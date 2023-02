Tutti i metodi di pagamento, i loro pro e contro

Fonte: Shutterstock

I metodi di pagamento permettono di trasferire del denaro tra due soggetti, questi possono avvenire in numerosi modi, per lo più in contanti o mediante l’impiego di strumenti digitali. L’Italia infatti viene considerata “Il paese dei contanti”, in cui ancora oggi risulta difficile scardinare questa abitudine. Nonostante ciò, vi sono differenti tipologie di metodi di pagamento che si possono utilizzare, sia per le persone fisiche che per le aziende, al fine di compiere le proprie transazioni.

In questa guida cercheremo di spiegare quali sono tutti i metodi di pagamento, come funzionano e quali sono i vantaggi e gli svantaggi per ognuno. Infine, si concluderà spiegando in modo dettagliato quale metodo è più indicato in base alle proprie singole esigenze.

I metodi di pagamento sono degli strumenti per permettono di trasferire fondi tra due soggetti, al fine di compiere una determinata transazione. Abbiamo selezionato i metodi di pagamento più conosciuti e utili, al fine di compiete numerose transazioni di vario tipo. Ecco dunque una lista completa ed esaustiva, in cui verranno elencati anche i vantaggi e gli svantaggi di ognuno.

1. Il denaro contante

Il pagamento in contanti è senza dubbio quello maggiormente impiegato nel nostro Paese. Infatti ancora oggi si fa fatica ad abbandonare il caro e vecchio contante, tant’è che nel 2023 è stato innalzato il limite dei pagamenti di questa tipologia, passando da 2.000 a 5.000 euro. Il denaro può essere impiegato anche come pagamento in contrassegno, consegnando la somma di denaro al corriere al momento del ricevimento del pacco. Ad ogni modo, si tratta di una tipologia di pagamento non tracciato e che dunque può presentare non pochi problemi, soprattutto dal punto di vista legale.

Vantaggi

Facilità di utilizzo;

tutela della propria privacy;

si può impiegare quando non funzionano i circuiti di pagamento;

non espone il creditore a eventuali rischi.

Svantaggi

Pagamenti non tracciati;

possibile incentivo all’evasione fiscale;

limite di 5.000 euro per i pagamenti in contanti.

2. La carta di credito

La carta di credito è uno dei metodi di pagamento maggiormente utilizzati, insieme al bancomat. Si tratta di una tessera plastificata dotata di microchip e banda magnetica, che permette di prelevare denaro contante presso gli ATM predisposti lungo tutto il territorio, ed effettuare il pagamento con carta di credito tramite il POS (Point Of Sale) degli esercizi commerciali. Attualmente, le carte possono essere dotate anche della nuova tecnologia NFC (Near Field Communication), così da eseguire i pagamenti contactless semplicemente avvicinando la carta al terminale, senza la digitazione del PIN fino a 25 euro.

Le carte di credito possono essere:

a saldo: con questa tipologia gli anticipi vengono corrisposti in un’unica soluzione nel mese successivo a quello del pagamento; revolving: permette la restituzione della somma mediante delle piccole rate mensili.

Vantaggi

Pagamenti sicuri e facili da effettuare;

pagamenti tracciati;

limiti più ampi rispetto al denaro contante;

la somma di denaro viene anticipata dalla banca;

pagamenti online;

pagamenti e prelievi all’estero in base al circuito di appartenenza.

Svantaggi

La carta di credito può essere clonata;

pagamento delle commissioni per il prelievo in contanti in Italia e all’estero;

avendo l’addebito posticipato si rischia di non controllare le proprie spese.

3. La carta di debito

La carta di debito, esattamente come quella di credito, presuppone il possesso di un conto corrente per poter essere utilizzata, ma a differenza di questa le spese non vengono anticipate dalla banca, ma accreditate direttamente sul proprio conto.

Sono previsti dei limiti mensili per gli acquisti a livello giornaliero e mensile, inclusi anche i prelievi di denaro contante presso gli ATM.

Il pagamento con il bancomat è quello più utilizzato dopo i contanti, poiché possiede un numero ingente di vantaggi. Inoltre, esattamente come per la carta di credito può essere dotata della tecnologia NFC al fine di pagare con il contactless.

Vantaggi

Metodo di pagamento sicuro;

pagamenti immediati e semplici;

possibilità di effettuare pagamenti anche online;

pagamenti tracciati.

Svantaggi

Limiti nei pagamenti giornalieri e mensili;

alte commissioni per il prelievo in un ATM non appartenente alla propria banca.

4. La carta prepagata

La carta prepagata è uno dei metodi di pagamento e viene rilasciata da una banca o da un altro intermediario finanziario ma non è prevista l’apertura di nessun conto corrente. Infatti questa tipologia di carta viene ricaricata al fine di poter essere utilizzabile. Alcune possono essere dotate di IBAN così da ricevere e inviare denaro mediante bonifico. I pagamenti effettuati e i prelievi riducono la somma versata dal titolare, e nel caso in cui la carta fosse della tipologia ricaricabile, allora la somma potrà essere ricostituita nei limiti consentiti dalla legge.

Vantaggi

Nessun conto corrente collegato;

possibilità di effettuare pagamenti online;

possibilità di effettuare e ricevere bonifici;

pagamenti tracciati;

metodo di pagamento sicuro e simile a un bancomat.

