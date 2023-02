Numeri carta di credito, carta di debito e carta prepagata: quali sono e dove trovarli

Fonte: Shutterstock

La carta di credito è un particolare strumento di pagamento indirizzato a persone maggiorenni, titolari o co-intestatarie di un conto corrente bancario o postale. Le somme spese vengono anticipate e prelevate dall’ente emittente, generalmente la banca, per poi essere addebitate sul conto del correntista in un’unica soluzione o a rate nei mesi successivi.

I numeri della carta di credito rappresentano l’elemento distintivo di questo strumento di pagamento, svolgendo un ruolo molto importante anche quando si effettuano degli acquisti online.

Ecco dunque in questa guida, un elenco completo ed esaustivo di tutti i numeri del bancomat, al fine di comprendere il loro significato e come riconoscerli.

Qual è il numero della carta di credito e dove si trova

Il numero della carta di credito è il codice a 16 cifre che si trova sulla parte frontale della carta stessa. Questo prende il nome di PAN (Payment Card Number), ed è il numero identificativo della propria carta. Talvolta è possibile che sia collocato sul retro, anche se comunque in casi eccezionali.

Questo numero non è casuale, ma ha un significato ben definito, nel dettaglio:

le prime sei cifre vengono chiamate Issuer Identifier Number (IIN) o Bank Identification Number (BIN), e indicano l’istituto che ha emesso la carta di credito. In particolare la prima cifra fa riferimento alla categoria a cui appartiene l’emittente, mentre le cinque cifre successive rappresentano una combinazione univoca che serve a identificare la società, come ad esempio Mastercard o Visa;

i numeri dal 7 al 15 riguardano il possessore e titolare della carta di credito, indispensabili per poterle associare al conto corrente di riferimento;

riguardano il possessore e titolare della carta di credito, indispensabili per poterle associare al conto corrente di riferimento; l’ultima cifra rappresenta quella di controllo, impiegata per poter combattere le frodi.

Altri numeri e codici per usare la carta di credito

Vi sono anche altri numeri sulla carta di credito, indispensabili al fine di poterla utilizzare al meglio, questi possono essere distinti a seconda di dove sono collocati.

Tra i numeri posti sul fronte della carta troviamo:

il PAN , ovvero il codice identificativo a 16 cifre che indica proprio il numero della carta di credito;

, ovvero il codice identificativo a 16 cifre che indica proprio il numero della carta di credito; la data di scadenza , inserita nel formato mese/anno;

, inserita nel formato mese/anno; il nome del titolare, nel caso di persona fisica si avrà il nome e il cognome, mentre nel caso di una persona giuridica si avrà il nome dell’azienda accompagnato dal nome e cognome del rappresentante legale.

Poi vi è anche un numero collocato sul retro della carta di credito, che ha un ruolo molto importante per gli acquisti online, questo viene chiamato CVV o CVC, oppure anche CVV2 o CVC2, e si trova proprio accanto alla striscia in cui bisogna apporre la propria firma.

Numero carta di debito: dove trovarlo

Le carte di debito vengono generate solo con il collegamento di un conto corrente cointestato, e il loro numero identificativo è composto da 13 o 19 cifre, in base all’azienda emittente. Questo numero è posizionato sul fronte della carta, mentre la cifra di controllo CVV della collocata è sul retro.

In particolare, quando si effettua un pagamento online, è indispensabile selezionare l’opzione “carta di debito”, inserendo poi il numero della carta, il nome del titolare, la scadenza e il codice di controllo CVC/CVV.

Carta di debito senza CVV: cosa significa?

Alcune carte di debito di vecchia emissione possono non essere dotate del numero CVV, in questi casi per poterle utilizzare per gli acquisti online è indispensabile contattare la società emittente. In altre situazioni, è possibile recuperare i dati tramite l’app del proprio istituto di credito.

Se invece la carta presenta dei segni di usura e quindi non è più possibile leggere il codice di controllo, allora si può richiedere la sostituzione della carta stessa. Ad ogni modo bisogna precisare che in assenza di questo codice non è possibile effettuare acquisti online.

I numeri della carta prepagata con IBAN

A differenza della carta di debito e quella di credito, la carta prepagata non è legata ad alcun conto corrente. Talvolta questa presenta un IBAN ideale per poter effettuare e ricevere i bonifici.

Il numero identificativo è quello composto da 16 cifre, che non deve essere confuso con l’IBAN nazionale avente 27 caratteri. Questo è posizionato nella parte anteriore della carta ed è composto:

dalle prime quattro cifre , che indicano il circuito di emissione della carta;

, che indicano il circuito di emissione della carta; le restanti cifre che identificano l’istituto di credito.

Mentre sul retro, è presente come di consueto il codice di controllo CVC/CVV.

Quali numeri utilizzare per i pagamenti online

Per eseguire ordini online è indispensabile utilizzare alcuni numeri della carta di credito o di debito. Questi servono per poter identificare la carta e al tempo stesso autorizzare il pagamento. In particolare per gli acquisti su Internet sono richiesti i seguenti dati:

il PAN;

la data di scadenza;

il nome e il cognome del titolare della carta;

il codice CVV/CVC collocato sul retro e composto da tre cifre.

Oltre a questi potrebbe essere richiesto il codice di controllo OTP (One Time Password), che viene inviato direttamente sul proprio smartphone sotto forma di SMS.