Gestione del wallet? Swag presenta la soluzione Sentyment

Qual è il momento giusto per aumentare la presenza di Bitcoin nel proprio portafoglio digitale? E quali sono gli indicatori o i consigli da seguire per evitare che il proprio wallet perda valore? Esiste una strategia vincente? Queste sono le domande più frequenti, tra le più ricercate anche su Google, che gli utenti abituati ad acquistare criptovalute si pongono ogni settimana. Risposte e consigli spesso arrivano da esperti, che eseguono analisi e previsioni spesso incomprensibili o, addirittura, poco attendibili.

Basta un ribasso oppure un rialzo improvviso per modificare frettolosamente una strategia che, invece, dovrebbe essere prodotta con attenzione e giudizio. Questo perché operare in criptovalute con un orizzonte temporale breve alle volte può essere controproducente. Senza contare che la fretta potrebbe limitare o persino azzerare i propri guadagni. Come fare?

La soluzione arriva da SWAG, azienda specializzata in servizi nel campo del mining e della gestione degli e-wallet. Recentemente ha introdotto sul proprio portafoglio elettronico Swaggy, l’innovativo servizio “Sentyment AI”. Si tratta di un’applicazione pratica e facile da usare, basata sull’ intelligenza artificiale, tecnologia sempre di più diffusa nella società. E che ora finalmente arriva anche nella gestione dei wallet. Ecco in cosa consiste e quali sono i vantaggi.

Sentyment AI: l’intelligenza artificiale al servizio dell’e-wallet

Grazie a un accordo tra SWAG e la digital company milanese Nexid Edge, gli utenti di Swaggy possono sfruttare i benefici dell’intelligenza artificiale attraverso Sentyment AI, il tool che può essere provato gratis per 30 giorni. Questo strumento permette di ottenere consigli, elaborati da un software ad hoc, in merito all’orientamento del mercato e sulle scelte più convenienti da adottare per massimizzare il valore del proprio wallet elettronico.

Sentyment AI è, quindi, una piattaforma completa per la gestione automatizzata di portafogli in criptovalute, in grado di analizzare automaticamente il mercato e di fornire consigli relativi al momento giusto per acquistare, vendere o modificare la composizione del proprio wallet senza la necessità dell’intervento umano. L’operazione è resa possibile dal software di analisi integrato, sviluppato per monitorare il mercato e conoscere in anticipo quando sarà quindi il momento migliore per comprare o per realizzare.

Come nasce il progetto Sentyment di Nexid Edge

Il progetto Sentyment di Nexid Edge nasce nel 2017, sebbene i primi algoritmi su cui si basava fossero stati elaborati già a partire dal 2015. A fine 2018, dopo diversi test, inizia la gestione semi-automatica di un portafoglio composto da nove criptovalute con ottimi risultati già entro il primo anno.

Nasce, così, un sistema completamente automatizzato per la gestione di portafogli basato su un’analisi costante del mercato. Ma lo strumento consente di effettuare anche altre attività:

Creazione di strategie multiple concorrenti di investimento

allocazione dinamica e l’esecuzione delle operazioni di trading.

Il suo funzionamento è basato su tecniche di biomimetica; viene, così, superato il concetto classico di intelligenza artificiale e i suoi tipici limiti come l’imperscrutabilità del “pensiero”.

Sentyment sfrutta questo approccio per creare un sistema avanzato per la generazione automatica di strategie di investimento basate su intelligenza artificiale. Semplificando al massimo, Sentyment è paragonabile a un “motore” di intelligenza artificiale, che genera nuove tipologie di intelligenze artificiali, ognuna delle quali ha una sua struttura diversa dalle altre e ha sviluppato una sua particolare tecnica di investimento.

Inoltre, è dotata di un tool di analisi, simile a un elettroencefalogramma, che permette di visualizzare il pensiero sottostante delle AI rappresentandolo in maniera molto semplice attraverso una funzione continua: quando questa linea attraversa lo zero, da negativa diventa positiva, allora l’AI deciderà di allocare il suo budget e comprare. In caso contrario l’AI deciderà invece di disallocare il suo budget e vendere.

Sentyment AI su Swaggy è ancora più facile da usare

Nel caso di Swaggy la funzione è stata ulteriormente semplificata, offrendo così all’utente finale una legenda a colori che, proprio come un semaforo, indica il possibile andamento del mercato e, combinando questo con gli altri indicatori, suggerisce se conviene tenere il proprio portafoglio in valute cripto o spostarlo verso la fiat.

Grazie a una pratica interfaccia a 3 colori, il cliente vede immediatamente qual è la possibile evoluzione del mercato:

Verde – mercato in probabile fase di crescita

– mercato in probabile fase di crescita Giallo – mercato in fase incerta

– mercato in fase incerta Rosso– mercato in probabile fase di decrescita

Lo strumento realizzato e sviluppato da Nexid Edge e SWAG rappresenta, quindi, un autentico concentrato di tecnologia a disposizione degli utenti, utile a comprendere le varie fasi del mercato e a orientare di conseguenze le proprie scelte.

Inoltre, l’applicativo offre l’interessante funzione “portfolio share”, che suggerisce la suddivisione migliore del proprio wallet tra criprovalute e fiat, oltre alle tempistiche migliori per attuare la propria strategia (market timing) in base alle previsioni del mercato su un orizzonte temporale di 8 ore.

Per registrarsi e avere ulteriori informazioni sull’uso di Sentyment e Swaggy è possibile scrivere a media@swagyourlife.com