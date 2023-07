Bonus psicologo, la proroga e le novità per il 2023

Fonte: 123RF Banconote di euro di diverso taglio

L’Inps ha prorogato la scadenza per fare richiesta del bonus psicologo, ma per approfittare di questa proroga mancano ancora pochi giorni. I termini per dare conferma delle sedute programmate all’Istituto di previdenza sono caduti lo scorso 20 giugno, salvo essere poi riaperti dal 5 al 17 luglio, con la posticipazione dell’invio della fattura da parte dei professionisti al 19 luglio. La prenotazione delle sedute sono stati ulteriormente prorogati per i cittadini residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dall’alluvione di maggio.

La proroga

Per chi abita nelle aree devastate dalle inondazioni in Emilia Romagna, Marche e Toscana, è ancora possibile accedere alla procedura di conferma degli incontri con lo psicologo fino al 31 agosto 2023. In questi casi i professionisti avranno tempo fino al 15 settembre per inserire i dati di fatturazione. Passata questa data, se una seduta non era stata confermata o i dati per la fatturazione non sono stati inseriti, il bonus non sarà erogato e i fondi saranno destinati tramite scorrimento al successivo richiedente in graduatoria.

La proroga riguarda il contributo erogato nel 2022, che prevedeva un importo massimo di 600 euro per le persone con ISEE fino a 15mila euro, 400 euro per quelle con ISEE compreso tra 15mila e 30mila euro e 200 euro per le persone con ISEE da 30mila fino a 50mila euro.

Rispetto alle 342mila domande presentate per il bonus psicologo relativo all’anno scorso, soltanto 40 mila sono state accettate e i richiedenti entrati in graduatoria dovrebbero attendere le scadenza della proroga per ottenere il voucher attraverso lo scorrimento (qui avevamo spiegato quando sarebbe partito lo scorrimento).

Gli aventi diritto potranno verificare se sono rientrati nello scorrimento accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 83/2022, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portal dell’Inps seguente percorso: ‘Sostegni, Sussidi e Indennità’ – ‘Per malattia’ – ‘Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’ – ‘Utilizza il servizio’.

In questa sezione i nuovi beneficiari potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia

Le novità per il 2023

Per il 2023 è previsto un aumento dell’importo del bonus psicologo fino a 1.500 euro, ma le risorse sono state ridotte dai 25 milioni di euro stanziati nel 2022 a un fondo di 5 milioni per quest’anno, che sarà rifinanziato con 8 milioni l’anno a partire dal 2024 (qui le nuove risorse destinate al bonus psicologo 2023).

Per poter inoltrare le nuove domande si attende il decreto attuativo nel quale saranno indicati criteri, requisiti e modalità di assegnazione degli importi, ma nonostante il ministro della Salute Orazio Schillaci prevedesse il rilascio delle istruzioni e il via alle richieste entro giugno, al momento non ci sono ancora informazioni sulle tempistiche.

Le modalità di inoltro della domanda dovrebbero comunque rimanere le stesse: