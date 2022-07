Ecco il fungo killer: come si trasmette e che sintomi dà candida auris

Non ce l’ha fatta il settantenne ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre con un’infezione da candida auris, già rinominata “fungo killer” dalla stampa. Si tratta del primo caso e del primo decesso certificati in Veneto, e nel nosocomio sono già partite le operazioni per sanificare il reparto e metterlo in sicurezza, considerando che il patogeno è particolarmente infettivo e resistente anche sulle superfici. Contro questa micosi sono infatti inutili i più comuni farmaci.

La storia dell’uomo morto a Mestre a causa del fungo killer

L’uomo si trovava in Kenya per lavoro. Avrebbe contratto il fungo killer durante un ricovero per calcoli renali all’interno di una clinica privata. Le sue condizioni sono peggiorate velocemente nonostante le cure, e la famiglia ha ottenuto il trasferimento all’ospedale veneziano. Al suo arrivo in Italia, i sanitari hanno condotto tutti gli esami possibili, scoprendo l’infezione da candida auris.

I medici hanno fatto il possibile per salvare la vita del settantenne, ma, anche a causa di altre patologie, è morto dopo oltre due settimane. A oggi non risultano altri casi nel centro mestrino, e sono state attivate tutte le misure di biosicurezza per evitare altri casi.

Cos’è candida auris e perché crea criticità negli ospedali

Candida auris è un lievito patogeno che si sta diffondendo velocemente nel mondo. Il suo nome deriva dalla parola latina che significa “orecchio”, perché è stato isolato per la prima volta nell’orecchio di una paziente giapponese nel 2009. Tuttavia studi retrospettivi ne hanno dimostrato la presenza in Asia già dalla metà degli anni ’90.

Viene considerato un patogeno emergente perché il numero di casi segnalati nelle strutture ospedaliere è in costante crescita negli ultimi anni. Molti focolai nosocomiali potrebbero essere passati inosservati perché è possibile identificare il fungo killer solo attraverso esami specifici non sempre disponibili.

Le criticità legate a questa infezione sono diverse.

Candida auris è spesso resistente ai comuni antifungini utilizzati per trattare i miceti appartenenti al genere candida.

ai comuni antifungini utilizzati per trattare i miceti appartenenti al genere candida. Identificare il fungo in laboratorio è complesso, e senza tecnologie specifiche è facile confonderlo con altre specie.

è facile confonderlo con altre specie. Causa epidemie nelle strutture sanitarie perché è resistente ai disinfettanti e crea biofilm sulle superfici.

Come si trasmette e quali sono i sintomi di candida auris

Il fungo killer si trasmette per due vie.

Contatto con superfici e strumenti medici contaminati.

e contaminati. Contatto con individui colonizzati o infetti.

Le infezioni causate dai funghi della famiglia della candida non sono particolarmente aggressive nei pazienti sani, mentre possono risultare molto pericolose per chi invece ha altre patologie in essere – che tra l’altro rendono la diagnosi difficile.

I sintomi variano a seconda della parte del corpo da cui parte il contagio. Il primo sintomo è in genere una febbre persistente che non migliora dopo le terapie antibiotiche prescritte per infezioni batteriche.

Candida auris finora ha causato infezioni al sistema circolatorio, all’addome, alle ferite e carico dell’apparato uditivo. Il patogeno è stato isolato anche nel liquido biliare, nel tratto respiratorio e nelle urine, ma non è chiaro se possa provocare infezioni anche ai polmoni e alla vescica.

Il paziente accusa dolori muscolari e articolari, affaticamento, bruciore e difficoltà nella deglutizione. Tra le complicazioni ci sono le candidosi invasive e sistemiche, simili alla sepsi batterica. Causano lesioni alla cute e alle mucose, cecità, shock, blocco renale, coagulazione intramuscolare e possono portare anche alla morte.

