeone ha vinto cinque delle sei partite a eliminazione diretta, ad eccezione dell’ultima negli ottavi dell’edizione 2018-19, persa 0-3 contro la Juventus.

Quella tra Nerazzurri e Colchoneros è soltanto la seconda volta che i due club si affrontano in Europa, dopo la Supercoppa del 2010 persa dall’Inter per 2-0, e la squadra di Simone Inzaghi ha dalla sua una serie di 13 risultati positivi in Champions (7 vittorie e 5 pareggi).

Una sfida equilibrata come quella tra Psv e Borussia Dortmund, con gli olandesi che tornano a giocare una partita ad eliminazione diretta nella massima competizione europea dalla stagione 2015/16, quando vennero eliminati agli ottavi per mano dell’Atlético Madrid.

L’ultima vittoria in questa fase del torneo per la squadra di Eindhoven risale al 2007 (1-0 contro l’Arsenal), ma i tedeschi non hanno statistiche migliori: il BVB, infatti, ha perso otto delle ultime nove trasferte nella fase ad eliminazione diretta della Champions League.

Champions, Inter-Atletico Madrid e Psv-Borussia Dortmund: dove vederle in Tv e in streaming

Inter-Atletico Madrid sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 20 febbraio, su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k. La gara è disponibile anche in streaming su Infinity+ e Now.

Psv-Borussia Dortmund si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di martedì 20 febbraio, sul canale Sky Sport (253), oltre che in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

I clienti Now, Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram