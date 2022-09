Bonus tv, aumenta lo sconto: quanto vale ora

Fonte: 123RF

Tra le tante novità del testo di conversione in legge del decreto Aiuti bis, è stato previsto anche l’aumento del bonus tv. Il contributo pensato per agevolare il passaggio ad un tv o ad un decoder di nuova generazione, necessario per l’accesso al nuovo digitale terrestre, registra un aumento dell’importo da 30 a 50 euro.



Bonus tv, cos’è e a chi spetta

Il bonus tv spetta ai nuclei familiari con un Isee inferiore a 20mila euro per l’acquisto di una nuova televisione o di un decoder di ultima generazione.

Viene riconosciuto sotto forma di sconto: il cittadino si rivolge al rivenditore per l’acquisto della TV o del decoder, comunicando l’intenzione di usufruire del bonus. Consegna dunque il modulo della domanda, insieme al codice fiscale e la carta di identità, dichiarando un Isee inferiore a 20 mila euro e confermando che nessuno dei suoi familiari ha già usufruito del bonus.

Sempre in sostegno alle famiglie c’è anche il bonus rottamazione tv, pari al 20% del prezzo d’acquisto del nuovo televisore e fino a un massimo di 100 euro. In quest’ultimo caso non è previsto alcun limite Isee, ma sarà riconosciuto una sola volta per nucleo familiare e a condizione che si rottami un vecchio televisore.

Per i cittadini ultrasettantenni, invece, è prevista la consegna da parte di Poste italiane di un decoder del valore di 30 euro direttamente a casa, ma soltanto a favore degli over 70 che percepiscono un assegno pensionistico annuo inferiore ai 20mila euro.

Bonus tv, come capire chi deve cambiare l’apparecchio

Innanzitutto bisogna verificare se il proprio apparecchio è compatibile con il nuovo DVB-T2, la nuova versione del Digitale Terrestre 2 che aggiorna gli standard tecnologici per guardare i canali nazionali e che consentirà di migliorare la qualità del segnale per dare spazio a trasmissioni in alta definizione. Aumenteranno anche i servizi e il numero di TV connesse a internet.

Lo stesso Ministero dello sviluppo economico spiega come fare: