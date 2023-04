Vino, italiana la migliore cantina al mondo: è la prima volta

Per la prima volta la migliore cantina del mondo della classifica “The World’s Most Admired Wine Brand 2023” è italiana: lo scettro se lo è aggiudicato l’azienda vitivinicola toscana Marchesi Antinori, incoronata per le sue caratteristiche di qualità, coerenza, rapporto qualità-prezzo, forza del marchio e marketing. Il primato è frutto del riconoscimento della classifica di ‘Drink international’, stilata tra le cantine più rinomate tramite i voti di una giuria internazionale composta da Masters of Wine, sommelier, buyer, giornalisti ed esperti del settore, provenienti da tutto il mondo.

Vino, italiana la migliore cantina al mondo: la classifica

Ad ogni partecipante del questionario è stati chiesto di nominare i cinque marchi di vino migliori a livello internazionale, sulla base dei criteri di qualità, costanza, rapporto tra prezzo e qualità, e forza del marchio. Dal sondaggio è stata redatta l’esclusiva graduatoria delle 50 cantine più prestigiose (qui abbiamo parlato del recente maxi sequestro di vini falsi Dop e Igp).

In questa classifica la Marchesi Antinori non è l’unica etichetta italiana, ma è accompagnata da altre sei eccellenze vitivinicole del nostro Paese, Sassicaia, Gaja, Tignanello, Planeta, Ornellaia e Frescobaldi, due delle quali tra le prime 10 (qui avevamo riportato i dati record di esportazione di bottiglie italiane per le feste). Ecco quali sono le prime 10 posizioni della “The World’s Most Admired Wine Brand 2023”:

Marchesi Antinori, Italia Catena Zapata, Argentina Penfolds, Australia Familia Torres, Spagna Domaine de la Romanée-Conti, Francia Sassicaia, Italia Gaja, Italia Concha y Toro, Chile M Chapoutier, Francia Ridge, Usa

“Antinori ha impressionato l’Accademia per la sua alta qualità e costanza e contemporaneamente ha vinto il premio Most Admired Wine Brand in Europe” si legge sul sito ‘Drink international’.

“È davvero una grande soddisfazione per la nostra famiglia e per tutta la nostra azienda – è stato il commento della presidente della società, Albiera Antinori– . Essere i primi italiani scelti nella storia di questa classifica come The World’s Most Admired Wine Brand è motivo di grande orgoglio e rappresenta un importante riconoscimento per tutto il mondo del vino italiano, che vede sul nostro territorio molti esempi di grandissima eccellenza”.

La classifica di “Opera Wine 2023” dei migliori vini italiani

La Toscana è protagonista con 35 sue cantine anche di un’altra classifica sulle eccellenze vitivinicole, quella di “Opera Wine 2023” che seleziona 130 dei migliori marchi di vino italiani, scelte dalla prestigiosa rivista Wine Spectator per Vinitaly 2023, la fiera del vino in programma a Verona dal 2 al 5 aprile.

Tra le terre presenti nella graduatoria conduce la Toscana grazie al Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Bolgheri e Supertuscan. Seguono il Piemonte con i classici Barolo e Barbaresco (19 cantine) e il Veneto, con il Prosecco, l’Amarone della Valpolicella e il Soave (17). Due regioni spiccano tra le rappresentanti del Mezzogiorno: si tratta della Sicilia (10 cantine) e della Campania (8).

