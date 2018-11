Quanto guadagna un cuoco nella ristorazione

editato in: da

Passione, studio e grande impegno sono essenziali per intraprendere una carriera all’interno della ristorazione.

E sono tanti i giovani che si specializzano in questo settore per coronare il loro sogno nel cassetto, ovvero diventare dei grandi cuochi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescente attenzione verso programmi tv e talent show dove i giovanissimi mostrano il loro talento in cucina, partecipando a delle vere e proprie gare.

Le giurie sono composte da chef stellati, nomi conosciuti anche al di fuori dei confini nazionali e che spesso sono in possesso di una loro attività ristorativa, dove il consumatore può recarsi per gustare piatti preparati secondo ricette uniche e che portano la loro firma. I guadagni di alcuni di questi cuochi, come ad esempio Cracco e Caanavacciuolo, sono molto alti. Si tratta infatti di cifre da capogiro, molto vicine a quelle di un calciatore.

Per arrivare a questi livelli, la strada da percorrere è lunga e tutta in salita. Sono necessarie qualità personali come intraprendenza e voglia di andare avanti, ma anche tecnica e competenza, oltre ad un pizzico di creatività.

Ma quanto guadagna un cuoco che lavora nella vasta filiera della ristorazione? Che si tratti di un cuoco stellato, di un pasticcere o di uno che presta servizio in un albergo, gli stipendi medi lordi mensili di base, si differenziano tra loro a seconda del livello di appartenenza del cuoco stesso. Quello più basso è il settimo ed è il livello base, ma si può arrivare fino all’inquadramento A dove rientrano gli stipendi più altii.

Ecco quanto guadagna un cuoco in base al livello a cui appartiene:

settimo livello : 1.237,16€;

: 1.237,16€; sesto livello : 1.321,11€;

: 1.321,11€; quinto livello : 1.340,29€;

: 1.340,29€; quarto livello : 1.487,69€;

: 1.487,69€; terzo livello : 1.577,35€;

: 1.577,35€; secondo livello : 1.673,24;

: 1.673,24; primo livello: 1.831,88€.

I cuochi che hanno un guadagno mensile di oltre 2.000€ sono quelli appartenenti all’inquadramento A: il loro stipendio infatti è di 2.220,85€.

Buone notizie per tutti i cuochi: dal 1° gennaio 2019 infatti scatteranno i primi aumenti sugli stipendi, come previsto dal Contratto di lavoro. Ecco a quanto ammontano in base al livello di appartenenza:

settimo livello : 14,93€;

: 14,93€; sesto livello : 16,63€;

: 16,63€; quinto livello : 18,12€;

: 18,12€; quarto livello : 20,00€;

: 20,00€; terzo livello: 21,79€;

21,79€; secondo livello : 23,72€;

: 23,72€; primo livello: 26,91€;

26,91€; inquadramento A: 32,89€.