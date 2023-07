Farmaci da portare in vacanza, ecco quelli da mettere in valigia

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

La preparazione di un viaggio è un processo che inizia con diversi passaggi essenziali nelle settimane precedenti alla partenza, e uno degli elementi cruciali da non tralasciare è la corretta organizzazione dei bagagli. Ma oltre ai vestiti e agli oggetti personali, vi è un elemento altrettanto importante da tenere in considerazione: il kit dei medicinali. Questo insostituibile compagno di viaggio può variare a seconda del tipo di viaggio, ma alcuni farmaci sono così fondamentali che devono essere sempre inclusi.

La nostra attenzione deve essere rivolta soprattutto a garantire una pronta risposta a piccoli infortuni che potrebbero minacciare il nostro benessere durante il viaggio. Pertanto, è indispensabile dedicare il giusto tempo a selezionare la qualità e la quantità dei medicinali da portare con noi. Questa scelta è influenzata dalla tipologia di vacanza che abbiamo in programma, dalla sua durata e, soprattutto, dal nostro livello di preparazione medica personale.

Come scegliere i farmaci

Per garantire una gestione corretta dei farmaci, è preferibile portare con sé prodotti di cui si conosce l’uso, comprese le indicazioni e i dosaggi, nella loro confezione originale, evitando di mescolarli alla rinfusa. Questo permette di avere a disposizione le istruzioni in caso di necessità. Inoltre, si consiglia di optare per farmaci solidi da assumere per via orale, come compresse e capsule, poiché le forme liquide potrebbero fuoriuscire più facilmente e non conservarsi bene una volta aperti i flaconi. Per quanto riguarda le supposte, va ricordato che possono sciogliersi se esposte al calore.

Un altro aspetto cruciale è conservare attentamente le istruzioni dei farmaci, in modo da evitare confusione o errori nel dosaggio durante il viaggio. Questa misura di precauzione è essenziale per garantire una gestione corretta dei medicinali e per assicurarsi di avere un kit di primo soccorso efficace e sicuro.

Se un membro della famiglia è in cura con una terapia cronica, è di fondamentale importanza assicurarsi di portare con sé medicinali sufficienti per tutta la durata del viaggio. È essenziale non rischiare di rimanere senza farmaci durante il viaggio, quindi si consiglia di portarne una quantità adeguata.

Inoltre, alcuni farmaci come quelli appartenenti alle categorie dei chinolonici, tetracicline, sulfonamidi, ecc., sono fotosensibilizzanti e possono causare reazioni cutanee se ci si espone troppo al sole. Prima di partire, è sempre meglio consultare il proprio medico curante per ottenere la conferma sulla loro assunzione e per ricevere eventuali istruzioni specifiche riguardo all’esposizione al sole durante il viaggio.

Nel caso di viaggi in aereo, è importante sapere che le medicine possono essere riposte nel bagaglio a mano anziché nella stiva. È consigliabile tenerle in una borsa di tela o in una trousse termica, in modo da averle sempre a portata di mano e facilmente reperibili in caso di necessità. Inoltre, avere i farmaci con sé nel bagaglio a mano evita il rischio di smarrirli nel caso il bagaglio da stiva dovesse essere smarrito o ritardato.

Affinché il nostro kit dei medicinali sia il più adeguato possibile, dovremmo considerare diversi fattori, come le attività pianificate durante la vacanza, il clima e l’ambiente in cui ci troveremo. Un viaggio in luoghi remoti o avventure in ambienti estremi possono richiedere una dotazione diversa rispetto a una vacanza in una città ben servita dai centri medici.

Quali farmaci portare in vacanza

Assolutamente, la prevenzione è essenziale quando si viaggia, e portare con sé un kit di medicinali ben fornito può aiutare a gestire eventuali piccoli inconvenienti durante le vacanze in modo sicuro ed evitare di trovarsi impreparati. Ecco una lista dei 10 medicinali consigliati:

Analgesico e antipiretico : Si raccomanda il paracetamolo, poiché resiste al calore e può aiutare a ridurre la febbre e alleviare il dolore.

: Si raccomanda il paracetamolo, poiché resiste al calore e può aiutare a ridurre la febbre e alleviare il dolore. Antidiarroico: Un farmaco a base di argilla o loperamide può essere utile per affrontare problemi di diarrea durante il viaggio.

Un farmaco a base di argilla o loperamide può essere utile per affrontare problemi di diarrea durante il viaggio. Blando lassativo: Un lassativo delicato può essere utile nel caso si verifichino problemi di stitichezza.

