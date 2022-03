Dove conviene comprare casa oggi in Italia

Con i prezzi sempre più alti nelle città, oggi chi è intenzionato a investire nel mercato immobiliare guarda con sempre più interesse i piccoli Comuni e i borghi, dove i costi di acquisto di una casa sono spesso molto convenienti rispetto ai grandi centri. A confermare questa tendenza al ribasso anche l’ultimo report reso noto dall’Ufficio Studi di Idealista, portale specializzato nell’immobiliare, che ha monitorato l’andamento delle case in vendita sul proprio sito, individuando i Comuni dove – ad oggi – conviene di più comprare casa.

Le regioni dove comprare casa costa di più

Secondo i dati forniti da Idealista, in Italia il mattone ha segnato prezzi in discesa a gennaio 2022 (dello 0,5% mese su mese). I prezzi delle case (da acquistare) hanno registrato aumenti in 9 regioni, con gli incrementi più significativi in Umbria (1,7%) e Friuli-Venezia Giulia (1,4%). Rialzi per altre 7 macroaree, dallo 0,9% della Valle d’Aosta allo 0,1% di Trentino-Alto Adige, Sardegna e Abruzzo, passando per Molise e Marche (entrambe con la stessa variazione dello 0,6% a gennaio), e Toscana (0,5%).

Nello specifico, tra le regioni più care dove comprare casa c’è il Trentino-Alto Adige (2.583 euro/m²), seguono Valle d’Aosta (2.449 euro/m²) e Liguria (2.383 euro/m²). Prezzi superiori alla media del periodo in Toscana (2.254 euro/m²) e nel Lazio (1.984 euro/m²), mentre anche in Lombardia si riscontrano prezzi più elevati rispetto alla media nazionale: la regione si posiziona, infatti, al sesto posto con i suoi 1.727 euro al metro quadro. Sul versante opposto, le regioni più economiche dove comprare casa sono: Sicilia (1.008 euro/m²), Molise (877 euro/m²) e Calabria (837 euro/m²).

Comprare casa in Italia: le città più care

La classifica di Idealista che si è concentrata anche sulle città più care dove comprare casa, una volta analizzata, non fa che confermare l’assunto iniziale, ovvero: comprare casa in città costa di più che in provincia (nonostante i progetti di rilancio dei piccoli borghi avviati durante la pandemia, ne abbiamo parlato qui).

Sul versante cittadino, i maggiori incrementi spettano a Teramo e Perugia (3,5%), Modena (3,3%) e Arezzo (2,8%). Di contro, i maggiori indici di ribasso toccano Vibo Valentia (-13,9%), Vercelli (-6,5%) e Potenza (-3,8%).

Quanto ai prezzi di vendita, la città più cara risulta essere Venezia (4.390 euro/m²), subito davanti a Milano (4.034 euro/m²) e Bolzano (3.963 euro/m²). Settima Roma con i suoi 2.845 euro al metro quadro. Sul versante opposto, i capoluoghi più economici sono: Ragusa (756 euro/m²), Caltanissetta (747 euro/m²) e Biella (658 euro/m²), la città più economica per chi vuole investire sul mattone, acquistando una casa.

Dove conviene acquistare casa in Italia

L’Ufficio Studi Idealista non ha solo analizzato i prezzi delle case in vendita nelle città più care, ma ha individuato anche quelle dove comprare casa oggi conviene di più.

Tra i Comuni con i costi (in media) più competitivi del mercato ci sono:

Strevi, in provincia di Alessandria, dove in media una casa costa 425,41 euro al metro quadrato;

Borgorose in provincia di Rieti, al prezzo di 422,86 euro al metro quadro;

San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, 411,47 euro al metro quadrato.

Primaluna, in provincia di Lecco, 411,31 euro al metro quadrato;

Acri, borgo in provincia di Cosenza, al prezzo di 405,41 euro al metro quadrato.

A seguire, sotto i 400 euro al metro quadrato (in media) troviamo:

Villamagna, in provincia di Chieti, dove è possibile acquistare casa spendendo 391,85 euro al metro quadrato;

Salice Salentino, in provincia di Lecce, circa 391,26 euro al metro quadrato;

Grammichele, in provincia di Catania, 385,603 euro al metro quadrato;

Mosso, in provincia di Biella, sui 355,15 euro al metro quadrato;

Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, intorno ai 339,76 euro al metro quadrato.

Va ricordato, inoltre, che chi è intenzionato ad acquistare la sua prima casa può sempre ricorrere alle agevolazioni riconosciute dall’Agenzia delle Entrate (qui la guida). Per gli under 36 ci sono ulteriori sconti (qui maggiori dettagli) e, prescindere dall’età e dalla proprietà, è possibile richiedere il Superbonus in caso di ristrutturazione (qui come richiederlo in fase di compravendita).