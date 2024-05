Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Ministero ritira piatti di plastica

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha richiamato dei piatti di plastica provenienti dall’Albania. Tutte le tipologie (piatti, fondi e da dessert) sono stati considerati rischiosi per la salute.

I rischi sono legati alla migrazione globale superiore ai limiti. Questa risulta non conforme alle disposizioni di legge dell’arti 3 del regolamento europeo N.1935/2004 e per questo è stato imposto il ritiro dal commercio.

Richiamo per piatti di plastica: rischio per la salute

Con le nota dell’15 maggio il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di alcuni prodotti non alimentari. Si tratta di diversi formati di piatti di plastica (piatti, fondi e da dessert) del marchio Rey Plastica Shpk.

Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Rey Plastica Shpk, nello specifico dallo stabilimento di Durazzo in Albania. Per identificare al meglio le confezioni sotto richiamo non si può controllare il lotto accusato, per non c’è.

Al contrario del cibo, il gruppo di prodotti ritirati si riconosce dal marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, che in questo caso presenta il numero L71325502Q.

In particolare sono richiamati i piatti di plastica con denominazione di vendita:

piatti Rey Natura 20 fondi

piatti Rey dessert 25 pezzi

piatti Rey Natura 20 piani

Il motivo del richiamo è il rischio connesso alla salute dalla migrazione globale superiore ai limiti. Nelle avvertenza si chiede il ritiro immediato e il divieto alla vendita e ogni altra forma di pubblicità od offerta.

Cosa significa migrazione globale oltre i limiti?

Con questo termine ci si riferisce al ritiro di un prodotto dal mercato a causa della possibilità che possa costituire un rischio per la salute pubblica o per l’ambiente. In particolare la nota del ministero fa riferimento a un superamento dei limiti. Nella nota si leggono i motivi del ritiro: “Migrazione globale superiore ai limiti. Non è conforme alle disposizioni di legge dell’arti 3 del regolamento europeo N.1935/2004 e per l’effetto è imposto il ritiro dal commercio sussistendo rischi connessi alla salute”.

La nota indica che il prodotto è stato ritirato dal commercio perché la sua migrazione globale è superiore ai limiti consentiti. Questo significa che il prodotto contiene sostanze che si migrano o si trasferiscono in quantità superiori a quanto stabilito dalla normativa europea, specificamente l’articolo 3 del regolamento europeo N. 1935/2004. Il regolamento europeo N. 1935/2004 riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti. L’articolo 3 stabilisce che i materiali e gli oggetti devono essere conformi alle disposizioni di base del regolamento, che includono requisiti sulla sicurezza dei materiali, sulla migrazione di sostanze nei cibi e sulla conformità alle buone pratiche di produzione.

Se un prodotto non è conforme a queste disposizioni, può rappresentare un rischio per la salute dei consumatori. Pertanto, il Ministero della Salute ha imposto il ritiro dal commercio del prodotto per evitare potenziali rischi per la salute pubblica.