Un lassativo delicato può essere utile nel caso si verifichino problemi di stitichezza. Antiemetico: Un farmaco contro la cinetosi o un olio essenziale di limone o menta piperita possono aiutare a prevenire o alleviare il mal di mare o il malessere legato ai movimenti durante il viaggio.

Un farmaco contro la cinetosi o un olio essenziale di limone o menta piperita possono aiutare a prevenire o alleviare il mal di mare o il malessere legato ai movimenti durante il viaggio. Antistaminico: Portare un antistaminico come la cetirizina può essere utile per affrontare reazioni allergiche e sintomi da allergie durante il viaggio.

Portare un antistaminico come la cetirizina può essere utile per affrontare reazioni allergiche e sintomi da allergie durante il viaggio. Antispasmodico: Un farmaco antispasmodico può essere d’aiuto in caso di dolori digestivi o ginecologici.

Un farmaco antispasmodico può essere d’aiuto in caso di dolori digestivi o ginecologici. Lacrime artificiali: Le lacrime artificiali possono essere utili per alleviare la secchezza oculare dovuta a condizioni atmosferiche o ambientali particolari durante il viaggio.

Le lacrime artificiali possono essere utili per alleviare la secchezza oculare dovuta a condizioni atmosferiche o ambientali particolari durante il viaggio. Crema contro le scottature: Una crema specifica per le scottature può aiutare a lenire e proteggere la pelle in caso di esposizione eccessiva al sole.

Una crema specifica per le scottature può aiutare a lenire e proteggere la pelle in caso di esposizione eccessiva al sole. Unguento contro lividi e traumi: Un unguento apposito può aiutare a ridurre l’infiammazione e la formazione di lividi dopo un trauma durante il viaggio.

Un unguento apposito può aiutare a ridurre l’infiammazione e la formazione di lividi dopo un trauma durante il viaggio. Unguento contro il prurito da punture d’insetto: Un unguento lenitivo contro il prurito causato da punture di insetti può essere utile, soprattutto se si viaggia in aree dove gli insetti sono più comuni.

Inoltre, è sempre consigliabile consultarsi con un medico prima di partire, soprattutto se abbiamo particolari condizioni di salute o stiamo seguendo terapie specifiche. Il parere di un professionista ci aiuterà a personalizzare ulteriormente il nostro kit dei medicinali, adattandolo alle nostre esigenze e riducendo al minimo i rischi legati alla gestione della salute durante il viaggio.

Quali portare se si va in un posto tropicale

Quando si viaggia verso un paese tropicale, è importante prendere precauzioni specifiche per prevenire problemi di salute, come la diarrea del turista o del viaggiatore. Ecco alcuni farmaci e misure consigliati per affrontare tali situazioni:

Prodotto disinfettante per l’acqua potabile: È essenziale avere un prodotto che permetta di purificare l’acqua potabile per evitare infezioni da acqua contaminata.

È essenziale avere un prodotto che permetta di purificare l’acqua potabile per evitare infezioni da acqua contaminata. Antidiarroici: Questi farmaci possono essere utili per affrontare episodi di diarrea lieve o moderata. Tuttavia, non vanno utilizzati in caso di grave diarrea contenente sangue o accompagnata da febbre, e non sono adatti per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Questi farmaci possono essere utili per affrontare episodi di diarrea lieve o moderata. Tuttavia, non vanno utilizzati in caso di grave diarrea contenente sangue o accompagnata da febbre, e non sono adatti per i bambini al di sotto dei 12 anni. Farmaci antisecretori intestinali: Questi farmaci aiutano a ridurre l’ipersecrezione di acqua ed elettroliti nell’intestino e possono essere utili per gestire la diarrea. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle controindicazioni e evitarne l’uso nei bambini al di sotto dei 15 anni e nelle donne in gravidanza o in fase di allattamento.

Questi farmaci aiutano a ridurre l’ipersecrezione di acqua ed elettroliti nell’intestino e possono essere utili per gestire la diarrea. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle controindicazioni e evitarne l’uso nei bambini al di sotto dei 15 anni e nelle donne in gravidanza o in fase di allattamento. Protettori intestinali: Questi farmaci possono essere utili per proteggere l’intestino e ridurre l’irritazione causata dalla diarrea. Tuttavia, non sono indicati per i bambini al di sotto dei 2 anni.

Questi farmaci possono essere utili per proteggere l’intestino e ridurre l’irritazione causata dalla diarrea. Tuttavia, non sono indicati per i bambini al di sotto dei 2 anni. Antispasmodici intestinali: Questi farmaci possono aiutare a ridurre i crampi e l’irritazione dell’intestino associati alla diarrea.

