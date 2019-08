7 domande che devi farti se vuoi comprare casa

editato in: da

La decisione di comprare casa è molto importante e non va presa alla leggera. Qualche consiglio utile può aiutarvi nella scelta.

Prima di prendere qualunque impegno di acquisto o di farsi coinvolgere emotivamente è bene riflettere e lungo e pianificare come si deve la ricerca di una casa. Affidarsi al caso non conviene, si rischia di imbattersi in offerte poco chiare, se non delle vere e proprie truffe, e soprattutto si rischia di perdere tempo.

Per ottimizzare la ricerca di una casa, la soluzione migliore è affidarsi a una qualificata agenzia immobiliare. Fatevi consigliare da amici e parenti, controllate le recensioni sulle agenzie del territorio e verificate quelle che stanno sul mercato da più tempo e hanno un’esperienza ormai consolidata. Potete anche prendere appuntamento presso più agenzie, per un breve colloquio, e poi scegliere quella che fa al caso vostro.

È importante anche che parliate con la vostra banca per sapere se sarà disposta a concedervi un mutuo, per quale cifra e a quali condizioni. Si tratta di un passaggio fondamentale se non volete avere successive delusioni, proprio quando avete trovato la casa dei vostri sogni.

Prima di cercare una casa qualunque è bene chiarirvi le idee su quello che desiderate veramente, su quelle che sono le vostre esigenze e sul tipo di casa che potete permettervi: se avete bisogno di una casa con più stanze per una famiglia numerosa, se è più comodo prenderla vicino al centro città o al lavoro o dove si trovano i servizi pubblici, come scuole, ospedali, stazioni.

Una volta individuato quello di cui avete veramente bisogno e che coincide con quello desiderate, se rientra anche nelle vostre possibilità economiche allora potete restringere il campo a una ricerca mirata. L’agenzia immobiliare potrà sicuramente aiutarvi in questo percorso.

Poste queste premesse e individuata la casa che fa al caso vostro, prima di procedere con l’acquisto dovete porvi delle domande fondamentali, per evitare brutte sorprese.

Può sembrare una domanda quasi stupida ma il primo step è proprio quello di domandare ai proprietari perché stanno vendendo quella casa e da quanto tempo. Come si dice, la prudenza, in questi casi, non è mai troppa! Una volta accertati che non ci sia nulla da nascondere potrete richiedere la superficie utile abitabile che corrisponde a quella effettivamente calpestabile, inclusi i sottotetti abitabili.

Anche questa domanda è importantissima e costituisce un passaggio imprescindibile. Bisogna, infatti, verificare, che il venditore sia effettivamente il proprietario dell'immobile e l'unico intestatario. Occorre accertarsi che sulla casa non ci siano ipoteche né mutui e che non sia oggetto di un'asta giudiziaria. Queste verifiche si effettuano presso la Conservatoria dei Registri immobiliari. Inoltre, è importante controllare che tutti i documenti urbanistici siano in regola, richiedendo una visura catastale aggiornata della casa, verificando la destinazione d'uso e controllando che la planimetria catastale e la mappa corrispondano allo stato di fatto dell'immobile.

Il proprietario dell'immobile dovrà rilasciare un certificato che attesti che gli impianti sono a norma e un documento sulla classe energetica dell'edificio (attestato di prestazione energetica), che può dipendere da diversi fattori. Una casa con una buona classe energetica consente di risparmiare sulle bollette.

Spese importanti, come ristrutturazioni, rifacimento del tetto o delle pertinenze possono comportare un importante esborso di denaro anche a breve scadenza. Per questo è importante accertarsi delle condizioni dell'edificio e degli interventi di cui potrà avere bisogno.

In futuro potreste avere bisogno di allargare casa, aggiungere un piano, un balcone, una veranda o aprire nuove finestre. Chiedete se è possibile fare interventi sull'edificio e fino a che punto.

L'acquisto di una casa può comportare spese impreviste, negli interventi di manutenzione, ma anche nell'arredamento. Essere preparati ad affrontare nuove necessità è importante.

I rapporti di vicinato sono molto importanti. Anche l'acquisto della casa dei sogni può trasformarsi in un incubo in caso di vicini molesti. Chiedere come sono i vicini, se sono rumorosi o tranquilli, disponibili o inflessibili è molto importante. Un domani potreste avere bisogno della loro collaborazione o del loro assenso a lavori di ampliamento di casa o all'aggiunta di pertinenze.

Una volta che avrete la risposta a tutte queste domande potrete comprare casa tranquilli.