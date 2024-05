Il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per un prodotto con rischio presenza clostridi, batterio che causa botulismo

Fonte: 123rf Richiamo ministero Salute per rischio alimentare

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha richiamato un prodotto pericoloso. Si tratta di un minestrone venduto dalla catena di supermercati Eurospin.

I rischi legati al prodotto sono piuttosto seri, tanto che il ministero ne ha chiesto la riconsegna al punto vendita. L’avvertenza è di non consumarlo e, per i supermercati o punti vendita, di non venderlo.

Richiamo per minestrone Eurospin: rischio botulismo

Con le nota dell’30 aprile il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di un prodotto potenzialmente pericoloso. Si tratta di un minestrone che prende il nome (denominazione di vendita) di “zuppa con farro e verdure“. Il nome identifica la minestra di verdure del marchio Foglia Verde venduto al supermercato low cost Eurospin.

Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Ortomad – La linea verde SpA, nello specifico dallo stabilimento Manerbio, via Artigianale n. 49 a Brescia. Per identificare al meglio la confezione sotto richiamo si può controllare il lotto accusato: L 124110.

La zuppa si presenta in una confezione marrone che simula una piatto fondo. Sul cartone che lo ricopre c’è la scritta “Zuppa con farro e verdure” e “100% vegetale e condito con olio extravergine di oliva (2%)”. Ha fatto scattare l’allarme per via della possibile presenza di clostridi, batteri produttore delle tossine botuliniche che portano il botulismo.

Il richiamo, previsto dalla data 30 aprile 2024 in merito al prodotto con data di scadenza al 9 maggio 2025, ha un’avvertenza. Nella nota si legge che il prodotto non deve essere consumato e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Cosa causano i clostridi e come riconoscere i sintomi del botulismo

I clostridi sono un genere di batteri anaerobi, il che significa che prosperano in ambienti privi di ossigeno. Alcune specie di clostridi sono innocue o addirittura benefiche, ma altre possono causare gravi malattie. Tra queste:

Clostridium botulinum che produce la tossina botulinica, responsabile del botulismo , una malattia rara ma potenzialmente fatale che colpisce il sistema nervoso e può causare paralisi muscolare;

che produce la tossina botulinica, responsabile del , una malattia rara ma potenzialmente fatale che colpisce il sistema nervoso e può causare paralisi muscolare; Clostridium difficile , meglio nota anche come “C. diff” che causa infezioni gastrointestinali gravi;

, meglio nota anche come “C. diff” che causa infezioni gastrointestinali gravi; Clostridium tetani che produce la tossina tetanica, che causa il tetano , una malattia caratterizzata da contrazioni muscolari dolorose e spasmi;

che produce la tossina tetanica, che causa il , una malattia caratterizzata da contrazioni muscolari dolorose e spasmi; Clostridium perfringens, batterio associato all’avvelenamento alimentare: causa diarrea e crampi addominali.

Nel caso specifico il rischio per la presenta di clostridi era legato a quelli che causano il botulismo. La malattia presenta dei sintomi non sempre semplici da identificare, come una generale debolezza muscolare o la visione offuscata. Più evidenti sono invece la difficoltà di parola e nella deglutizione, la secchezza delle fauci e della bocca, fino alla paralisi. Nei casi più gravi mostra difficoltà respiratoria (che può essere potenzialmente fatale) e paralisi dei muscoli, anche quelli fondamentali alla vita.