Questi farmaci possono aiutare a ridurre i crampi e l’irritazione dell’intestino associati alla diarrea. Antibiotico intestinale: Se si viaggia in aree con un alto rischio di infezioni intestinali, come Africa, America Latina o Asia, può essere utile portare con sé un antibiotico intestinale prescritto dal medico. Tuttavia, l’uso degli antibiotici deve essere fatto solo sotto la supervisione e la prescrizione del medico, poiché il loro uso improprio può comportare rischi per la salute.

Per le destinazioni più esotiche, è fondamentale informarsi diverse settimane prima della partenza con il proprio medico riguardo ai vaccini raccomandati per la zona visitata. Potrebbe essere necessaria una cura preventiva per la malaria o altre malattie endemiche. È inoltre utile verificare di avere il certificato del gruppo sanguigno e il libretto delle vaccinazioni internazionali, specialmente se si viaggia al di fuori dell’Unione Europea, in modo da essere preparati per eventuali emergenze mediche durante il viaggio.

Quali medicinali portare in montagna

Per gli escursionisti in montagna e in alta montagna, è fondamentale essere preparati per affrontare eventuali problemi di salute che potrebbero verificarsi durante il viaggio. Oltre ai farmaci di base, ecco alcuni consigli su altri medicamenti e forniture da portare con sé:

Contro le vesciche: Munirsi di un antisettico per pulire la zona, impacchi e medicazioni per proteggere le vesciche e prevenire infezioni.

Munirsi di un antisettico per pulire la zona, impacchi e medicazioni per proteggere le vesciche e prevenire infezioni. Contro distorsioni e dolori: Portare una pomata antinfiammatoria per lenire l’infiammazione, impacchi freddi per ridurre il gonfiore, pastiglie antinfiammatorie e paracetamolo per alleviare il dolore.

Portare una pomata antinfiammatoria per lenire l’infiammazione, impacchi freddi per ridurre il gonfiore, pastiglie antinfiammatorie e paracetamolo per alleviare il dolore. In caso di congiuntivite e cecità da neve: Avere un collirio a disposizione può essere utile per trattare la congiuntivite o per lenire gli occhi irritati dalla cecità da neve, una condizione causata dall’esposizione eccessiva alla luce solare riflessa dalla neve.

Avere un collirio a disposizione può essere utile per trattare la congiuntivite o per lenire gli occhi irritati dalla cecità da neve, una condizione causata dall’esposizione eccessiva alla luce solare riflessa dalla neve. Contro il mal di montagna: Per affrontare il mal di montagna, è consigliabile portare acetazolamide (Diamox) solo su prescrizione medica. Questo farmaco può aiutare ad alleviare i sintomi del mal di montagna, ma deve essere preso solo sotto supervisione medica.

Per affrontare il mal di montagna, è consigliabile portare acetazolamide (Diamox) solo su prescrizione medica. Questo farmaco può aiutare ad alleviare i sintomi del mal di montagna, ma deve essere preso solo sotto supervisione medica. Impacchi emostatici in caso di epistassi: Se si verifica un episodio di epistassi (sanguinamento del naso), avere impacchi emostatici a portata di mano può aiutare a controllare l’emorragia.

Se si verifica un episodio di epistassi (sanguinamento del naso), avere impacchi emostatici a portata di mano può aiutare a controllare l’emorragia. Disinfettante per le mani senz’acqua: È importante mantenere l’igiene delle mani, specialmente durante le escursioni in montagna, quindi avere un disinfettante per le mani senz’acqua può essere molto utile.

È importante mantenere l’igiene delle mani, specialmente durante le escursioni in montagna, quindi avere un disinfettante per le mani senz’acqua può essere molto utile. Tappi per le orecchie: Possono essere utili per proteggere le orecchie da rumori forti o per prevenire il rischio di otite durante il nuoto in acque fredde.

Possono essere utili per proteggere le orecchie da rumori forti o per prevenire il rischio di otite durante il nuoto in acque fredde. Coperta di sopravvivenza: Una coperta di sopravvivenza leggera e compatta può aiutare a combattere l’ipotermia in caso di emergenza o improvviso cambiamento delle condizioni climatiche.

Non dobbiamo mai sottovalutare l’importanza del kit dei medicinali nella preparazione del nostro viaggio. La cura e l’attenzione dedicata alla scelta dei farmaci giusti possono rendere il nostro soggiorno più sereno e privo di preoccupazioni, permettendoci di godere appieno delle meraviglie che il viaggio ha da offrire. Prepararsi in modo adeguato ci offre la tranquillità di saper affrontare qualsiasi imprevisto, mantenendo il controllo della nostra salute e garantendo un’esperienza memorabile e piacevole.