Atp Finals 2023 Torino, dove vedere la finale Sinner-Djokovic

Il 22enne altoatesino vince la semifinale con Medvedev e vola in finale dove lo aspetta Djokovic: è il primo tennista italiano ad arrivare in fondo alle Atp Finals

Fonte: ANSA I finalisiti delle Atp Finals 2023 Jannik Sinner e Novak Djokovic

Per Jannik Sinner adesso i sogni non hanno più confini. Il talento azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev nella semifinale delle Atp Finals 2023 di Torino conquistando la finale: è la prima volta nella storia del tennis che un italiano arriva in fondo al ‘torneo dei maestri’. Il 22enne altoatesino si troverà nuovamente davanti il numero uno al mondo, Novak Djokovic, battuto in un incontro alla pari nel round robin.

Atp Finals 2023 Torino, Sinner vola in finale

Dopo un inizio di torneo stentato, la leggenda serba ha tirato fuori il ruggito del leone e ha sbaragliato in due set il numero 2 del ranking Carlos Alcaraz, raggiungendo la nona finale delle Atp Finals.

“I miei bambini mi hanno dato fiducia, motivazioni e forza per combattere stasera – ha detto Djokovic nell’intervista post partita – Dall’inizio sapevo che sarebbe stata una partita intensa, con Carlos è sempre così. Abbiamo giocato 4 volte negli ultimi 18 mesi, lui è uno dei tennis più completi che io abbia mai affrontato. Sono il giocatore che ha speso più tempo in campo, finire in due set è positivo. Dal break nel primo set è cambiata la partita”.

Re Nole proverà dunque a difendere il titolo conquistato l’anno scorso contro un Sinner che ha dimostrato impresa dopo impresa di non avere limiti.

“È stata una partita molto difficile, lui ha iniziato molto bene e ha giocato meglio di me – ha detto Sinner alla fine del match contro Medvedev – Dopo il break mi sono sentito meglio. Da quando sono arrivato ho sentito un calore e un’energia incredibile. Soprattutto nel terzo set ho provato a giocare più aggressivo, Medvedev ha giocato diversamente, tirando più forte. Alla fine, però, ho trovato la soluzione giusta, sono contento di questa prestazione. Vediamo come va domani” (qui per conoscere il montepremi da record delle Atp Finals di Torino).

“C’è la pressione, ma sento un’energia positiva” ha spiegato l’azzurro in conferenza stampa post partita. “Mi sto divertendo, è un privilegio giocare davanti a questo pubblico. Alla fine ho giocato un’ottima partita”.

A confermare la grande prestazione di Sinner è stato anche lo sconfitto Medvedev:” Sono rimasto molto colpito, sta giocando molto bene adesso. Non ha sbagliato molto oggi, ha corso bene e se gli dai una palla facile hai la sensazione che ti muova sul campo. Il suo servizio è migliorato molto”.

“In questo momento sta cavalcando un’onda poi vediamo come andrà in finale – ha aggiunto il tennista russo in conferenza stampa – Se riuscirà a giocare sempre come ha fatto nelle ultime settimane vincerà degli Slam e diventerà numero uno del ranking. Poi si tratta di vedere quanti Slam e per quante settimane”.

Atp Finals 2023 Torino, dove vedere la finale Sinner-Djokovic

La finale delle Nitto Atp Finals 2023 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma domenica 19 novembre, al Pala Alpitour di Torino, a partire dalle 18.00. L’incontro sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati sarà trasmesso, con telecronaca di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, e in streaming su NOW, che oltre alle Atp finals di tennis a Torino propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

