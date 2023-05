Assegno unico in pagamento: le nuove date di maggio 2023

Fonte: 123RF Assegno unico, a chi spettano le maggiorazioni e come averle (anche con Rdc)

L’Inps ha annunciato le date di accredito per l’assegno unico universale a maggio 2023. In seguito alle novità introdotte dal decreto lavoro, c’è infatti stata qualche variazione con l‘aggiornamento sulla data di pagamento dell’assegno unico prevista per il mese di maggio, per coloro che hanno presentato la prima istanza. Vediamo insieme il nuovo calendario degli accrediti per l’assegno unico per il mese di maggio 2023.

Il calendario originale

L’Inps aveva comunicato a inizio mese il calendario mensile per il pagamento dell’assegno unico:

dal 10 al 20 di ogni mese sarà pagato l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente;

dal 20 al 30 di ogni mese sarà erogato l’importo per le nuove domande inviate nel mese precedente e per gli assegni che nel mese precedente subiscono variazioni per via di cambiamenti nelle condizioni del nucleo beneficiario e dell’Isee.

Le famiglie che percepiscono anche il Reddito di Cittadinanza riceveranno l’assegno sulla prepagata dal 27 del mese.

Le nuove date

Ora le segnalazioni sui pagamenti INPS per l’assegno universale per il mese in corso dicono che la prima data di accredito segnalata corrisponde a venerdì 19 maggio 2023, dunque esattamente in queste ore. Per i percettori del sussidio il pagamento INPS del contributo economico per i figli inizia con decorrenza da tale data.

L’Ente nazionale della previdenza sociale ha previsto l’erogazione del contributo per l’assegno unico universale in due tempi.

Diversificando i pagamenti tra coloro che hanno presentato la prima istanza per l’accesso al beneficio, quindi i primi fruitori del contributo. E, ancora, coloro che ricevono l’assegno in forma automatica tramite la Carta del Reddito di cittadinanza e pensione.

In ogni caso, due sono le date di riferimento per l’accredito dell’assegno unico universale:

18 maggio 2023

19 maggio 2023

In ogni caso è possibile verificare le date dei pagamenti tramite il Fascicolo previdenziale del cittadino, disponibile su “inps.it – Pensione e Previdenza”.

Assegno unico, gli importi

L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’Isee in corso di validità e varia in ragione del valore Isee, più è basso maggiore sarà l’importo dell’assegno.

In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’assegno unico sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

L’Assegno unico per i figli a carico può essere richiesto anche in assenza di Isee ovvero con Isee superiore alla soglia di euro 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.

Si ricorda che per la presentazione della DSU per ottenere Isee, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ISEE è normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.