Svantaggi

limiti nella ricarica del denaro;

costi di ricarica;

rete di accettazione limitata rispetto alle altre carte;

alte commissioni per il prelievo in un ATM non appartenente al proprio circuito.

5. L’assegno

L’assegno è un titolo di credito cartaceo collegato a un conto corrente bancario o postale. Nel dettaglio esistono due tipologie differenti:

l’assegno ordinario: è quello che possiede un ordine scritto eseguito dal correntista verso la propria banca, al fine di pagare a un terzo una determinata somma di denaro; l’assegno circolare: viene emesso dall’istituto di credito per le somme disponibili al momento dell’immissione, viene considerato simile al denaro contante per via della sicurezza a livello di liquidità.

Gli assegni ordinari possono essere richiesti alla banca o alla posta in cui si ha il conto corrente, compilando un semplice modulo. Mentre l’assegno circolare per essere emesso occorre presentarsi allo sportello e indicare la clausola di emissione.

Vantaggi

Garanzia da parte della banca con riferimento all’assegno circolare;

metodo di pagamento tracciato;

nessun limite di denaro.

Svantaggi

L’assegno ordinario può essere emesso anche in caso di fondi non sufficienti mettendo a rischio il creditore;

gravi conseguenze in caso di scoperti;

è necessario possedere un conto corrente bancario o postale.

6. La ricevuta bancaria (Ri.ba)

La ricevuta bancaria (Ri.ba) è un documento che attesta un proprio diritto a ricevere l’importo prestabilito che verrà saldato entro una certa data.

Questa può essere di due tipologie:

la ricevuta bancaria dopo incasso; la ricevuta bancaria salvo buon fine.

Vantaggi

Un metodo molto sicuro grazie alla garanzia della banca;

metodo preferito dalle imprese per la regolarizzazione dei pagamenti.

Svantaggi

Notevoli costi da sostenere tra interessi e commissioni;

strumento di pagamento impiegato esclusivamente nel settore business.

7. Il MAV

MAV è l’acronimo di Pagamento Mediante Avviso ed è uno dei metodi di pagamento che permette il trasferimento di una somma di denaro dalla banca esattrice nei confronti della banca assuntrice, in seguito al pagamento di un bollettino.

Il MAV presenta un codice identificativo composto da diciassette cifre, che permettono di individuarlo in modo univoco.

Vantaggi

Permette il pagamento di debiti prestabiliti, come le tasse universitarie;

è un metodo di pagamento tracciato e sicuro.

Svantaggi

Si possono pagare solo dei debiti prestabiliti;

si tratta di un metodo di pagamento di nicchia, impiegato dunque solo per determinate tipologie di debiti.

8. L’F24

L’F24 è uno dei metodi di pagamento predisposti per poter adempiere ai propri debiti nei confronti dello Stato. Viene dunque impiegato dai contribuenti, al fine di versare tasse, tributi e contributi all’Erario. L’F24 può essere compilato e pagato mediante l’Home Banking della propria banca, se si dispone di un conto corrente. Oppure può essere pagato presso le poste o le banche con altri strumenti di pagamento, come carte e contanti.

rendere più agevole e fluida la gestione contabile e le modalità di pagamento, grazie anche alla progressiva introduzione della possibilità di pagamenti in via digitale.

Vantaggi

Metodo di pagamento tracciato e sicuro;

eseguibile online o presso gli Enti fisici.

Svantaggi

Utilizzabile solo per i debiti nei confronti dell’Erario;

difficile da compilare per i non addetti ai lavori.

9. Il bonifico

Il bonifico può essere bancario o postale e consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un conto corrente a un altro. Il bonifico viene eseguito essendo in possesso del codice IBAN del destinatario, al fine di poter effettuare la transazione.

Vantaggi

Metodo di pagamento sicuro e garantito in quanto se non vi sono fondi a sufficienza, l’istituto di credito non autorizza il pagamento;

facilità di utilizzo, poiché può essere realizzato tramite l’Home Banking del proprio conto;

eseguibile anche dalle carte prepagate dotate di IBAN.

Svantaggi

Essere in possesso di un IBAN;

accredito in 3-5 giorni lavorativi in base all’istituto di credito.

10. Le applicazioni per i pagamenti online

Con l’avvento degli strumenti digitali, sono state introdotti dei metodi di pagamenti online, che impiegano Internet e il proprio smartphone. Tra questi possiamo citare le applicazioni come ad esempio il pagamento con PayPal, ovvero un wallet digitale che permette di scambiare denaro in modo immediato.

Oppure vi sono anche i pagamenti tramite smartphone mediante l’impiego della tecnologia NFC, così da pagare con il contactless anche negli esercizi commerciali fisici.

Vantaggi

Alti standard di sicurezza;

facilità di utilizzo e trasferimento immediato del denaro;

pagamenti online e negli esercizi commerciali fisici.

Svantaggi

Indispensabile il possesso di uno smartphone;

non adatti per coloro che non sono a conoscenza del mondo digitale.

Come scegliere il metodo di pagamento più adatto per le proprie esigenze

Scegliere il metodo di pagamento più adatto alle proprie esigenze non è così complicato come sembra. Infatti ogni strumento indicato è indicato per delle precise operazioni.

Se ad esempio si vuole effettuare il pagamento di una tassa bisognerà utilizzare l’F24, mentre per acquisti online si impiega la carta di credito, di debito o gli strumenti digitali. Ogni metodo di pagamento è dunque pensato per una differente tipologia di transazione e obiettivo preciso.