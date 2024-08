Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Ritiro rischio salute: un utensile da cucina

Il ministero della Salute ha pubblicato l’ennesima nota di richiamo per un prodotto rischioso. Si tratta di un lotto specifico di un prodotto molto diffuso nelle case di tutta Italia. È un utensile per patate, quello utile per schiacciarle. L’oggetto è sottoposto a richiamo per presenza di metalli oltre i limiti di legge.

Il marchio del richiamo è Alpina e il motivo della segnalazione fa riferimento a un possibile rischio di migrazione dei metalli sul cibo. Questi sono nichel e ammine aromatiche.

Richiamo per prodotto non alimentare: rischio contaminazione per schiacciapatate cinese

Con una nota, giunta anche in versione digitale sull’app dedicata, del 10 giugno 2024, ma confermato solo il 2 agosto, il ministero della Salute richiama un prodotto non alimentare per rischio contaminazione da nichel e ammine aromatiche. Si tratta di un utensile per patate. Il marchio del prodotto richiamato è Alpina e il nome o ragione sociale dell’OSA con cui il prodotto è commercializzato è Edcoitalia s.r.l.

Nello specifico lo schiacciapatate di produzione cinese sottoposto a richiamo è quello con nero con manico grigio chiaro o scuro. Viene venduto senza confezione, con solo un’etichetta. I lotti del richiamo sono, purtroppo, tutti.

Il motivo del richiamo fa riferimento alla presenza, in livelli non conformi, di nichel e ammine aromatiche. Il prodotto è infatti risultato non conforme ai limiti di legge per quanto riguarda il livello di migrazione specifica di materiali potenzialmente pericolosi per la salute, come il nichel e non solo.

La nota non presenta avvertenze, ma il consiglio è di non utilizzarlo e di ottenere informazioni utili per capire cosa fare dell’oggetto.

Cosa sono nichel e ammine aromatiche e perché sono pericolose (se oltre i limiti)?

Il nichel è un metallo bianco-argenteo utilizzato in molti settori grazie alla sua resistenza alla corrosione e alle alte temperature. Si trova comunemente in monete, gioielli e utensili da cucina. Il nichel è anche un allergene potente: il contatto prolungato può causare dermatiti allergiche da contatto, caratterizzate da prurito, rossore e vesciche sulla pelle. L’inalazione di polveri o fumi di nichel può inoltre portare a problemi respiratori e, nei casi più estremi, aumentare il rischio di cancro ai polmoni e alla cavità nasale.

Le ammine aromatiche sono invece composti organici presenti in vari prodotti industriali come coloranti, pesticidi e farmaci. Note per i loro effetti tossici e cancerogeni, l’esposizione prolungata può causare danni al DNA e aumentare il rischio di sviluppare cancro, specialmente della vescica. L’ingestione o l’inalazione di elevate quantità di ammine aromatiche può provocare sintomi acuti come mal di testa, nausea, vomito e problemi respiratori.

Quando si parla di utensili da cucina, la sicurezza non deve mai venire meno. Per questo nel tempo il ministero ha ritirato diversi prodotti anche non alimentari, come i coltelli con elevati livelli di cromo. Questi e altri utensili contengono vari livelli di nichel, ammine aromatiche e altri metalli ed elementi e vanno tenuti sotto controllo. Nel caso dello schiacciapatate i due elementi sono in quantità superiore ai limiti di legge e per questo possono contaminare gli alimenti, causando reazioni allergiche immediate e aumentando il rischio di cancro a lungo termine.