Comprare casa è sempre più difficile, soprattutto se si considerano tutte le variabili dell’acquisto, come il “dove”. Per risparmiare sulle spese quotidiane e, allo stesso tempo, vivere in un luogo non distante dal centro, dalle attività lavorative e commerciali, trovare il quartiere perfetto dove comprare casa diventa fondamentale. Proprio per rispondere a questi dubbi nascono le ricerche sul mercato immobiliare e le classifiche, come quella stilata da Idealista che aiuta a scoprire quali sono i quartieri più richiesti dove comprare casa.

Nella classifica 2024 ci sono tante sorprese e alcune ovvietà, come l’assenza dei quartieri di Milano. Troppo costosi per entrare in una classifica che valuta la media della scelta degli acquirenti. La lista è stata costruita prendendo in considerazione le 14 città metropolitane definite dall’Istat e usa come indicatore l’indice di domanda relativa, ovvero la sintesi numerica della pressione della domanda sull’offerta in ogni area d’Italia per il segmento delle case in vendita.

I quartieri più richiesti dove comprare casa: la classifica

Tra conferme e sorprese, la piattaforma Idealista ha stilato una classifica dei quartieri più richiesti per comprare casa, diversa invece la situazione delle città dove affittare rende di più. Ci sono alcune sorprese, come la presenza di città affollate ma dal costo di vita più basso e alcune assenti che non sorprendono affatto, come Milano, che risulta essere troppo cara per le tasche medie degli italiani o Firenze, dove si rischia di pagare di più che nel capoluogo lombardo. Su questi indicatori si delinea la classifica, che vede le 14 città metropolitane d’Italia contendersi il titolo di quartiere più richiesto dove comprare casa.

Delle 14 città prese in esame, entrano in classifica solo le prime 10. Nella top, al decimo posto con il Centro storico c’è Napoli. Bene anche i quartieri di Posillipo e Vomero, che compaiono in classifica ma non nelle prime posizioni. Anche Bologna, la cui situazione affitti è ancora piuttosto cara, riesce a insinuarsi nella top 10, dove troviamo il quartiere Murri. Prezzo medio di vendita? 538 mila euro. Non per tutti, ma tra i Giardini Margherita e la comodità di una città sempre più a portata di persona, le richieste sono aumentate.

Roma domina la classifica con diversi quartieri molto richiesti. All’ottavo posto fa capolino la zona Nomentana-Tiburtina. Alta la domanda per la comodità di spostamento, grazie anche alla vicinanza di metro e della stazione Tiburtina e buono anche il prezzo media di vendita, che tocca la cifra di 500mila euro. Un costo che si quasi dimezza da una posizione all’altra, infatti alla settima si trova il rione Poetto-Quartiere del Sole a Cagliari. In questa zona comprare casa costa mediamente 348.594 euro.

I quartieri più richiesti: le prime posizioni della classifica

A metà classifica torna Bologna, con il quartiere Navile-Bolognina. L’indice di domanda è di 4 punti e mezzo, mezzo punto in più rispetto all’ottava posizione dove compare per la prima volta la città di Roma. In questa zona comprare casa diventa più facile, con un prezzo medio di vendita pari a 236mila euro. La quinta posizione è ancora dominata da Bologna, con il rione Costa Saragozza. Rispetto a Bolognina il prezzo sale, arrivando intorno ai 445mila euro.

Le prime posizioni della classifica, compreso tutto il podio, ha un solo colore ed è quello di Roma. Al quarto posto si trova il quartiere Appio Latino, con i suoi parchi verdi. L’indice di domanda relativa è pari a quasi 5 punti. Ancora ai primi tre posti: quartiere Garbatella-Ostiense (prezzo medio di vendita 330.559 euro), Roma Centro, dove il prezzo di vendita è il più alto di tutta la classifica con 820mila euro e infine, prima in classifica è la zona di Prati. Il quartiere ha una domanda relativa pari a 6,9 punti, con un prezzo medio di vendita di circa 607mila euro.