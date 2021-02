Gratta e vinci, nuova maxi vincita con Il Miliardario nel locale “fortunato”

editato in: da

Quanto vengono tassate le vincite su scommesse e giochi a premi

Ancora un grosso colpo di fortuna con il gratta e vinci Il Miliardario. Un giocatore di Modena, con una giocata minima, ha vinto 100 mila euro. Nella stessa ricevitoria, quello di Franco Campani, pochi anni fa erano stati vinti 500 mila euro. La dea bendata ha colpito nuovamente l’attività, sorprendendo i gestori. Questa volta il numero provvidenziale è stato il 26.

Nel tabacchi anche i proprietari hanno festeggiato con lo spumante, rivelando alla stampa la loro grande sorpresa per questa seconda vittoria ricca grazie al concorso Il Miliardario. “È successo tutto in un momento”, hanno dichiarato. Il cliente “stava grattando la sua schedina” e “a sorpresa è arrivata la vittoria. Una bella sorpresa”.

Il Miliardario continua a far vincere: le tante coincidenze

Dopo la rituale foto con il gratta e vinci vincente, tutta Via Ancora, dove si trova il tabacchi si è unita ai festeggiamenti. E in molti hanno commentato la straordinaria coincidenza di due vittorie così generose nello stesso locale. Coincidenza ancora più assurda se si pensa che lo stesso concorso ha causato di recente una serie di vittorie in altre località di Italia. Per la precisione nella provincia di Rieti, dove sono stati grattati alcuni gratta e vinci con il logo de Il Miliardario davvero ricchi.

Gratta e vinci: quali sono le probabilità di vincere e quanto

Per giocare responsabilmente bisogna avere chiaro che la probabilità media di vincita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, ovvero i cosiddetti gratta e vinci, è, secondo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, una su 3,60. La probabilità è riferita al numero di biglietti vincenti, ma lo stesso biglietto può dare diritto a incassare uno o più premi.

Per quanto riguarda il concorso Il Miliardario, fratello maggiore de I Simboli del Miliardario, che ha fatto la fortuna dei giocatori di Modena e della provincia di Rieti, statisticamente un biglietto ogni 7,84 si rivela vincente, con cifre superiori al costo della giocata, che parte da 1 euro. La possibilità di vincere il premio massimo, che ammonta a 500 mila euro, è una su 6 milioni.