Trial: l’opportunità di provare il mining di Bitcoin 

Fonte: Swaggy Bitcoin

Acquistare un’automobile, tenerla per un certo periodo, usarla tranquillamente e poi decidere con tutta calma se acquistarla o restituirla. Un sogno per tantissimi utenti in quasi tutti i settori dell’economia. Poter provare, testare un qualsiasi prodotto, verificarne il valore, la facilità d’uso e poi, solo in un secondo momento, senza alcun obbligo, decidere se comprarlo senza altre spese. Lo propongono i giganti dell’e-commerce e molti siti online di abbigliamento. Ma se invece a proporlo fosse uno strumento legato al mondo del Bitcoin o, meglio ancora, al Mining di Bitcoin?

Andiamo con ordine: per prima cosa definiamo cos’è il mining

Il Mining di Bitcoin è, semplicemente, un processo di calcolo decentralizzato creato per elaborare e verificare tutte le transazioni relative alle criptovalute. I “minatori” sono premiati, per questa attività di controllo, in Bitcoin e proporzionalmente secondo le capacità di calcolo di ogni membro. Maggiore è il numero di macchine, maggiore è la loro potenza, maggiore è la frequenza con cui si viene premiati.

Swag, società estone che a oggi gestisce un parco macchine di oltre 15.000 unità, è una realtà leader in questo settore. La sua offerta mette infatti a disposizione degli utenti sia le macchine più performanti oggi disponibili, che le maggiori potenze di calcolo esistenti per facilitare l’estrazione di Bitcoin. In pratica, con Swag, l’utente si iscrive, apre il proprio wallet Swaggy per beneficiare dell’accredito diretto del mining, sceglie il prodotto da noleggiare e attende, giorno per giorno o mese per mese in base al tipo di contratto, l’accredito dell’estrazione di Bitcoin.

Da pochissimo tempo Swag offre una nuova possibilità per offrire a tutti gli utenti l’occasione di testare gratuitamente il servizio di mining. Si tratta di una possibilità unica, creata per confermare l’obiettivo aziendale di rendere la bockchain, e i suoi servizi, alla portata di tutti. “Trial” offre infatti la possibilità agli utenti di provare il mining per 7 giorni a costo zero. Non si tratta di una versione demo, ma di un prodotto completo realizzato grazie alla linea Evolution.

Ecco come funziona il “Trial” di Swag per il mining

In pochissimi passaggi l’utente effettua una veloce registrazione, sceglie il prodotto specifico della linea Evolution che vuol provare, e per 7 giorni vedrà l’accredito della sua estrazione nel proprio wallet. A partire già dal secondo giorno di prova, l’utente potrà inoltre decidere di acquistare subito il prodotto completando la registrazione e ricevendo l’accredito di quanto estratto nel periodo di prova.

Sono ben 8 i prodotti della linea Evolution oggi a disposizione per il progetto “Trial”, dall’entry level Basic fino al più performante Exclusive Upfront. Tutti prodotti tecnologicamente al top, con potenze di calcolo progressive e dotate, sempre e comunque, di un pacchetto di token $SWA accreditato al momento dell’acquisto.

Una possibilità unica per conoscere e provare il mining in modo semplice e trasparente. Ti conquisterà, provalo subito!